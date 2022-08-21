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Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: рост продолжается - РИА Новости Крым, 21.08.2022
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Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: рост продолжается
Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: рост продолжается - РИА Новости Крым, 21.08.2022
Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: рост продолжается
В Крыму и Севастополе за сутки новая коронавирусная инфекция выявлена еще у 617 человек, днем ранее количество случаев составило 592. РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T10:14
2022-08-21T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки новая коронавирусная инфекция выявлена еще у 617 человек, днем ранее количество случаев составило 592.Так, за минувшие сутки на территории Республики Крым зарегистрирован 399 случаев COVID-19, всего с начала пандемии выявлено 190 335 заболевших.Летальных исходов за прошедшие сутки не зафиксировано.В Севастополе зарегистрировано 218 новых случаев заражения. В ковидные стационары госпитализированы семь человек. Выписаны 12 пациентов. На данный момент в больницах находится 119 пациентов, из них 100 - с подтвержденным COVID-19.За сутки умер один пациент в возрасте 60 лет.За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 87 776 человек, выздоровели 84 114.
https://crimea.ria.ru/20220821/ekspert-predskazal-poyavlenie-bolee-tyazheloy-mutatsii-koronavirusa-1124236307.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе
Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: рост продолжается

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 617 случаев COVID-19

10:14 21.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛечение больных COVID-19 в Феодосийском медицинском центре
Лечение больных COVID-19 в Феодосийском медицинском центре - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки новая коронавирусная инфекция выявлена еще у 617 человек, днем ранее количество случаев составило 592.
Так, за минувшие сутки на территории Республики Крым зарегистрирован 399 случаев COVID-19, всего с начала пандемии выявлено 190 335 заболевших.
"За истекшие сутки госпитализированы 42 пациента, за все время на стационарном лечении находились 60 092 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 276 человек, за весь период – 181 476", – сообщает минздрав РК.
Летальных исходов за прошедшие сутки не зафиксировано.
В Севастополе зарегистрировано 218 новых случаев заражения. В ковидные стационары госпитализированы семь человек. Выписаны 12 пациентов. На данный момент в больницах находится 119 пациентов, из них 100 - с подтвержденным COVID-19.
За сутки умер один пациент в возрасте 60 лет.
За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 87 776 человек, выздоровели 84 114.
Лечение больных с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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