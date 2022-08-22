https://crimea.ria.ru/20220822/rossiyskie-voennye-porazili-vosem-punktov-upravleniya-vsu-1124245584.html

Российские военные поразили восемь пунктов управления ВСУ

Российские военные поразили восемь пунктов управления ВСУ - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Российские военные поразили восемь пунктов управления ВСУ

Российские военные за прошедшие сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ, а также живую силу и технику в 142 районах, сообщил официальный представитель... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T12:41

2022-08-22T12:41

2022-08-22T12:41

специальная военная операция рф на украине

игорь конашенков

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ, а также живую силу и технику в 142 районах, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника в 142-х районах", – сказал он на брифинге в понедельник.Также уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областях и Донецкой Народной Республике.Кроме того, в районе населенного пункта Рогань Харьковской области, уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Курдюмовки ДНР – пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США.В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два взвода украинских реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР и Николаевской области, а также два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Харьковской области.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220822/voennye-rf-za-sutki-unichtozhili-okolo-200-natsionalistov-v-khode-svo-1124245178.html

https://crimea.ria.ru/20220821/aviatsiya-rf-razbombila-punkt-dislokatsii-pravogo-sektora-v-dnr-1124240199.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)