https://crimea.ria.ru/20220823/v-krymu-zhara-prognoz-pogody-na-vtornik-1124253016.html

В Крыму жара: прогноз погоды на вторник

В Крыму жара: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 23.08.2022

В Крыму жара: прогноз погоды на вторник

Во вторник тропическая воздушная масса обеспечит на полуострове жаркую и сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T00:01

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погода в крыму

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Во вторник тропическая воздушная масса обеспечит на полуострове жаркую и сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 18...20, днем 30...32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 30…32.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи переменная облачность, без осадков. Ночью будет +23... +25, днем до +34.Температура воды в Севастополе, Феодосии, Ялте, Алуште, Евпатории, в Азовском море и Керченском проливе, +26, в Черноморском +25.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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