https://crimea.ria.ru/20220817/detonatsiya-boepripasov-v-dzhankoyskom-rayone-kryma-prekratilas--vlasti-1124191098.html

Детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма прекратилась – власти

Детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма прекратилась – власти - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма прекратилась – власти

Детонация боеприпасов на складе в Джанкойском районе Крыма прекратилась, сейчас обстановка спокойная. Об этом со ссылкой на главу администрации Джанкойского... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T09:26

2022-08-17T09:26

2022-08-17T09:26

джанкой

происшествия

специальная военная операция рф на украине

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Детонация боеприпасов на складе в Джанкойском районе Крыма прекратилась, сейчас обстановка спокойная. Об этом со ссылкой на главу администрации Джанкойского района Инну Федоренко сообщает ТАСС."Да, все спокойно", - сказала Федоренко в ответ на вопрос, прекратились ли разрывы.Тысячи эвакуированы, десятки в подвалах: что происходит под Джанкоем >>Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20220816/kak-eto-bylo-ochevidtsy-rasskazali-o-chp-na-sklade-v-dzhankoyskom-rayone-1124185377.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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