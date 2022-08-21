Крым в "Зарядье": что покажут гостям фестиваля РГО в Москве

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Крым представят на фестивале Русского географического общества, который в эти дни проходит в московском парке "Зарядье". Об этом сообщили в республиканском отделении РГО.В этом году фестиваль проводится в пятый раз. Организаторы решили представить на одной площадке всю Россию. В общей сложности в нем принимают участие более 50 регионов нашей страны."Гости фестиваля смогут изучить исчезающие виды животных, посмотреть фильмы в формате 360° в VR-кинотеатре, увидеть великих русских путешественников, оживших в голографической реальности, узнать о самых интересных туристических достопримечательностях страны и вдохновиться на собственное путешествие по России", - говорят организаторы.V Фестиваль Русского географического общества проходит с 18 по 28 августа. За 11 дней мероприятия гости смогут изучить нашу страну от Калининграда до Камчатки, увидеть арктическую природу и животных в дополненной реальности, посетить более 80 лекций и мастер-классов и познакомиться с культурой и бытом народов России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Крым представят на фестивале Русского географического общества, который в эти дни проходит в московском парке "Зарядье". Об этом сообщили в республиканском отделении РГО.
В этом году фестиваль проводится в пятый раз. Организаторы решили представить на одной площадке всю Россию. В общей сложности в нем принимают участие более 50 регионов нашей страны.
"Гости фестиваля смогут изучить исчезающие виды животных, посмотреть фильмы в формате 360° в VR-кинотеатре, увидеть великих русских путешественников, оживших в голографической реальности, узнать о самых интересных туристических достопримечательностях страны и вдохновиться на собственное путешествие по России", - говорят организаторы.
В числе первых гостей встречает крымская фотозона. Команда из 11 человек представит посетителям недавно открытую пещеру Таврида, расскажет о заповедниках и лавандовых полях Крыма, воздухоплавании на Белой скале и других достопримечательностях полуострова.
V Фестиваль Русского географического общества проходит с 18 по 28 августа. За 11 дней мероприятия гости смогут изучить нашу страну от Калининграда до Камчатки, увидеть арктическую природу и животных в дополненной реальности, посетить более 80 лекций и мастер-классов и познакомиться с культурой и бытом народов России.
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