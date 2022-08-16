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ВС РФ уничтожили три взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять взводов гаубиц Д-30 - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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ВС РФ уничтожили три взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять взводов гаубиц Д-30
ВС РФ уничтожили три взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять взводов гаубиц Д-30 - РИА Новости Крым, 16.08.2022
ВС РФ уничтожили три взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять взводов гаубиц Д-30
ВС РФ за сутки уничтожили три артиллерийских взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях ВСУ в Донецкой Народной Республике и... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T09:58
2022-08-16T09:58
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. ВС РФ за сутки уничтожили три артиллерийских взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, в воздухе сбиты три реактивных снаряда систем залпового огня в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков во вторник.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня "Град" во Владимировке Донецкой Народной Республики и Верхнополье Харьковской области.Также за сутки поражено семь пунктов управления, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Соледара, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 182-х районах. Уничтожены радиолокационная станция обнаружения и наведения целей ПВО в районе населенного пункта Баштанка Николаевской области, склад боеприпасов в районе Зайцево Донецкой Народной Республики и склад горючего в районе Андреевки Харьковской области."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах Тополевки Луганской Народной Республики и Чаривного Херсонской области", - добавил Конашенков.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1 743 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4 328 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 307 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 902 единицы специальной военной автомобильной техники.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220816/vs-rf-obnaruzhili-pod-artemovskom-50-zapreschennykh-frantsuzskikh-min-1124176439.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, новости, всу (вооруженные силы украины)
ВС РФ уничтожили три взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять взводов гаубиц Д-30

ВС РФ уничтожили вооружение, склады горючего на огневых позициях и пункты управления ВСУ

09:58 16.08.2022
 
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Работа подразделений ВДВ - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. ВС РФ за сутки уничтожили три артиллерийских взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, в воздухе сбиты три реактивных снаряда систем залпового огня в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков во вторник.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня "Град" во Владимировке Донецкой Народной Республики и Верхнополье Харьковской области.
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Также за сутки поражено семь пунктов управления, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Соледара, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 182-х районах. Уничтожены радиолокационная станция обнаружения и наведения целей ПВО в районе населенного пункта Баштанка Николаевской области, склад боеприпасов в районе Зайцево Донецкой Народной Республики и склад горючего в районе Андреевки Харьковской области.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах Тополевки Луганской Народной Республики и Чаривного Херсонской области", - добавил Конашенков.
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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1 743 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4 328 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 307 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 902 единицы специальной военной автомобильной техники.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь КонашенковНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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