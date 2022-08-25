https://crimea.ria.ru/20220825/rost-prodolzhaetsya-dannye-o-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124285341.html

Рост продолжается: данные о COVID-19 в Крыму и Севастополе

Рост продолжается: данные о COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Рост продолжается: данные о COVID-19 в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 418 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 191 921 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T10:14

2022-08-25T10:14

2022-08-25T10:14

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 418 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 191 921 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.Скончался от осложнений болезни еще один пациент. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5358.В Севастополе выявили 144 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 85 лет.Всего в горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 88 426 человек, выздоровели - 84 571.Все о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20220821/ekspert-predskazal-poyavlenie-bolee-tyazheloy-mutatsii-koronavirusa-1124236307.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе