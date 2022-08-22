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В МИД РФ предупредили НАТО о последствиях агрессии в отношении России - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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В МИД РФ предупредили НАТО о последствиях агрессии в отношении России
В МИД РФ предупредили НАТО о последствиях агрессии в отношении России - РИА Новости Крым, 22.08.2022
В МИД РФ предупредили НАТО о последствиях агрессии в отношении России
В связи с политикой НАТО и обострением конфликта интересов на фоне украинского кризиса страны балансируют на грани прямого вооруженного конфликта, что является... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T10:58
2022-08-22T10:58
министерство иностранных дел рф (мид рф)
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В связи с политикой НАТО и обострением конфликта интересов на фоне украинского кризиса страны балансируют на грани прямого вооруженного конфликта, что является недопустимым и может привести к тяжелым последствиям. Об этом в интервью "Известиям" заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.Рябков подчеркнул, что любая война между обладающими ядерным оружием странами недопустима, и ситуация на Украине придает этому тезису дополнительное значение.Также дипломат назвал причины возможной эскалации конфликта между странами ядерной "пятерки" и предупредил, что такое развитие событий может привести к "тяжелейшим последствиям".Кроме того, он отметил что ядерное реагирование со стороны России допустимо лишь в случае реальной угрозы существования самого государства и применения оружия массового уничтожения в отношении страны или союзных государств."Россия гипотетически допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения против нас или наших союзников либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства. Ключевое слово в обоих сценариях – "агрессия". Иными словами, применение Россией ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение – для самообороны в чрезвычайных обстоятельствах. Никаким домыслам или фантазиям здесь места нет", – заключил он.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей.
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министерство иностранных дел рф (мид рф), нато
В МИД РФ предупредили НАТО о последствиях агрессии в отношении России

МИД РФ: агрессия в отношении России и стран-союзников допускает ядерное реагирование

10:58 22.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В связи с политикой НАТО и обострением конфликта интересов на фоне украинского кризиса страны балансируют на грани прямого вооруженного конфликта, что является недопустимым и может привести к тяжелым последствиям. Об этом в интервью "Известиям" заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Рябков подчеркнул, что любая война между обладающими ядерным оружием странами недопустима, и ситуация на Украине придает этому тезису дополнительное значение.
Также дипломат назвал причины возможной эскалации конфликта между странами ядерной "пятерки" и предупредил, что такое развитие событий может привести к "тяжелейшим последствиям".
"Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших "красных линий" и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным. Очевидно, что это чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями", – сказал он.
Кроме того, он отметил что ядерное реагирование со стороны России допустимо лишь в случае реальной угрозы существования самого государства и применения оружия массового уничтожения в отношении страны или союзных государств.
"Россия гипотетически допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения против нас или наших союзников либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства. Ключевое слово в обоих сценариях – "агрессия". Иными словами, применение Россией ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение – для самообороны в чрезвычайных обстоятельствах. Никаким домыслам или фантазиям здесь места нет", – заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
19 августа, 11:07Радио "Спутник в Крыму"
Итоги встречи Эрдогана и Зеленского – оценка политолога
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НАТО
 
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