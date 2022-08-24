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МВД выплатит миллион рублей за помощь в задержании командиров "Азова"* - РИА Новости Крым, 24.08.2022
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МВД выплатит миллион рублей за помощь в задержании командиров "Азова"*
МВД выплатит миллион рублей за помощь в задержании командиров "Азова"* - РИА Новости Крым, 24.08.2022
МВД выплатит миллион рублей за помощь в задержании командиров "Азова"*
МВД России объявило о вознаграждении за помощь в задержании командиров украинского националистического батальона "Азов"* Константина Немичева и Сергея Величко – РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T13:44
2022-08-24T13:44
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. МВД России объявило о вознаграждении за помощь в задержании командиров украинского националистического батальона "Азов"* Константина Немичева и Сергея Величко – по одному миллиону рублей за каждого. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.По данным МВД, командиры "Азова"* пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью. Против них возбуждено уголовное дело, они объявлены в межгосударственный розыск, заочно им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время Немичев и Величко рождения включены в федеральный список "Десять особо опасных разыскиваемых преступников", добавили в МВД РФ.*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
специальная военная операция рф на украине, украина, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
МВД выплатит миллион рублей за помощь в задержании командиров "Азова"*

За помощь в задержании командиров "Азова"* Немичева и Величко заплатят по миллиону рублей

13:44 24.08.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. МВД России объявило о вознаграждении за помощь в задержании командиров украинского националистического батальона "Азов"* Константина Немичева и Сергея Величко – по одному миллиону рублей за каждого. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Руководством МВД РФ принято решение о назначении вознаграждения за помощь в задержании командиров украинского национального батальона Константина Немичева и Сергея Величко. За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере миллиона рублей", – говорится в сообщении.
По данным МВД, командиры "Азова"* пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью. Против них возбуждено уголовное дело, они объявлены в межгосударственный розыск, заочно им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время Немичев и Величко рождения включены в федеральный список "Десять особо опасных разыскиваемых преступников", добавили в МВД РФ.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
Специальная военная операция РФ на УкраинеУкраинаМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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