https://crimea.ria.ru/20220812/rossiyskie-voennye-sbili-dve-rakety-himars-vozle-novoy-kakhovki-1124147509.html
Российские военные сбили две ракеты HIMARS возле Новой Каховки
Российские военные сбили две ракеты HIMARS возле Новой Каховки - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Российские военные сбили две ракеты HIMARS возле Новой Каховки
Российская система ПВО сбила в воздухе две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки, прицельным ударом уничтожена также радиолокационная станция производства США... РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T13:45
2022-08-12T13:45
2022-08-12T13:45
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0c/1124147488_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_d4364432a3edaa6e62dcc714e0ffd240.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Российская система ПВО сбила в воздухе две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки, прицельным ударом уничтожена также радиолокационная станция производства США. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики российские военные уничтожили поставленную США киевскому режиму радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64.Российскими подразделениями за сутки поражены пять пунктов управления, а также живая сила, вооружение и техника в 157-ми районах. Уничтожены склад горючего для украинской военной техники в районе Курахово в ДНР и шесть складов боеприпасов в разных регионах.В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Херсонской области. Также поражены два артиллерийских взвода орудий "Акация" и четыре взвода гаубиц Д-30."Российскими средствами ПВО за сутки уничтожено пять украинских беспилотников в районах сел Егоровка, Спартак Донецкой Народной Республики, Архангеловка и Волхов Яр Харьковской области", - добавили в Минобороны.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220809/v-kieve-nazvali-nastuplenie-na-kherson-chastyu-psikhologicheskoy-operatsii-1124114353.html
https://crimea.ria.ru/20220810/priznanie-amerikanki-kak-v-ssha-otnosyatsya-k-svo-i-ukraine-1124115974.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0c/1124147488_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_2854222cc4c2c435444b7ba762ccd64a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина
Российские военные сбили две ракеты HIMARS возле Новой Каховки
Минобороны: российская ПВО сбила две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Российская система ПВО сбила в воздухе две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки, прицельным ударом уничтожена также радиолокационная станция производства США. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки и четыре снаряда РСЗО "Ольха" в районе Чернобаевки Херсонской области", - рассказали в сообщении.
Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики российские военные уничтожили поставленную США киевскому режиму радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64.
Российскими подразделениями за сутки поражены пять пунктов управления, а также живая сила, вооружение и техника в 157-ми районах. Уничтожены склад горючего для украинской военной техники в районе Курахово в ДНР и шесть складов боеприпасов в разных регионах.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Херсонской области. Также поражены два артиллерийских взвода орудий "Акация" и четыре взвода гаубиц Д-30.
"Российскими средствами ПВО за сутки уничтожено пять украинских беспилотников в районах сел Егоровка, Спартак Донецкой Народной Республики, Архангеловка и Волхов Яр Харьковской области", - добавили в Минобороны.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.