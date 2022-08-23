https://crimea.ria.ru/20220823/politolog-vysmeyal-obeschannyy-kievom-dokument-o-garantiyakh-bezopasnosti-1124259602.html

Политолог высмеял обещанный Киевом документ о гарантиях безопасности

Политолог высмеял обещанный Киевом документ о гарантиях безопасности - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Политолог высмеял обещанный Киевом документ о гарантиях безопасности

Политолог Андрей Никифоров иронично высказался по поводу анонсированного главой офиса украинского президента Андреем Ермаком документа о гарантиях безопасности... РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T13:32

2022-08-23T13:32

2022-08-23T13:32

радио "спутник в крыму"

мнения

андрей никифоров

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Политолог Андрей Никифоров иронично высказался по поводу анонсированного главой офиса украинского президента Андреем Ермаком документа о гарантиях безопасности для Украины.По итогам встречи с советниками глав Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии Ермак заявил, что к концу августа появится "очень мощный" документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины. По его словам, текст был подготовлен консультативной группой во главе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.По словам Никифорова, заявление Ермака пока является лишь сотрясанием воздуха, поскольку нет никакой ясности в плане самого содержания этого документа."На самом деле к этому надо относиться спокойно, даже не заостряя на этом внимание. Потому что когда нам говорят, что, мол, "у нас там есть что-то такое в загашнике" – ну, вы достаньте, покажите, придайте гласности, тогда мы и будем конкретно рассуждать и, может быть, даже беспокоиться. А пока это пустое сотрясание воздуха – любимое занятие банды Зеленского", – считает эксперт.По мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, попытки киевского режима создать доля себя гарантии безопасности обречены на провал, этого им не обеспечат даже США. По словам политика, гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией, но украинская власть, "простимулированная западными деньгами и ракетами", от него отказалась.

https://crimea.ria.ru/20220823/krym-sho-ty-isteriku-mastyrish-ili-pochemu-kiev-vspomnil-za-poluostrov-1124258842.html

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мнения, андрей никифоров, украина, политика