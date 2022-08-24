https://crimea.ria.ru/20220824/mvd-vyplatit-million-rubley-za-pomosch-v-zaderzhanii-komandirov-azova-1124274587.html
МВД выплатит миллион рублей за помощь в задержании командиров "Азова"*
МВД выплатит миллион рублей за помощь в задержании командиров "Азова"* - РИА Новости Крым, 24.08.2022
МВД выплатит миллион рублей за помощь в задержании командиров "Азова"*
МВД России объявило о вознаграждении за помощь в задержании командиров украинского националистического батальона "Азов"* Константина Немичева и Сергея Величко – РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T13:44
2022-08-24T13:44
2022-08-24T13:44
специальная военная операция рф на украине
украина
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. МВД России объявило о вознаграждении за помощь в задержании командиров украинского националистического батальона "Азов"* Константина Немичева и Сергея Величко – по одному миллиону рублей за каждого. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.По данным МВД, командиры "Азова"* пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью. Против них возбуждено уголовное дело, они объявлены в межгосударственный розыск, заочно им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время Немичев и Величко рождения включены в федеральный список "Десять особо опасных разыскиваемых преступников", добавили в МВД РФ.*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, украина, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
МВД выплатит миллион рублей за помощь в задержании командиров "Азова"*
За помощь в задержании командиров "Азова"* Немичева и Величко заплатят по миллиону рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. МВД России объявило о вознаграждении за помощь в задержании командиров украинского националистического батальона "Азов"* Константина Немичева и Сергея Величко – по одному миллиону рублей за каждого. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Руководством МВД РФ принято решение о назначении вознаграждения за помощь в задержании командиров украинского национального батальона Константина Немичева и Сергея Величко. За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере миллиона рублей", – говорится в сообщении.
По данным МВД, командиры "Азова"* пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью. Против них возбуждено уголовное дело, они объявлены в межгосударственный розыск, заочно им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время Немичев и Величко рождения включены в федеральный список "Десять особо опасных разыскиваемых преступников", добавили в МВД РФ.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации