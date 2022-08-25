https://crimea.ria.ru/20220825/vks-rossii-unichtozhili-aviatekhniku-na-dvukh-aerodromakh-vsu-1124289444.html
ВКС России уничтожили авиатехнику на двух аэродромах ВСУ
ВКС России уничтожили авиатехнику на двух аэродромах ВСУ - РИА Новости Крым, 25.08.2022
ВКС России уничтожили авиатехнику на двух аэродромах ВСУ
ВКС России уничтожили и вывели из строя восемь боевых самолетов на двух аэродромах ВСУ, а также производственные корпуса авиационного ремонтного завода... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T13:50
2022-08-25T13:50
2022-08-25T13:50
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. ВКС России уничтожили и вывели из строя восемь боевых самолетов на двух аэродромах ВСУ, а также производственные корпуса авиационного ремонтного завода "МиГремонт", где восстанавливалась авиатехника ВС Украины. Об этом сообщает Минобороны России.Еще три самолета воздушных сил Украины уничтожены в результате удара по военному аэродрому Днепр в Днепропетровской области.Кроме того, уничтожены производственные корпуса Запорожского авиационного ремонтного завода "МиГремонт", на базе которых проводилось восстановление авиатехники воздушных сил Украины.МО предложило назначать военные пенсии семьям погибших в СВО добровольцев >>Здесь же, в Запорожье, поражены производственные цеха завода "Искра", где ремонтировались радиолокационные станции противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы ВСУ.Российские войска продолжают ликвидировать объекты военно-промышленного комплекса Украины, на которых осуществляется ремонт вооружения и военной техники для украинских войск, и в других районах."В населенном пункте Шепетовка Хмельницкой области высокоточным оружием ВКС России уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства", – уточнили в МО.Шойгу оценил темпы спецоперации на Украине >>Российскими ПВО сбиты 5 беспилотных летательных аппаратов в ДНР (н. п. Урожайное, Василевка, Зеленый Гай), а также в Харьковской области (г. Каменка), и Запорожской области (п. Камыш-Заря). Кроме того, перехвачены 19 снарядов РСЗО HIMARS в районе Каховской ГЭС, а также у Херсона и Донецка.Всего с начала проведения СВО уничтожено ВС РФ уничтожили 273 самолета, 148 вертолетов, 1808 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3340 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5048 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении эшелона с резервистами ВСУ в Днепропетровской области.
https://crimea.ria.ru/20220825/vks-rossii-unichtozhili-komandnyy-punkt-gruppirovki-vsu-kakhovka-1124289098.html
https://crimea.ria.ru/20220824/medvedev-nazval-prichinu-provedeniya-spetsoperatsii-na-ukraine-1124282671.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина
ВКС России уничтожили авиатехнику на двух аэродромах ВСУ
Минобороны: ВКС России уничтожили авиатехнику на двух военных аэродромах Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. ВКС России уничтожили и вывели из строя восемь боевых самолетов на двух аэродромах ВСУ, а также производственные корпуса авиационного ремонтного завода "МиГремонт", где восстанавливалась авиатехника ВС Украины. Об этом сообщает Минобороны России.
"Высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения", – говорится в сообщении.
Еще три самолета воздушных сил Украины уничтожены в результате удара по военному аэродрому Днепр в Днепропетровской области.
Кроме того, уничтожены производственные корпуса Запорожского авиационного ремонтного завода "МиГремонт", на базе которых проводилось восстановление авиатехники воздушных сил Украины.
Здесь же, в Запорожье, поражены производственные цеха завода "Искра", где ремонтировались радиолокационные станции противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы ВСУ.
Российские войска продолжают ликвидировать объекты военно-промышленного комплекса Украины, на которых осуществляется ремонт вооружения и военной техники для украинских войск, и в других районах.
"В населенном пункте Шепетовка Хмельницкой области высокоточным оружием ВКС России уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства", – уточнили в МО.
Российскими ПВО сбиты 5 беспилотных летательных аппаратов в ДНР (н. п. Урожайное, Василевка, Зеленый Гай), а также в Харьковской области (г. Каменка), и Запорожской области (п. Камыш-Заря). Кроме того, перехвачены 19 снарядов РСЗО HIMARS в районе Каховской ГЭС, а также у Херсона и Донецка.
Всего с начала проведения СВО уничтожено ВС РФ уничтожили 273 самолета, 148 вертолетов, 1808 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3340 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5048 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении эшелона с резервистами ВС
У в Днепропетровской области.