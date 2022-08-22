https://crimea.ria.ru/20220822/ushel-navsegda-v-zaporozhskoy-oblasti-prizvali-kiev-zabyt-o-kryme-1124242559.html

Ушел навсегда: в Запорожской области призвали Киев забыть о Крыме

Ушел навсегда: в Запорожской области призвали Киев забыть о Крыме - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Ушел навсегда: в Запорожской области призвали Киев забыть о Крыме

Киеву пора смириться с тем, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации и это навсегда, заявил член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T09:03

2022-08-22T09:03

2022-08-22T09:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Киеву пора смириться с тем, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации и это навсегда, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Киевскому режиму уже пора прекратить многолетнюю истерику насчет российского статуса Крыма и смириться с тем, что это законная и неотъемлемая территория Российской Федерации, посягательство на которую будет иметь для агрессора колоссальные плачевные последствия", - сказал Рогов РИА Новости.По его словам, второй международный саммит "Крымской платформы", который пройдет по инициативе Украины 23 августа, является лишь имитацией деятельности киевского режима. Ожидается, что в мероприятии примут участие десятки стран и международных организаций, в том числе генсек НАТО Йенс Столтенберг, представители которых будут обсуждать пути "деоккупации" Крыма.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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крым, украина, политика, российская федерация (россия, рф), запорожская область, мнения