https://crimea.ria.ru/20220811/pri-atake-vsu-na-pivzavod-v-donetske-uteklo-bolee-6-tonn-ammiaka-1124143250.html
При атаке ВСУ на пивзавод в Донецке утекло более 6 тонн аммиака
При атаке ВСУ на пивзавод в Донецке утекло более 6 тонн аммиака - РИА Новости Крым, 11.08.2022
При атаке ВСУ на пивзавод в Донецке утекло более 6 тонн аммиака
После атаки ВСУ на пивоваренный завод в Донецке была повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, из которой произошла утечка более шести тонн аммиака. Об... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T22:52
2022-08-11T22:52
2022-08-11T22:52
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. После атаки ВСУ на пивоваренный завод в Донецке была повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, из которой произошла утечка более шести тонн аммиака. Об этом заявили в Минобороны России.Атака на Донецкий пивоваренный завод в Калининском районе произошла в среду вечером. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками произошла утечка аммиака. По данным ведомства, загорелись пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров.Отмечается, что после взрыва образовалось токсичное облако, которое распространилось на два квадратных километра. Один сотрудник предприятия погиб, двое получили тяжелые ожоги дыхательных путей. Избежать жертв среди мирного населения удалось благодаря оперативным действиями подразделений МЧС ДНР.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220811/utechka-ammiaka-i-ranenye--chto-izvestno-ob-udare-po-pivzavodu-v-donetske-1124130102.html
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр)
При атаке ВСУ на пивзавод в Донецке утекло более 6 тонн аммиака
МО РФ: больше 6 тонн аммиака утекло при ударе ВСУ по пивоваренному заводу в Донецке
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. После атаки ВСУ на пивоваренный завод в Донецке была повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, из которой произошла утечка более шести тонн аммиака. Об этом заявили в Минобороны России.
Атака на Донецкий пивоваренный завод в Калининском районе произошла в среду вечером. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками произошла утечка аммиака. По данным ведомства, загорелись пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров.
Отмечается, что после взрыва образовалось токсичное облако, которое распространилось на два квадратных километра. Один сотрудник предприятия погиб, двое получили тяжелые ожоги дыхательных путей. Избежать жертв среди мирного населения удалось благодаря оперативным действиями подразделений МЧС ДНР.
"Подчеркиваем, что это не первый умышленный обстрел радиационно и химически опасных объектов украинскими вооруженными формированиями, в результате которого создается реальная угроза жизни и здоровью тысяч мирных жителей. Расцениваем эти преступные действия украинских властей как акты терроризма. Это очередное доказательство геноцида со стороны преступного киевского режима гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик, борющегося за свою независимость от украинского нацизма", - указали в оборонном ведомстве.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.