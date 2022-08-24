https://crimea.ria.ru/20220824/v-krymu-predlozhili-glave-mid-litvy-uchit-slovo-palyanitsya-1124271164.html

В Крыму предложили главе МИД Литвы учить слово "паляниця"

В Крыму предложили главе МИД Литвы учить слово "паляниця" - РИА Новости Крым, 24.08.2022

В Крыму предложили главе МИД Литвы учить слово "паляниця"

Неадекватность заявлений антироссийских политиков стремится к бесконечности, считают крымские политологи и советуют Литве копить деньги на детекторы лжи, чтобы... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T11:01

2022-08-24T11:01

2022-08-24T11:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Неадекватность заявлений антироссийских политиков стремится к бесконечности, считают крымские политологи и советуют Литве копить деньги на детекторы лжи, чтобы устанавливать их на границе.Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил с инициативой разрешать въезд в страну россиянам только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что российская принадлежность полуострова "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы".Он также посоветовал Ландсбергису проводить тест въезжающим и выезжающим на произношение слова "паляниця": " Но для начала ему самому нужно избавиться от акцента и научится произносить это слово так, как это делают на Полтавщине", - посоветовал он.По мнению руководителя Крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолога и политического эксперта Натальи Киселевой, высказывание антироссийских политиков, в том числе прибалтийских, не имеют предела неадекватности."Нарушены человеческие нормы, нормы морали, права и здравого смысла. Существуют нормы права человека на свободное передвижение, как международные, так и внутренние. Как может человек, занимающий такую высокую должность, призывать к нарушению закона?", - задается вопросом Киселева.Конечная цель этого заявления - дешевый пиар, уверена политолог:

https://crimea.ria.ru/20220824/chey-krym-v-litve-predlozhili-na-granitse-sprashivat-rossiyan-o-statuse-1124268840.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

литва, политика, крым