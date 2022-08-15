https://crimea.ria.ru/20220815/uchenye-nazvali-superpoleznyy-produkt-kotoryy-vse-obychno-vykidyvayut-1124162064.html

Ученые назвали суперполезный продукт, который все обычно выкидывают

Ученые назвали суперполезный продукт, который все обычно выкидывают - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Ученые назвали суперполезный продукт, который все обычно выкидывают

Ученые предложили делать муку из банановой кожуры, а затем печь из нее печенье, которое будет полезнее обычного. Об этом пишет "Доктор Питер" со ссылкой на... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T08:53

2022-08-15T08:53

2022-08-15T08:53

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Ученые предложили делать муку из банановой кожуры, а затем печь из нее печенье, которое будет полезнее обычного. Об этом пишет "Доктор Питер" со ссылкой на исследования ученых Хьюстонского университета в США и Алигархского мусульманского университета в Индии.Для того, чтобы определить пользу банановой кожуры, ученые высушили продукт, перемололи, добавили одну ее часть к шести частям обычной пшеничной муки, испекли печенье и затем предложили лакомство группе добровольцев. Все они признались, что на вкус выпечка получилась не хуже обычной, но отметили ее более твердую структуру.При этом польза от такого угощения оказалась в разы выше из-за большого содержания клетчатки, магния, калия и антиоксидантных соединений.Теперь исследователи рекомендуют добавлять муку из банановой кожуры в тесто для хлеба, пиццы, пирожков и даже в домашнюю лапшу. Отмечается также, что цвет изделий при этом становится красивее, повышается пищевая ценность конечного продукта. Кроме того, доказано, что банановая кожура хороша в качестве удобрения для домашних растений, способна фильтровать воду от тяжелых металлов, годится для приготовления кваса, а внутренней частью кожуры можно протереть место укуса комара или ссадину - так поражение пройдет быстрее.Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Алена Поташева раскрыла пользу недозрелых бананов: они гораздо полезнее спелых, поскольку в них содержится больше клетчатки и меньше сахара.

https://crimea.ria.ru/20211219/raskryta-polza-nedozrelykh-bananov-1121787092.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество