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Крым в "Зарядье": что покажут гостям фестиваля РГО в Москве - РИА Новости Крым, 21.08.2022
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Крым в "Зарядье": что покажут гостям фестиваля РГО в Москве
Крым в "Зарядье": что покажут гостям фестиваля РГО в Москве - РИА Новости Крым, 21.08.2022
Крым в "Зарядье": что покажут гостям фестиваля РГО в Москве
Крым представят на фестивале Русского географического общества, который в эти дни проходит в московском парке "Зарядье". Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T11:16
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крым
москва
общество
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Крым представят на фестивале Русского географического общества, который в эти дни проходит в московском парке "Зарядье". Об этом сообщили в республиканском отделении РГО.В этом году фестиваль проводится в пятый раз. Организаторы решили представить на одной площадке всю Россию. В общей сложности в нем принимают участие более 50 регионов нашей страны."Гости фестиваля смогут изучить исчезающие виды животных, посмотреть фильмы в формате 360° в VR-кинотеатре, увидеть великих русских путешественников, оживших в голографической реальности, узнать о самых интересных туристических достопримечательностях страны и вдохновиться на собственное путешествие по России", - говорят организаторы.V Фестиваль Русского географического общества проходит с 18 по 28 августа. За 11 дней мероприятия гости смогут изучить нашу страну от Калининграда до Камчатки, увидеть арктическую природу и животных в дополненной реальности, посетить более 80 лекций и мастер-классов и познакомиться с культурой и бытом народов России.
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крым, москва, общество, туризм в крыму
Крым в "Зарядье": что покажут гостям фестиваля РГО в Москве

На фестивале РГО в московском парке "Зарядье" представят крымскую экспозицию

11:16 21.08.2022
 
© Отделение РГО в Республике Крым Фестиваль Русского географического общества в московском парке "Зарядье"
Фестиваль Русского географического общества в московском парке Зарядье
© Отделение РГО в Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Крым представят на фестивале Русского географического общества, который в эти дни проходит в московском парке "Зарядье". Об этом сообщили в республиканском отделении РГО.
В этом году фестиваль проводится в пятый раз. Организаторы решили представить на одной площадке всю Россию. В общей сложности в нем принимают участие более 50 регионов нашей страны.
"Гости фестиваля смогут изучить исчезающие виды животных, посмотреть фильмы в формате 360° в VR-кинотеатре, увидеть великих русских путешественников, оживших в голографической реальности, узнать о самых интересных туристических достопримечательностях страны и вдохновиться на собственное путешествие по России", - говорят организаторы.
В числе первых гостей встречает крымская фотозона. Команда из 11 человек представит посетителям недавно открытую пещеру Таврида, расскажет о заповедниках и лавандовых полях Крыма, воздухоплавании на Белой скале и других достопримечательностях полуострова.
© Отделение РГО в Республике Крым

Посетителям фестиваля Русского географического общества рассказывают о пещере "Таврида", открытой в Крыму

Посетителям фестиваля Русского географического общества рассказывают о пещере Таврида, открытой в Крыму
1 из 5

Посетителям фестиваля Русского географического общества рассказывают о пещере "Таврида", открытой в Крыму

© Отделение РГО в Республике Крым
© Отделение РГО в Республике Крым

Некоторые экспонаты пещеры "Таврида" представлены в павильоне

Экспонаты пещеры Таврида представлены на фестивале РГО в Москве
2 из 5

Некоторые экспонаты пещеры "Таврида" представлены в павильоне

© Отделение РГО в Республике Крым
© Отделение РГО в Республике Крым

Знаменитая крымская лаванда - часть экспозиции фестиваля РГО в Москве

Знаменитая крымская лаванда - часть экспозиции фестиваля РГО в Москве
3 из 5

Знаменитая крымская лаванда - часть экспозиции фестиваля РГО в Москве

© Отделение РГО в Республике Крым
© Отделение РГО в Республике Крым

Фестиваль воздухоплавания у Белой скалы каждый год привлекает туристов. Пилоты утверждают, что там – одно из лучших мест в мире для подъема аэростатов

Фестиваль Русского географического общества в московском парке Зарядье
4 из 5

Фестиваль воздухоплавания у Белой скалы каждый год привлекает туристов. Пилоты утверждают, что там – одно из лучших мест в мире для подъема аэростатов

© Отделение РГО в Республике Крым
© Отделение РГО в Республике Крым

Член Совета отделения РГО в Республике Крым Мнацакан Мелконян, председатель отделения РГО в Крыму Геннадий Самохин, секретарь Совета отделения РГО в РК Андрей Прокудин

Член Совета отделения РГО в Республике Крым Мнацакан Мелконян, председатель отделения РГО в Крыму Геннадий Самохин, секретарь Совета отделения РГО в РК Андрей Прокудин
5 из 5

Член Совета отделения РГО в Республике Крым Мнацакан Мелконян, председатель отделения РГО в Крыму Геннадий Самохин, секретарь Совета отделения РГО в РК Андрей Прокудин

© Отделение РГО в Республике Крым
1 из 5

Посетителям фестиваля Русского географического общества рассказывают о пещере "Таврида", открытой в Крыму

© Отделение РГО в Республике Крым
2 из 5

Некоторые экспонаты пещеры "Таврида" представлены в павильоне

© Отделение РГО в Республике Крым
3 из 5

Знаменитая крымская лаванда - часть экспозиции фестиваля РГО в Москве

© Отделение РГО в Республике Крым
4 из 5

Фестиваль воздухоплавания у Белой скалы каждый год привлекает туристов. Пилоты утверждают, что там – одно из лучших мест в мире для подъема аэростатов

© Отделение РГО в Республике Крым
5 из 5

Член Совета отделения РГО в Республике Крым Мнацакан Мелконян, председатель отделения РГО в Крыму Геннадий Самохин, секретарь Совета отделения РГО в РК Андрей Прокудин

© Отделение РГО в Республике Крым
V Фестиваль Русского географического общества проходит с 18 по 28 августа. За 11 дней мероприятия гости смогут изучить нашу страну от Калининграда до Камчатки, увидеть арктическую природу и животных в дополненной реальности, посетить более 80 лекций и мастер-классов и познакомиться с культурой и бытом народов России.
Пещера Таврида - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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