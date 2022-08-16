https://crimea.ria.ru/20220816/vs-rf-unichtozhili-tri-vzvoda-orudiy-giatsint-b-i-pyat-vzvodov-gaubits-d-30-1124176783.html

ВС РФ уничтожили три взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять взводов гаубиц Д-30

ВС РФ уничтожили три взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять взводов гаубиц Д-30 - РИА Новости Крым, 16.08.2022

ВС РФ уничтожили три взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять взводов гаубиц Д-30

ВС РФ за сутки уничтожили три артиллерийских взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях ВСУ в Донецкой Народной Республике и... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T09:58

2022-08-16T09:58

2022-08-16T09:58

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. ВС РФ за сутки уничтожили три артиллерийских взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, в воздухе сбиты три реактивных снаряда систем залпового огня в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков во вторник.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня "Град" во Владимировке Донецкой Народной Республики и Верхнополье Харьковской области.Также за сутки поражено семь пунктов управления, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Соледара, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 182-х районах. Уничтожены радиолокационная станция обнаружения и наведения целей ПВО в районе населенного пункта Баштанка Николаевской области, склад боеприпасов в районе Зайцево Донецкой Народной Республики и склад горючего в районе Андреевки Харьковской области."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах Тополевки Луганской Народной Республики и Чаривного Херсонской области", - добавил Конашенков.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1 743 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4 328 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 307 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 902 единицы специальной военной автомобильной техники.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220816/vs-rf-obnaruzhili-pod-artemovskom-50-zapreschennykh-frantsuzskikh-min-1124176439.html

https://crimea.ria.ru/20220815/minoborony-pokazalo-boevuyu-rabotu-iskanderov-na-ukraine--video-1124164183.html

https://crimea.ria.ru/20220814/orki-kotiki-ogon-informatsiya-po-ukrainski-1124145235.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, новости, всу (вооруженные силы украины)