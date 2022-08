https://crimea.ria.ru/20220821/Kakoy-segodnya-prazdnik-21-avgusta_-1118642358.html

Какой сегодня праздник: 21 августа

21.08.2022

Какой сегодня праздник: 21 августа

21 августа в России отмечается День офицера, а во всем мире – День без косметики и макияжа. В этот день из Лувра похитили знаменитую "Мону Лизу", в СССР были... РИА Новости Крым, 21.08.2022

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. 21 августа в России отмечается День офицера, а во всем мире – День без косметики и макияжа. В этот день из Лувра похитили знаменитую "Мону Лизу", в СССР были образованы суворовские и нахимовские училища, а Гавайи стали 50-м штатом США. Также день 21 августа подарил миру талантливых актеров Вию Артмане, Керри-Энн Мосс и Ким Кэттролл, музыкантов Сержа Танкяна (System of a Down) и Виктора Рыбина ("Дюна"), а также выдающихся спортсменов: боксера Николая Валуева, спринтера Усэйна Болта и футболиста Роберта Левандовски.Что празднуют в миреНесколько лет подряд в нашей стране 21 августа отмечается День офицера России. Праздник появился благодаря инициативе общественной организации "Офицеры России", объединившей офицеров-ветеранов и служащих различных структур и ведомств РФ. В качестве ориентира при выборе даты был выбран канун празднования Дня Государственного флага Российской Федерации.В настоящее время обсуждается вопрос о вынесении на общественное обсуждение идеи обращения в государственные органы о присвоении Дню офицера России официального статуса и закреплении даты его празднования. Инициатива поддерживается многими ветеранскими, патриотическими, молодежными объединениями страны.По инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 21 августа стал Международным днем памяти и поминовения жертв терроризма. Соответствующая резолюция была принята в декабре 2017 года. Цель этого дня – воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания их и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод.Также 21 августа в мире неофициально отмечается День без косметики и макияжа. Косметику придумали для того, чтобы сделать женщину еще более привлекательной, но именно в этот день представителям прекрасной половины человечества следует провести без макияжа. Праздник направлен на то, чтобы показать людям естественную красоту женщин.Согласно проведенным исследованиям, около 44% девушек и женщин считают себя некрасивыми, если на них нет макияжа. Порядка 14% из них зависят от макияжа и просто не могут без него. Порядка половины жительниц России не в состоянии прожить без косметики даже одного дня, в противном случае они теряют уверенность в себе и чувствуют незащищенность.Знаменательные событияВ 1911 году из Лувра была похищена знаменитая картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза". Преступление совершил художник Винченцо Перуджиа. Весь день он прятался в музее в одном из шкафов, а ночью вынул картину из рамы и незаметно покинул здание. Прошло 24 часа, прежде чем кто-то заметил отсутствие полотна.Через два года картина была обнаружена во Флоренции. Задержанный позднее похититель объяснил содеянное желанием восстановить справедливость, вернув Италии украденный Наполеоном I шедевр. Однако именно похищение "Моны Лизы" сделало эту картину всемирно известной, так как полицейские Парижа напечатали 6,5 тысяч фотографий с ликом "Джоконды", и газеты по всему свету поместили его на свои передовицы. До этого о картине знала только богатая верхушка Старого Света.В 1943 году в СССР было принято постановление Совнаркома и ЦК РКП(б) об образовании суворовских и нахимовских военных училищ. Учебные заведения создавались "для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны, а также детей партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов". В постановлении говорилось: "…организовать девять суворовских военных училищ, типа старых кадетских корпусов, по 500 человек в каждом, всего 4500 человек …".На обучение принимались мальчики, достигшие 10 лет. Срок обучения в суворовских училищах составлял семь лет. Воспитанники проживали при училищах и находились на полном пансионе за счет государства. В настоящее время в России существуют 11 суворовских военных училищ Минобороны РФ, а также шесть суворовских училищ МВД РФ. С 2009 года право поступать в эти учебные заведения получили также девочки.В 1959 году Гавайские острова получили статус 50-го штата США. Фактически Гавайи стали американскими еще в 1898 году, когда Штаты аннексировали их во время испано-американской войны. В 1900 году Гавайям предоставлен статус самоуправляемой территории. В 1908 году в гавайском порту Перл-Харбор была построена военно-морская база США. Нападение японской авиации на эту базу 7 декабря 1941 года привело Штаты к вступлению во Вторую мировую войну. Сегодня население Гавайских островов составляет порядка 1,5 млн человек. Официальный язык — английский.В 1968 году состоялся ввод войск стран Организации Варшавского договора в Чехословакию, также известный как операция "Дунай". Наиболее крупный контингент войск был выделен от СССР. Операция преследовала цель прекратить происходивший в ЧССР процесс реформ, инициированных первым секретарем ЦК КП Чехословакии Александром Дубчеком – "Пражскую весну". В течение 36 часов армии стран ОВД установили полный контроль над чехословацкой территорией. 6 октября 1968 года между правительствами СССР и ЧССР был подписан договор об условиях временного пребывания советских войск на территории Чехословакии. В результате ввода войск в ЧССР произошла кардинальная смена курса чехословацкого руководства. Был прерван процесс политических и экономических реформ в стране.21 августа 1991 года окончательно провалился путч ГКЧП. Маршал Дмитрий Язов отдал приказ о выводе из Москвы всех армейских подразделений, ранее введенных в столицу 19 августа. Президент РСФСР Борис Ельцин подписал указ об аннулировании всех постановлений ГКЧП и о ряде перестановок в Гостелерадио. Уже на следующий день большинство членов ГКЧП были арестованы.