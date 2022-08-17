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Детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма прекратилась – власти - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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Детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма прекратилась – власти
Детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма прекратилась – власти - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма прекратилась – власти
Детонация боеприпасов на складе в Джанкойском районе Крыма прекратилась, сейчас обстановка спокойная. Об этом со ссылкой на главу администрации Джанкойского... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T09:26
2022-08-17T09:26
джанкой
происшествия
специальная военная операция рф на украине
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Детонация боеприпасов на складе в Джанкойском районе Крыма прекратилась, сейчас обстановка спокойная. Об этом со ссылкой на главу администрации Джанкойского района Инну Федоренко сообщает ТАСС."Да, все спокойно", - сказала Федоренко в ответ на вопрос, прекратились ли разрывы.Тысячи эвакуированы, десятки в подвалах: что происходит под Джанкоем &gt;&gt;Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20220816/kak-eto-bylo-ochevidtsy-rasskazali-o-chp-na-sklade-v-dzhankoyskom-rayone-1124185377.html
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4.7
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джанкой, происшествия, специальная военная операция рф на украине, крым
Детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма прекратилась – власти

Разрывы боеприпасов на складе в Джанкойском районе Крыма прекратились - власти

09:26 17.08.2022
 
© СоцсетиПожар на трансформаторной подстанции в Джанкое
Пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое
© Соцсети
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Детонация боеприпасов на складе в Джанкойском районе Крыма прекратилась, сейчас обстановка спокойная. Об этом со ссылкой на главу администрации Джанкойского района Инну Федоренко сообщает ТАСС.
"Да, все спокойно", - сказала Федоренко в ответ на вопрос, прекратились ли разрывы.
Тысячи эвакуированы, десятки в подвалах: что происходит под Джанкоем >>
Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.
В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.
Очевидцы рассказывают о событиях в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Вчера, 15:57
Как это было: очевидцы рассказали о ЧП на складе в Джанкойском районе
 
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