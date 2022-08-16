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Стало известно о состоянии пострадавших в Джанкойском районе
Стало известно о состоянии пострадавших в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Стало известно о состоянии пострадавших в Джанкойском районе
Раненого при детонации боеприпасов на складе в Джанкойском районе прооперировали, угрозы жизни на данный момент нет. Об этом журналистам сообщил глава минздрава РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T12:50
2022-08-16T12:50
2022-08-16T13:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Раненого при детонации боеприпасов на складе в Джанкойском районе прооперировали, угрозы жизни на данный момент нет. Об этом журналистам сообщил глава минздрава Республики Крыма Константин Скорупский.Джанкой и Джанкойский район: справка >>Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. По предварительной информации, два человека получили травмы.После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.
https://crimea.ria.ru/20220816/detonatsiya-boepripasov-v-krymu-chto-izvestno-o-chp-v-dzhankoyskom-rayone-1124179056.html
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безопасность республики крым и севастополя, джанкой, крым, происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших в Джанкойском районе
Минздрав Крыма: раненого при детонации боеприпасов в Джанкойском районе прооперировали
12:50 16.08.2022 (обновлено: 13:41 16.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Раненого при детонации боеприпасов на складе в Джанкойском районе прооперировали, угрозы жизни на данный момент нет. Об этом журналистам сообщил глава минздрава Республики Крыма Константин Скорупский.
"По состоянию на полдень ситуация не изменилась, у нас двое пострадавших. Одному из них оказана амбулаторная помощь и он отпущен домой. Второй пострадавший прооперирован, у него осколочное ранение ноги, состояние оценивается как средней степени тяжести. Угрозы для жизни на сегодня нет", - сообщил министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.
Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. По предварительной информации, два человека получили травмы.
После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.