Кто родилсяВ 1929 году родилась советская актриса, народная артистка СССР Вия Артмане. С 10 лет она работала пастушкой, а после окончания школы поступила в драматическую студию при Художественном академическом театре имени Яна Райниса. В кино Артмане дебютировала в 1956 году в фильме "После шторма".Звездой всесоюзного масштаба латышскую актрису сделал фильм "Родная кровь" (1963), в котором она снималась с Евгением Матвеевым. В 1966 году Артмане сыграла в важном для литовского кинематографа фильме "Никто не хотел умирать". В том же году у нее была еще одна удачная роль в любовной драме "Эдгар и Кристина". Одной из самых ярких в карьере Артмане стала роль Джулии Ламберт в экранизации романа Сомерсета Моэма "Театр" (1978) режиссера Яниса Стрейча. Эти работы сделали Артмане любимой актрисой тысячи людей, в Латвии ее называли "Мать-Латвия". Всего Вия Артмане сыграла около 40 ролей в кино.В 1956 году родилась англо-канадская актриса Ким Кэттролл, наиболее известная по роли Саманты Джонс в телесериале "Секс в большом городе" (1998-2004). Кэттролл родилась в Великобритании, в районе Ливерпуля. Когда Ким было три месяца, семья иммигрировала в Канаду. Через одиннадцать лет они вернулись в Великобританию.В 16 лет Кэттролл переехала в Нью-Йорк, где окончила Американскую академию театрального искусства. Карьера Кэттролл началась со сьемок фильма "Розовый бутон" (1975). Выступала в многочисленных телевизионных программах различных стилей и жанров, сыграла в фильмах "Невероятный Халк", "Награда", "Билет на небеса", "Полицейская академия", "Манекен" и других. В 1997 году она проходит отбор в телевизионный сериал "Секс в большом городе", создаваемом для канала HBO. Роль Саманты Джонс приносит Кэттролл международное признание. В период съемок культового сериала она продолжает сниматься в других фильмах. Кэттролл трижды была замужем.В 1962 году родился российский музыкант Виктор Рыбин – лидер группы "Дюна". Коллектив был основан в 1987 году. В 1989 году песня "Страна Лимония" попала в хит-парады и звучала по всей стране целый год. Именно в тот момент произошел всплеск популярности группы "Дюна" и ее лидера. Выбранный Рыбиным яркий смешной образ весельчака в панамке, исполняющего незамысловатые песни, нашел отклик у зрителей и слушателей. "Дюна" продолжает записывать новые песни и выступать с концертами. Кроме того, популярностью у слушателей пользуется дуэт с его женой – певицей Натальей Сенчуковой.В 1967 году в один день родились канадская актриса Керри-Энн Мосс и американский музыкант армянского происхождения, вокалист группы System of a Down Серж Танкян. Мосс сыграла порядка 70 ролей в кино и телесериалах, но мировую известность актриса получила исполнения роли Тринити в знаменитой трилогии "Матрица". Также она известна по исполнению роли Джери Хогарт в телесериалах Кинематографической вселенной Marvel, а также ролям в фильмах "Паранойя" (2007), "Немыслимое" (2010), "Помпеи" (2014) и других.Серж Танкян основал группу System of a Down в 1993 году вместе с гитаристом с Дароном Малакяном. Все участники группы имеют армянское происхождение. В период с 1998 по 2005 год группа выпустила пять студийных альбомов, каждый из которых стал платиновым. Наиболее успешный — мультиплатиновый Toxicity с общим тиражом свыше 12 миллионов экземпляров. В 2006 году участники System of a Down решили временно приостановить совместную деятельность и заняться сольными проектами.В 1973 году родился Николай Валуев – бывший профессиональный боксер, ныне политик. Во время спортивной карьеры выступал в тяжелой весовой категории. Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2005—2007, 2009), временный чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2008-2009), чемпион в тяжелой весовой категории по версии Паназиатской боксерской ассоциации (2000), чемпион России в тяжелом весе среди профессионалов (1999). Валуеву принадлежит рекорд как тяжеловесу с самыми большими кулаками за всю историю (43 см) и как самому высокому чемпиону мира по боксу (213 см). После завершения спортивной карьеры ушел в политику. Дважды избирался депутатом Госдумы (VI и VII созывы) от партии "Единая Россия". Является первым заместителем председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды.В 1986 году родился Усэйн Болт – ямайский легкоатлет-спринтер. Болт – восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратнй чемпион мира, что является рекордом в истории соревнований по бегу на короткие дистанции среди мужчин. За время выступлений установил восемь мировых рекордов. На текущий момент — обладатель мировых рекордов в беге на 100 — 9,58 с; и 200 метров — 19,19 с, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84 с.В 1988 году родился польский футболист Роберт Левандовски. Карьеру начинал в молодежных клубах "Партизан" и "Варсиовия". Позднее выступал за варшавские клубы "Дельта" и "Легия II", а также клуб "Знич". В июле 2008 года талантливый нападающий подписал пятилетний контракт с познанским "Лехом", а спустя два года перебрался в немецкую Бундеслигу.В составе дортмундской "Боруссии" Левандовски выступал с 2010 по 2014 годы, забив 74 гола в 131 поединке, дважды став чемпионом Германии (2011 и 2012). В 2014 году Роберт перешел в мюнхенскую "Баварию", цвета которой он защищает до настоящего времени. В составе мюнхенцев Левандовски несколько раз становился лучшим бомбардиром Бундеслиги. За шесть сезонов в "Баварии" он провел 190 поединков, забив 162 мяча. Левандовски – рекордсмен по количеству матчей и голов в истории сборной Польши (54), входит в пятерку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов УЕФА и чемпионата Германии.

