https://crimea.ria.ru/20220821/krym-v-zaryade-chto-pokazhut-gostyam-festivalya-rgo-v-moskve-1124236447.html

Крым в "Зарядье": что покажут гостям фестиваля РГО в Москве

Крым в "Зарядье": что покажут гостям фестиваля РГО в Москве - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Крым в "Зарядье": что покажут гостям фестиваля РГО в Москве

Крым представят на фестивале Русского географического общества, который в эти дни проходит в московском парке "Зарядье". Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T11:16

2022-08-21T11:16

2022-08-21T10:41

крым

москва

общество

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Крым представят на фестивале Русского географического общества, который в эти дни проходит в московском парке "Зарядье". Об этом сообщили в республиканском отделении РГО.В этом году фестиваль проводится в пятый раз. Организаторы решили представить на одной площадке всю Россию. В общей сложности в нем принимают участие более 50 регионов нашей страны."Гости фестиваля смогут изучить исчезающие виды животных, посмотреть фильмы в формате 360° в VR-кинотеатре, увидеть великих русских путешественников, оживших в голографической реальности, узнать о самых интересных туристических достопримечательностях страны и вдохновиться на собственное путешествие по России", - говорят организаторы.V Фестиваль Русского географического общества проходит с 18 по 28 августа. За 11 дней мероприятия гости смогут изучить нашу страну от Калининграда до Камчатки, увидеть арктическую природу и животных в дополненной реальности, посетить более 80 лекций и мастер-классов и познакомиться с культурой и бытом народов России.

https://crimea.ria.ru/20220726/chto-uvidyat-posetiteli-peschery-tavrida-1123962310.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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