https://crimea.ria.ru/20220824/v-krymu-predlozhili-glave-mid-litvy-uchit-slovo-palyanitsya-1124271164.html
В Крыму предложили главе МИД Литвы учить слово "паляниця"
В Крыму предложили главе МИД Литвы учить слово "паляниця" - РИА Новости Крым, 24.08.2022
В Крыму предложили главе МИД Литвы учить слово "паляниця"
Неадекватность заявлений антироссийских политиков стремится к бесконечности, считают крымские политологи и советуют Литве копить деньги на детекторы лжи, чтобы... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T11:01
2022-08-24T11:01
2022-08-24T11:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Неадекватность заявлений антироссийских политиков стремится к бесконечности, считают крымские политологи и советуют Литве копить деньги на детекторы лжи, чтобы устанавливать их на границе.Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил с инициативой разрешать въезд в страну россиянам только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что российская принадлежность полуострова "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы".Он также посоветовал Ландсбергису проводить тест въезжающим и выезжающим на произношение слова "паляниця": " Но для начала ему самому нужно избавиться от акцента и научится произносить это слово так, как это делают на Полтавщине", - посоветовал он.По мнению руководителя Крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолога и политического эксперта Натальи Киселевой, высказывание антироссийских политиков, в том числе прибалтийских, не имеют предела неадекватности."Нарушены человеческие нормы, нормы морали, права и здравого смысла. Существуют нормы права человека на свободное передвижение, как международные, так и внутренние. Как может человек, занимающий такую высокую должность, призывать к нарушению закона?", - задается вопросом Киселева.Конечная цель этого заявления - дешевый пиар, уверена политолог:
https://crimea.ria.ru/20220824/chey-krym-v-litve-predlozhili-na-granitse-sprashivat-rossiyan-o-statuse-1124268840.html
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литва, политика, крым
В Крыму предложили главе МИД Литвы учить слово "паляниця"
Главе МИД Литвы советуют ставить детекторы лжи на границе и учить слово "паляниця"
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Неадекватность заявлений антироссийских политиков стремится к бесконечности, считают крымские политологи и советуют Литве копить деньги на детекторы лжи, чтобы устанавливать их на границе.
Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил с инициативой разрешать въезд в страну россиянам только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что российская принадлежность полуострова "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы".
"Опрос может быть не продуктивен, поскольку люди, исходя из конъюнктуры, могут просто врать. В данном случае я думаю необходимо было бы тестировать людей на детекторе лжи. Так что в этом смысле господину Ландсбергису надо продавить включение статьи в бюджет государства на приобретение такого оборудования и организацию курсов по подготовке специалистов по его обслуживанию", - прокомментировал РИА Новости Крым новую литовскую инициативу капитан первого ранга запаса, исполнительный директор севастопольского Института стран СНГ Сергей Горбачев.
Он также посоветовал Ландсбергису проводить тест въезжающим и выезжающим на произношение слова "паляниця": " Но для начала ему самому нужно избавиться от акцента и научится произносить это слово так, как это делают на Полтавщине", - посоветовал он.
По мнению руководителя Крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолога и политического эксперта Натальи Киселевой, высказывание антироссийских политиков, в том числе прибалтийских, не имеют предела неадекватности.
"Нарушены человеческие нормы, нормы морали, права и здравого смысла. Существуют нормы права человека на свободное передвижение, как международные, так и внутренние. Как может человек, занимающий такую высокую должность, призывать к нарушению закона?", - задается вопросом Киселева.
Конечная цель этого заявления - дешевый пиар, уверена политолог:
"Россия сейчас выходит на первые страницы в новостях и на этом каждый русофоб хочет получить свои дивиденды. Так никто и не вспомнит, кто он такой и какую должность занимает, а вот о России сказал - и пожалуйста, появился в информационном поле".