https://crimea.ria.ru/20220821/peski-osvobozhdeny---kadyrov-1124240376.html

Пески освобождены - Кадыров

Пески освобождены - Кадыров - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Пески освобождены - Кадыров

Поселок Пески в районе Донецка освобожден союзными силами от украинских формирований, идет очистка территории от мин, сообщи глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T14:12

2022-08-21T14:12

2022-08-21T14:12

специальная военная операция рф на украине

рамзан кадыров

украина

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Поселок Пески в районе Донецка освобожден союзными силами от украинских формирований, идет очистка территории от мин, сообщи глава Чечни Рамзан Кадыров.По его словам, на данный момент военные производят зачистку населенного пункта от мин. Кадыров заверил, что на это уйдет немного времени, после чего жители поселка смогут спокойно передвигаться по улицам и восстанавливать мирную жизнь."Таким образом, бойцы союзных войск отбросили оккупантов от подступов к Донецку еще на несколько километров. Войска продвигаются согласно плану спецоперации с минимальным риском для мирного населения и инфраструктуры", - добавил глава Чечни.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Зеленский заявил, что Киев намеренно игнорировал предупреждения об СВО >>Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220804/vsu-ostavili-pozitsii-v-soledare-artemovske-i-avdeevke--mo-1124062800.html

https://crimea.ria.ru/20220812/putin-podpisal-novyy-ukaz-po-okhrane-granits-s-lnr-dnr-i-ukrainoy-1124149923.html

украина

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, рамзан кадыров, украина, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины)