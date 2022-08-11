https://crimea.ria.ru/20220811/pri-atake-vsu-na-pivzavod-v-donetske-uteklo-bolee-6-tonn-ammiaka-1124143250.html

При атаке ВСУ на пивзавод в Донецке утекло более 6 тонн аммиака

При атаке ВСУ на пивзавод в Донецке утекло более 6 тонн аммиака - РИА Новости Крым, 11.08.2022

При атаке ВСУ на пивзавод в Донецке утекло более 6 тонн аммиака

После атаки ВСУ на пивоваренный завод в Донецке была повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, из которой произошла утечка более шести тонн аммиака. Об... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T22:52

2022-08-11T22:52

2022-08-11T22:52

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. После атаки ВСУ на пивоваренный завод в Донецке была повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, из которой произошла утечка более шести тонн аммиака. Об этом заявили в Минобороны России.Атака на Донецкий пивоваренный завод в Калининском районе произошла в среду вечером. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками произошла утечка аммиака. По данным ведомства, загорелись пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров.Отмечается, что после взрыва образовалось токсичное облако, которое распространилось на два квадратных километра. Один сотрудник предприятия погиб, двое получили тяжелые ожоги дыхательных путей. Избежать жертв среди мирного населения удалось благодаря оперативным действиями подразделений МЧС ДНР.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220811/utechka-ammiaka-i-ranenye--chto-izvestno-ob-udare-po-pivzavodu-v-donetske-1124130102.html

донецкая народная республика (днр)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр)