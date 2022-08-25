https://crimea.ria.ru/20220825/vks-rossii-unichtozhili-aviatekhniku-na-dvukh-aerodromakh-vsu-1124289444.html

ВКС России уничтожили авиатехнику на двух аэродромах ВСУ

ВКС России уничтожили авиатехнику на двух аэродромах ВСУ - РИА Новости Крым, 25.08.2022

ВКС России уничтожили авиатехнику на двух аэродромах ВСУ

ВКС России уничтожили и вывели из строя восемь боевых самолетов на двух аэродромах ВСУ, а также производственные корпуса авиационного ремонтного завода... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T13:50

2022-08-25T13:50

2022-08-25T13:50

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. ВКС России уничтожили и вывели из строя восемь боевых самолетов на двух аэродромах ВСУ, а также производственные корпуса авиационного ремонтного завода "МиГремонт", где восстанавливалась авиатехника ВС Украины. Об этом сообщает Минобороны России.Еще три самолета воздушных сил Украины уничтожены в результате удара по военному аэродрому Днепр в Днепропетровской области.Кроме того, уничтожены производственные корпуса Запорожского авиационного ремонтного завода "МиГремонт", на базе которых проводилось восстановление авиатехники воздушных сил Украины.МО предложило назначать военные пенсии семьям погибших в СВО добровольцев >>Здесь же, в Запорожье, поражены производственные цеха завода "Искра", где ремонтировались радиолокационные станции противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы ВСУ.Российские войска продолжают ликвидировать объекты военно-промышленного комплекса Украины, на которых осуществляется ремонт вооружения и военной техники для украинских войск, и в других районах."В населенном пункте Шепетовка Хмельницкой области высокоточным оружием ВКС России уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства", – уточнили в МО.Шойгу оценил темпы спецоперации на Украине >>Российскими ПВО сбиты 5 беспилотных летательных аппаратов в ДНР (н. п. Урожайное, Василевка, Зеленый Гай), а также в Харьковской области (г. Каменка), и Запорожской области (п. Камыш-Заря). Кроме того, перехвачены 19 снарядов РСЗО HIMARS в районе Каховской ГЭС, а также у Херсона и Донецка.Всего с начала проведения СВО уничтожено ВС РФ уничтожили 273 самолета, 148 вертолетов, 1808 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3340 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5048 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении эшелона с резервистами ВСУ в Днепропетровской области.

https://crimea.ria.ru/20220825/vks-rossii-unichtozhili-komandnyy-punkt-gruppirovki-vsu-kakhovka-1124289098.html

https://crimea.ria.ru/20220824/medvedev-nazval-prichinu-provedeniya-spetsoperatsii-na-ukraine-1124282671.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина