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Медведев в ЛНР встретился с главами республик Донбасса - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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Медведев в ЛНР встретился с главами республик Донбасса
Медведев в ЛНР встретился с главами республик Донбасса - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Медведев в ЛНР встретился с главами республик Донбасса
Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл в ЛНР и встретился с главами республик Донбасса Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Об этом РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T22:16
2022-08-11T22:16
дмитрий медведев
ситуация в донбассе: новости и комментарии
луганская народная республика (лнр)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл в ЛНР и встретился с главами республик Донбасса Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Об этом он написал в четверг в своем Telegram-канале.Совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса, провели по поручению президента России. В нем приняли участие генеральный прокурор России Игорь Краснов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, главы МВД и Минстроя Владимир Колокольцев и Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220810/podkontrolnaya-kievu-chast-dnr-vvodit-osobyy-rezhim-vezda-1124125406.html
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РИА Новости Крым
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дмитрий медведев, ситуация в донбассе: новости и комментарии, луганская народная республика (лнр), политика
Медведев в ЛНР встретился с главами республик Донбасса

Замглавы Совбеза Медведев в ЛНР провел совещание по мерам безопасности республик Донбасса

22:16 11.08.2022
 
© Фото: Telegram-канал Дмитрия МедведеваЗаместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл в ЛНР и встретился с главами республик Донбасса Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным
Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл в ЛНР и встретился с главами республик Донбасса Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным
© Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл в ЛНР и встретился с главами республик Донбасса Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Об этом он написал в четверг в своем Telegram-канале.
Совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса, провели по поручению президента России. В нем приняли участие генеральный прокурор России Игорь Краснов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, главы МВД и Минстроя Владимир Колокольцев и Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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"Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством России, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан. Глава СК проинформировал о ходе расследования преступлений, совершенных украинскими националистами, и сборе доказательств в рамках возбужденных уголовных дел", — отметил Медведев.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
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Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Дмитрий МедведевСитуация в Донбассе: новости и комментарииЛуганская Народная Республика (ЛНР)Политика
 
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22:16Медведев в ЛНР встретился с главами республик Донбасса
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