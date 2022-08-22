https://crimea.ria.ru/20220822/v-zaporozhe-unichtozhen-punkt-upravleniya-ukrainskikh-boevikov-1124254534.html

В Запорожье уничтожен пункт управления украинских боевиков

В Запорожье уничтожен пункт управления украинских боевиков - РИА Новости Крым, 22.08.2022

В Запорожье уничтожен пункт управления украинских боевиков

В Запорожской области высокоточным оружием ВКС России уничтожен пункт управления украинских боевиков, сообщил член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T20:13

2022-08-22T20:13

2022-08-22T20:13

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Запорожской области высокоточным оружием ВКС России уничтожен пункт управления украинских боевиков, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, уничтожено до 30 боевиков и 14 единиц военной техники.Ранее в понедельник Рогов сообщил об обстреле Энергодара, в результате один человек погиб, еще один получил ранение.Минобороны РФ сообщило о том, что Киев 19 августа планирует устроить масштабную провокацию на ЗАЭС, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. В случае аварии на атомной станции зона поражения радиацией составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме. Из-за возможной провокации система защиты Запорожской атомной электростанции усилена.С июля Запорожская АЭС подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. Так, в ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.

https://crimea.ria.ru/20220822/energodar-pod-obstrelom-iz-tyazheloy-artillerii-pogib-mirnyy-zhitel-1124249045.html

https://crimea.ria.ru/20220819/nato-mozhet-vmeshatsya-v-konflikt-na-ukraine-iz-za-zaporozhskoy-aes--mnenie-1124217626.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, всу (вооруженные силы украины)