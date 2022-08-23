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В Крыму жара: прогноз погоды на вторник
В Крыму жара: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 23.08.2022
В Крыму жара: прогноз погоды на вторник
Во вторник тропическая воздушная масса обеспечит на полуострове жаркую и сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T00:01
2022-08-23T00:01
2022-08-23T00:01
погода в крыму
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Во вторник тропическая воздушная масса обеспечит на полуострове жаркую и сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 18...20, днем 30...32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 30…32.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи переменная облачность, без осадков. Ночью будет +23... +25, днем до +34.Температура воды в Севастополе, Феодосии, Ялте, Алуште, Евпатории, в Азовском море и Керченском проливе, +26, в Черноморском +25.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крым, общество
В Крыму жара: прогноз погоды на вторник
Прогноз погоды для Крыма на вторник, 23 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Во вторник тропическая воздушная масса обеспечит на полуострове жаркую и сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в центральных, западных, восточных и южных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18…23, на южном и восточном побережье до +27, днем +30…35, в горах +23…28", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 18...20, днем 30...32.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 30…32.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи переменная облачность, без осадков. Ночью будет +23... +25, днем до +34.
Температура воды в Севастополе, Феодосии, Ялте, Алуште, Евпатории, в Азовском море и Керченском проливе, +26, в Черноморском +25.