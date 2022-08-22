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В Запорожье уничтожен пункт управления украинских боевиков - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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В Запорожье уничтожен пункт управления украинских боевиков
В Запорожье уничтожен пункт управления украинских боевиков - РИА Новости Крым, 22.08.2022
В Запорожье уничтожен пункт управления украинских боевиков
В Запорожской области высокоточным оружием ВКС России уничтожен пункт управления украинских боевиков, сообщил член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T20:13
2022-08-22T20:13
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Запорожской области высокоточным оружием ВКС России уничтожен пункт управления украинских боевиков, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, уничтожено до 30 боевиков и 14 единиц военной техники.Ранее в понедельник Рогов сообщил об обстреле Энергодара, в результате один человек погиб, еще один получил ранение.Минобороны РФ сообщило о том, что Киев 19 августа планирует устроить масштабную провокацию на ЗАЭС, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. В случае аварии на атомной станции зона поражения радиацией составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме. Из-за возможной провокации система защиты Запорожской атомной электростанции усилена.С июля Запорожская АЭС подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. Так, в ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
https://crimea.ria.ru/20220822/energodar-pod-obstrelom-iz-tyazheloy-artillerii-pogib-mirnyy-zhitel-1124249045.html
https://crimea.ria.ru/20220819/nato-mozhet-vmeshatsya-v-konflikt-na-ukraine-iz-za-zaporozhskoy-aes--mnenie-1124217626.html
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
В Запорожье уничтожен пункт управления украинских боевиков

Рогов: В Запорожской области уничтожен пункт управления украинских боевиков

20:13 22.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Запорожской области высокоточным оружием ВКС России уничтожен пункт управления украинских боевиков, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области был поражен пункт управления 102-й бригады теробороны Украины", - написал рогов в своем Telegram-канале.
Сгоревший автомобиль и поврежденное административное здание у Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
15:36
Энергодар под обстрелом: погиб мирный житель
По его словам, уничтожено до 30 боевиков и 14 единиц военной техники.
Ранее в понедельник Рогов сообщил об обстреле Энергодара, в результате один человек погиб, еще один получил ранение.
Минобороны РФ сообщило о том, что Киев 19 августа планирует устроить масштабную провокацию на ЗАЭС, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. В случае аварии на атомной станции зона поражения радиацией составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме. Из-за возможной провокации система защиты Запорожской атомной электростанции усилена.
Военная техника ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 13:28Радио "Спутник в Крыму"
НАТО может вмешаться в конфликт на Украине из-за Запорожской АЭС – мнение
С июля Запорожская АЭС подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. Так, в ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
 
Запорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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