https://crimea.ria.ru/20220821/situatsiya-s-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-rost-prodolzhaetsya-1124237073.html

Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: рост продолжается

Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: рост продолжается - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: рост продолжается

В Крыму и Севастополе за сутки новая коронавирусная инфекция выявлена еще у 617 человек, днем ранее количество случаев составило 592. РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T10:14

2022-08-21T10:14

2022-08-21T10:14

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

крым

севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки новая коронавирусная инфекция выявлена еще у 617 человек, днем ранее количество случаев составило 592.Так, за минувшие сутки на территории Республики Крым зарегистрирован 399 случаев COVID-19, всего с начала пандемии выявлено 190 335 заболевших.Летальных исходов за прошедшие сутки не зафиксировано.В Севастополе зарегистрировано 218 новых случаев заражения. В ковидные стационары госпитализированы семь человек. Выписаны 12 пациентов. На данный момент в больницах находится 119 пациентов, из них 100 - с подтвержденным COVID-19.За сутки умер один пациент в возрасте 60 лет.За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 87 776 человек, выздоровели 84 114.

https://crimea.ria.ru/20220821/ekspert-predskazal-poyavlenie-bolee-tyazheloy-mutatsii-koronavirusa-1124236307.html

крым

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе