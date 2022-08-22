В Запорожье уничтожен пункт управления украинских боевиков
Рогов: В Запорожской области уничтожен пункт управления украинских боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Запорожской области высокоточным оружием ВКС России уничтожен пункт управления украинских боевиков, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области был поражен пункт управления 102-й бригады теробороны Украины", - написал рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, уничтожено до 30 боевиков и 14 единиц военной техники.
Ранее в понедельник Рогов сообщил об обстреле Энергодара, в результате один человек погиб, еще один получил ранение.
Минобороны РФ сообщило о том, что Киев 19 августа планирует устроить масштабную провокацию на ЗАЭС, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. В случае аварии на атомной станции зона поражения радиацией составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме. Из-за возможной провокации система защиты Запорожской атомной электростанции усилена.
С июля Запорожская АЭС подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. Так, в ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.