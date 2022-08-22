Рейтинг@Mail.ru
Ушел навсегда: в Запорожской области призвали Киев забыть о Крыме - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220822/ushel-navsegda-v-zaporozhskoy-oblasti-prizvali-kiev-zabyt-o-kryme-1124242559.html
Ушел навсегда: в Запорожской области призвали Киев забыть о Крыме
Ушел навсегда: в Запорожской области призвали Киев забыть о Крыме - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Ушел навсегда: в Запорожской области призвали Киев забыть о Крыме
Киеву пора смириться с тем, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации и это навсегда, заявил член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T09:03
2022-08-22T09:03
крым
украина
политика
российская федерация (россия, рф)
запорожская область
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/73/1117547304_0:285:2730:1821_1920x0_80_0_0_6a0fd2a1e2d408e1ba27d9be980eb0e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Киеву пора смириться с тем, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации и это навсегда, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Киевскому режиму уже пора прекратить многолетнюю истерику насчет российского статуса Крыма и смириться с тем, что это законная и неотъемлемая территория Российской Федерации, посягательство на которую будет иметь для агрессора колоссальные плачевные последствия", - сказал Рогов РИА Новости.По его словам, второй международный саммит "Крымской платформы", который пройдет по инициативе Украины 23 августа, является лишь имитацией деятельности киевского режима. Ожидается, что в мероприятии примут участие десятки стран и международных организаций, в том числе генсек НАТО Йенс Столтенберг, представители которых будут обсуждать пути "деоккупации" Крыма.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://crimea.ria.ru/20220819/voennyy-ekspert-obyasnil-tsel-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-1124220372.html
https://crimea.ria.ru/20220719/ekspert-otsenil-zayavlenie-ukrainy-o-zakhvate-kryma-i-unichtozhenii-chf-rf-1123899571.html
крым
украина
российская федерация (россия, рф)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/73/1117547304_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ff90b34b54fe457f9d01abec7a9c6008.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, украина, политика, российская федерация (россия, рф), запорожская область, мнения
Ушел навсегда: в Запорожской области призвали Киев забыть о Крыме

Член Запорожской ВГА Рогов: Киев должен смириться с потерей Крыма, он часть России

09:03 22.08.2022
 
© РИА Новости . Олеся Печенкина / Перейти в фотобанкПобережье Черного моря в Республике Крым.
Побережье Черного моря в Республике Крым. - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Олеся Печенкина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Киеву пора смириться с тем, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации и это навсегда, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Киевскому режиму уже пора прекратить многолетнюю истерику насчет российского статуса Крыма и смириться с тем, что это законная и неотъемлемая территория Российской Федерации, посягательство на которую будет иметь для агрессора колоссальные плачевные последствия", - сказал Рогов РИА Новости.
Всевысотный обнаружитель. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 13:26
Военный эксперт объяснил цель атак украинских беспилотников на Крым
По его словам, второй международный саммит "Крымской платформы", который пройдет по инициативе Украины 23 августа, является лишь имитацией деятельности киевского режима. Ожидается, что в мероприятии примут участие десятки стран и международных организаций, в том числе генсек НАТО Йенс Столтенберг, представители которых будут обсуждать пути "деоккупации" Крыма.
"Украина более восьми лет назад навсегда потеряла Крым и Донбасс, теперь из ее состава уходят Запорожская и Херсонская области, на очереди и другие регионы. Так что Зеленскому надо думать не про Крым, а о том, как бы скоро в изгнании не пришлось создавать после освобождения нашей армией территории постукраинского пространства Киевскую и Львовскую платформы", - сказал Рогов.
Корабли Черноморского флота
19 июля, 21:11
Эксперт оценил заявление Украины о захвате Крыма и уничтожении ЧФ РФ
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
КрымУкраинаПолитикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)Запорожская областьМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:48В Севастополе ребенка с инвалидностью выгнали из игровой комнаты – СК
09:13Небо закрыто: запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен
09:03Ушел навсегда: в Запорожской области призвали Киев забыть о Крыме
08:49В Роспотребнадзоре назвали самые опасные продукты летом
08:25В Крыму наступает очередной пик активности клещей
08:03Путешествие за едой: в РФ назвали самые "вкусные" города
07:29Критиковать нельзя поддержать: советы по воспитанию детей от психолога
07:03Сколько туристов в этом году побывали в заповедниках Крыма
03:27Жалобы "по поводу и без": почему скорая опаздывает на вызовы крымчан
00:01Прогноз погоды для Крыма на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 22 августа
21:38Очередная попытка атаковать Бельбек - сработали системы ПВО
20:07Главные события и заявления дня: 21 августа
19:35Какие продукты спасают от головной боли
18:51Эксперт оценила итоги опросов о вхождении Запорожской области в состав РФ
18:12Как не стать жертвой аферистов при покупке квартиры – советы эксперта
17:43В Крыму жара набирает обороты
16:58Расхламляемся к осени – советы эксперта
16:24Число жертв ДТП в Ульяновской области выросло до 15 человек. ДОПОЛНЕНО
16:05Курит сигарету и закусывает малиной: как человек убивает свой иммунитет
Лента новостейМолния