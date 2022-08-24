https://crimea.ria.ru/20220824/mvd-vyplatit-million-rubley-za-pomosch-v-zaderzhanii-komandirov-azova-1124274587.html

МВД выплатит миллион рублей за помощь в задержании командиров "Азова"*

МВД выплатит миллион рублей за помощь в задержании командиров "Азова"* - РИА Новости Крым, 24.08.2022

МВД выплатит миллион рублей за помощь в задержании командиров "Азова"*

МВД России объявило о вознаграждении за помощь в задержании командиров украинского националистического батальона "Азов"* Константина Немичева и Сергея Величко – РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T13:44

2022-08-24T13:44

2022-08-24T13:44

специальная военная операция рф на украине

украина

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. МВД России объявило о вознаграждении за помощь в задержании командиров украинского националистического батальона "Азов"* Константина Немичева и Сергея Величко – по одному миллиону рублей за каждого. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.По данным МВД, командиры "Азова"* пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью. Против них возбуждено уголовное дело, они объявлены в межгосударственный розыск, заочно им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время Немичев и Величко рождения включены в федеральный список "Десять особо опасных разыскиваемых преступников", добавили в МВД РФ.*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, украина, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)