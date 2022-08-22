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Российские военные поразили восемь пунктов управления ВСУ - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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Российские военные поразили восемь пунктов управления ВСУ
Российские военные поразили восемь пунктов управления ВСУ - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Российские военные поразили восемь пунктов управления ВСУ
Российские военные за прошедшие сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ, а также живую силу и технику в 142 районах, сообщил официальный представитель... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T12:41
2022-08-22T12:41
специальная военная операция рф на украине
игорь конашенков
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ, а также живую силу и технику в 142 районах, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника в 142-х районах", – сказал он на брифинге в понедельник.Также уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областях и Донецкой Народной Республике.Кроме того, в районе населенного пункта Рогань Харьковской области, уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Курдюмовки ДНР – пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США.В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два взвода украинских реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР и Николаевской области, а также два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Харьковской области.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220822/voennye-rf-za-sutki-unichtozhili-okolo-200-natsionalistov-v-khode-svo-1124245178.html
https://crimea.ria.ru/20220821/aviatsiya-rf-razbombila-punkt-dislokatsii-pravogo-sektora-v-dnr-1124240199.html
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Российские военные поразили восемь пунктов управления ВСУ

ВС РФ за сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ и живую силу и технику в 142 районах

12:41 22.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ, а также живую силу и технику в 142 районах, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника в 142-х районах", – сказал он на брифинге в понедельник.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
12:30
Военные РФ за сутки уничтожили около 200 националистов в ходе СВО
Также уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областях и Донецкой Народной Республике.
Кроме того, в районе населенного пункта Рогань Харьковской области, уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Курдюмовки ДНР – пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два взвода украинских реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР и Николаевской области, а также два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Харьковской области.
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 14:26
Авиация РФ разбомбила пункт дислокации "Правого сектора"* в ДНР
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеИгорь КонашенковМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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