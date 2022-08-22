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В Роспотребнадзоре назвали самые опасные продукты летом - РИА Новости Крым, 21.08.2022
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В Роспотребнадзоре назвали самые опасные продукты летом
В Роспотребнадзоре назвали самые опасные продукты летом - РИА Новости Крым, 21.08.2022
В Роспотребнадзоре назвали самые опасные продукты летом
В Роспотребнадзоре напомнили об опасных возбудителях, способных накапливаться в готовых продуктах, особенно при несоблюдении правил их хранения в жару. РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-22T08:49
2022-08-21T15:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Роспотребнадзоре напомнили об опасных возбудителях, способных накапливаться в готовых продуктах, особенно при несоблюдении правил их хранения в жару.С едой могут передаваться возбудители сальмонеллеза, кампилобактериоза, иерсиниоза, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и других болезней. Помимо этого, можно легко получить отравление, когда в блюдах накапливаются токсины различных микроорганизмов при нарушении технологии приготовления пищи или неправильном хранении.В ведомстве акцентируют, что в жаркое время следует избегать употребления сложных салатов, особенно заправленных майонезом или сметаной, кондитерских изделий с кремом, шаурмы, котлет и рулетов. Готовить еду лучше дома и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. И, конечно, нельзя забывать "золотые" правила: перед приготовлением пищи и после этого нужно тщательно мыть руки, не использовать одну и ту же разделочную доску для сырых и готовых продуктов, в холодильнике не хранить рядом сырое мясо или рыбу и другие продукты.В случае возникновения тошноты, боли в животе или расстройства стула - нельзя заниматься приготовлением пищи для семьи и гостей.
https://crimea.ria.ru/20220622/sushi-letom-bez-otravleniy-v-rospotrebnadzore-dali-rekomendatsii-1123611573.html
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роспотребнадзор, здоровье, общество
В Роспотребнадзоре назвали самые опасные продукты летом

В Роспотребнадзоре напомнили об опасности некоторых продуктов в жару

08:49 22.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСалат из супермаркета
Салат из супермаркета - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Роспотребнадзоре напомнили об опасных возбудителях, способных накапливаться в готовых продуктах, особенно при несоблюдении правил их хранения в жару.
С едой могут передаваться возбудители сальмонеллеза, кампилобактериоза, иерсиниоза, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и других болезней. Помимо этого, можно легко получить отравление, когда в блюдах накапливаются токсины различных микроорганизмов при нарушении технологии приготовления пищи или неправильном хранении.
В ведомстве акцентируют, что в жаркое время следует избегать употребления сложных салатов, особенно заправленных майонезом или сметаной, кондитерских изделий с кремом, шаурмы, котлет и рулетов.
Готовить еду лучше дома и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток.
"Если вы все-таки приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке. Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике и не забывать о том, что это скоропортящиеся продукты", - предупреждают специалисты.
И, конечно, нельзя забывать "золотые" правила: перед приготовлением пищи и после этого нужно тщательно мыть руки, не использовать одну и ту же разделочную доску для сырых и готовых продуктов, в холодильнике не хранить рядом сырое мясо или рыбу и другие продукты.
В случае возникновения тошноты, боли в животе или расстройства стула - нельзя заниматься приготовлением пищи для семьи и гостей.
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