Рейтинг@Mail.ru
В МИД РФ оценили зловещую скульптуру в честь Украины в Праге - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220825/v-mid-rf-otsenili-zloveschuyu-skulpturu-v-chest-ukrainy-v-prage-1124291140.html
В МИД РФ оценили зловещую скульптуру в честь Украины в Праге
В МИД РФ оценили зловещую скульптуру в честь Украины в Праге - РИА Новости Крым, 25.08.2022
В МИД РФ оценили зловещую скульптуру в честь Украины в Праге
В МИД России оценили появившуюся перед посольством РФ в Праге скульптуру, символизирующую Украину, назвав ее монументом "Запад закопал Украину". РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T15:01
2022-08-25T15:01
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124022803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_225e526e5c33fd6a3119908400b25c77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В МИД России оценили появившуюся перед посольством РФ в Праге скульптуру, символизирующую Украину, назвав ее монументом "Запад закопал Украину".В парке перед российским посольством в столице Чехии появилась скульптура в виде руки, которая в буквальном смысле вырастает из земли. Скульптор с анатомической точностью изобразил человеческую кисть, два пальца которой будто пытаются сложить букву V.Колористика монумента впечатляет реалистичностью, при этом внимание обращает на себя маникюр: ногти выкрашены в цвета украинского флага.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это "творение" имеет глубокий смысл в отношении Украины, и он далек от позитива.Ранее опубликовавший видео, снятое на месте появления зловещего монумента, российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев, заметил, что "если авторы хотели показать, что русские победят украинскую нечисть, то все правильно поставили".В июле власти Эстонии заявили, что снесут все памятники советским воинами на территории страны.В столице Финляндии Хельсинки в начале августа также активизировался демонтаж советских памятников. 23 августа в латышской Риге начался демонтаж мемориального комплекса освободителям Риги, накануне была демонтирована скульптура Родины-матери.
https://crimea.ria.ru/20220825/medvedev-ob-ukrainskom-konflikte-est-tolko-poltora-stsenariya--1124290354.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124022803_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_236ba196582bd372d6ae63b072a00eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, политика
В МИД РФ оценили зловещую скульптуру в честь Украины в Праге

В МИД оценили зловещую скульптуру в честь Украины перед посольством РФ в Праге

15:01 25.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В МИД России оценили появившуюся перед посольством РФ в Праге скульптуру, символизирующую Украину, назвав ее монументом "Запад закопал Украину".
В парке перед российским посольством в столице Чехии появилась скульптура в виде руки, которая в буквальном смысле вырастает из земли. Скульптор с анатомической точностью изобразил человеческую кисть, два пальца которой будто пытаются сложить букву V.
Колористика монумента впечатляет реалистичностью, при этом внимание обращает на себя маникюр: ногти выкрашены в цвета украинского флага.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это "творение" имеет глубокий смысл в отношении Украины, и он далек от позитива.
"Творение чешских авторов перед нашим посольством в Праге. Премия Дарвина. Монумент "Запад закопал Украину", – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее опубликовавший видео, снятое на месте появления зловещего монумента, российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев, заметил, что "если авторы хотели показать, что русские победят украинскую нечисть, то все правильно поставили".
В июле власти Эстонии заявили, что снесут все памятники советским воинами на территории страны.
В столице Финляндии Хельсинки в начале августа также активизировался демонтаж советских памятников. 23 августа в латышской Риге начался демонтаж мемориального комплекса освободителям Риги, накануне была демонтирована скульптура Родины-матери.
Флаг Украины
14:31
Медведев об украинском конфликте: есть только полтора сценария
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:13В Мелитополе возобновили подачу электроэнергии — власти
15:01В МИД РФ оценили зловещую скульптуру в честь Украины в Праге
14:51Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ
14:44Следком возбудил дело об унесенном "банане" в Крыму
14:35В Херсоне вслед за светом отключилось водоснабжение
14:34На Запорожской АЭС сработала система безопасности — власти
14:31Медведев об украинском конфликте: есть только полтора сценария
14:05Прокуратура выясняет детали происшествия с унесенным "бананом" в Крыму
13:50ВКС России уничтожили авиатехнику на двух аэродромах ВСУ
13:45Без электричества остались Мелитополь и часть Херсонской области
13:41ВКС России уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка"
13:41Российские военные подавили артпозиции ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС
13:38Евпаториец пойдет под суд за порнографию
13:34В Бахчисарае горит частный жилой дом
13:32Российские военные уничтожили "Искандером" эшелон с резервистами ВСУ
13:14В России увеличили выплаты многодетным семьям
12:56Не указывайте Папе: Ватикан недоволен Зеленским - СМИ
12:06На Запорожскую АЭС за сутки прилетело 17 снарядов ВСУ
11:50РНКБ: к сервису электронных чаевых подключили 200 кафе и ресторанов Крыма
11:48Украина снова обстреливает Антоновский мост, работает ПВО — Стремоусов
Лента новостейМолния