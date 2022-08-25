https://crimea.ria.ru/20220825/v-mid-rf-otsenili-zloveschuyu-skulpturu-v-chest-ukrainy-v-prage-1124291140.html

В МИД РФ оценили зловещую скульптуру в честь Украины в Праге

В МИД РФ оценили зловещую скульптуру в честь Украины в Праге - РИА Новости Крым, 25.08.2022

В МИД РФ оценили зловещую скульптуру в честь Украины в Праге

В МИД России оценили появившуюся перед посольством РФ в Праге скульптуру, символизирующую Украину, назвав ее монументом "Запад закопал Украину". РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T15:01

2022-08-25T15:01

2022-08-25T15:01

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В МИД России оценили появившуюся перед посольством РФ в Праге скульптуру, символизирующую Украину, назвав ее монументом "Запад закопал Украину".В парке перед российским посольством в столице Чехии появилась скульптура в виде руки, которая в буквальном смысле вырастает из земли. Скульптор с анатомической точностью изобразил человеческую кисть, два пальца которой будто пытаются сложить букву V.Колористика монумента впечатляет реалистичностью, при этом внимание обращает на себя маникюр: ногти выкрашены в цвета украинского флага.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это "творение" имеет глубокий смысл в отношении Украины, и он далек от позитива.Ранее опубликовавший видео, снятое на месте появления зловещего монумента, российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев, заметил, что "если авторы хотели показать, что русские победят украинскую нечисть, то все правильно поставили".В июле власти Эстонии заявили, что снесут все памятники советским воинами на территории страны.В столице Финляндии Хельсинки в начале августа также активизировался демонтаж советских памятников. 23 августа в латышской Риге начался демонтаж мемориального комплекса освободителям Риги, накануне была демонтирована скульптура Родины-матери.

https://crimea.ria.ru/20220825/medvedev-ob-ukrainskom-konflikte-est-tolko-poltora-stsenariya--1124290354.html

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, политика