https://crimea.ria.ru/20220812/rossiyskie-voennye-sbili-dve-rakety-himars-vozle-novoy-kakhovki-1124147509.html

Российские военные сбили две ракеты HIMARS возле Новой Каховки

Российские военные сбили две ракеты HIMARS возле Новой Каховки - РИА Новости Крым, 12.08.2022

Российские военные сбили две ракеты HIMARS возле Новой Каховки

Российская система ПВО сбила в воздухе две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки, прицельным ударом уничтожена также радиолокационная станция производства США... РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T13:45

2022-08-12T13:45

2022-08-12T13:45

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Российская система ПВО сбила в воздухе две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки, прицельным ударом уничтожена также радиолокационная станция производства США. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики российские военные уничтожили поставленную США киевскому режиму радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64.Российскими подразделениями за сутки поражены пять пунктов управления, а также живая сила, вооружение и техника в 157-ми районах. Уничтожены склад горючего для украинской военной техники в районе Курахово в ДНР и шесть складов боеприпасов в разных регионах.В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Херсонской области. Также поражены два артиллерийских взвода орудий "Акация" и четыре взвода гаубиц Д-30."Российскими средствами ПВО за сутки уничтожено пять украинских беспилотников в районах сел Егоровка, Спартак Донецкой Народной Республики, Архангеловка и Волхов Яр Харьковской области", - добавили в Минобороны.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220809/v-kieve-nazvali-nastuplenie-na-kherson-chastyu-psikhologicheskoy-operatsii-1124114353.html

https://crimea.ria.ru/20220810/priznanie-amerikanki-kak-v-ssha-otnosyatsya-k-svo-i-ukraine-1124115974.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина