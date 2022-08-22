https://crimea.ria.ru/20220822/na-poroge-shtorma-na-krym-nadvigayutsya-livni-s-grozami-i-shkvalistym-vetrom-1124249658.html

На пороге шторма: на Крым надвигаются ливни с грозами и шквалистым ветром

На пороге шторма: на Крым надвигаются ливни с грозами и шквалистым ветром - РИА Новости Крым, 22.08.2022

На пороге шторма: на Крым надвигаются ливни с грозами и шквалистым ветром

Грозовые дожди и шквалистый ветер прогнозируют в Крыму в понедельник днем, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T16:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Грозовые дожди и шквалистый ветер прогнозируют в Крыму в понедельник днем, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушения транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.

https://crimea.ria.ru/20220814/v-krym-pridet-37-gradusnaya-zhara--fobos-1124146968.html

крым

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