На пороге шторма: на Крым надвигаются ливни с грозами и шквалистым ветром
На Крым надвигается буря с грозовыми ливнями и шквалистым ветром
16:00 22.08.2022 (обновлено: 16:03 22.08.2022)
© РИА Новости КрымДорога в Крыму
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Грозовые дожди и шквалистый ветер прогнозируют в Крыму в понедельник днем, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня и вечером 22 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", – говорится в сообщении.
В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушения транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также есть риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - добавили в МЧС.
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