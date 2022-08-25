https://crimea.ria.ru/20220825/rost-prodolzhaetsya-dannye-o-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124285341.html
Рост продолжается: данные о COVID-19 в Крыму и Севастополе
Рост продолжается: данные о COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Рост продолжается: данные о COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 418 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 191 921 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T10:14
2022-08-25T10:14
2022-08-25T10:14
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 418 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 191 921 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.Скончался от осложнений болезни еще один пациент. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5358.В Севастополе выявили 144 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 85 лет.Всего в горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 88 426 человек, выздоровели - 84 571.Все о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму читайте по ссылке >>
https://crimea.ria.ru/20220821/ekspert-predskazal-poyavlenie-bolee-tyazheloy-mutatsii-koronavirusa-1124236307.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Рост продолжается: данные о COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявили 562 новых случая COVID-19, умерли два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 418 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 191 921 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
"За истекшие сутки госпитализировано 73 пациента, за все время на стационарном лечении находились 60 300 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 332 человека, за весь период – 182 918", - говорится в сообщении.
Скончался от осложнений болезни еще один пациент. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5358.
В Севастополе выявили 144 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 85 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 11 человек, выписаны 15. На данный момент в больницах находятся 144 пациента, из них 128 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в местном правительстве.
Всего в горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 88 426 человек, выздоровели - 84 571.