https://crimea.ria.ru/20220816/stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshikh-v-dzhankoyskom-rayone-1124181045.html

Стало известно о состоянии пострадавших в Джанкойском районе

Стало известно о состоянии пострадавших в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Стало известно о состоянии пострадавших в Джанкойском районе

Раненого при детонации боеприпасов на складе в Джанкойском районе прооперировали, угрозы жизни на данный момент нет. Об этом журналистам сообщил глава минздрава РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T12:50

2022-08-16T12:50

2022-08-16T13:41

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джанкой

крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Раненого при детонации боеприпасов на складе в Джанкойском районе прооперировали, угрозы жизни на данный момент нет. Об этом журналистам сообщил глава минздрава Республики Крыма Константин Скорупский.Джанкой и Джанкойский район: справка >>Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. По предварительной информации, два человека получили травмы.После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.

https://crimea.ria.ru/20220816/detonatsiya-boepripasov-v-krymu-chto-izvestno-o-chp-v-dzhankoyskom-rayone-1124179056.html

джанкой

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безопасность республики крым и севастополя, джанкой, крым, происшествия