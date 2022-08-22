https://crimea.ria.ru/20220822/v-mid-rf-predupredili-nato-o-posledstviyakh-agressii-v-otnoshenii-rossii-1124243674.html

В МИД РФ предупредили НАТО о последствиях агрессии в отношении России

В МИД РФ предупредили НАТО о последствиях агрессии в отношении России - РИА Новости Крым, 22.08.2022

В МИД РФ предупредили НАТО о последствиях агрессии в отношении России

В связи с политикой НАТО и обострением конфликта интересов на фоне украинского кризиса страны балансируют на грани прямого вооруженного конфликта, что является... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T10:58

2022-08-22T10:58

2022-08-22T10:58

министерство иностранных дел рф (мид рф)

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В связи с политикой НАТО и обострением конфликта интересов на фоне украинского кризиса страны балансируют на грани прямого вооруженного конфликта, что является недопустимым и может привести к тяжелым последствиям. Об этом в интервью "Известиям" заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.Рябков подчеркнул, что любая война между обладающими ядерным оружием странами недопустима, и ситуация на Украине придает этому тезису дополнительное значение.Также дипломат назвал причины возможной эскалации конфликта между странами ядерной "пятерки" и предупредил, что такое развитие событий может привести к "тяжелейшим последствиям".Кроме того, он отметил что ядерное реагирование со стороны России допустимо лишь в случае реальной угрозы существования самого государства и применения оружия массового уничтожения в отношении страны или союзных государств."Россия гипотетически допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения против нас или наших союзников либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства. Ключевое слово в обоих сценариях – "агрессия". Иными словами, применение Россией ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение – для самообороны в чрезвычайных обстоятельствах. Никаким домыслам или фантазиям здесь места нет", – заключил он.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей.

https://crimea.ria.ru/20220819/itogi-vstrechi-erdogana-i-zelenskogo--otsenka-politologa-1124217164.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), нато