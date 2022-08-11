https://crimea.ria.ru/20220811/medvedev-v-lnr-vstretilsya-s-glavami-respublik-donbassa-1124142934.html

Медведев в ЛНР встретился с главами республик Донбасса

Медведев в ЛНР встретился с главами республик Донбасса - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Медведев в ЛНР встретился с главами республик Донбасса

Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл в ЛНР и встретился с главами республик Донбасса Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Об этом РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T22:16

2022-08-11T22:16

2022-08-11T22:16

дмитрий медведев

ситуация в донбассе: новости и комментарии

луганская народная республика (лнр)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл в ЛНР и встретился с главами республик Донбасса Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Об этом он написал в четверг в своем Telegram-канале.Совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса, провели по поручению президента России. В нем приняли участие генеральный прокурор России Игорь Краснов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, главы МВД и Минстроя Владимир Колокольцев и Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220810/podkontrolnaya-kievu-chast-dnr-vvodit-osobyy-rezhim-vezda-1124125406.html

https://crimea.ria.ru/20220801/khusnullin-rasskazal-otkuda-vozmut-dengi-na-vosstanovlenie-donbassa-1124021665.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, ситуация в донбассе: новости и комментарии, луганская народная республика (лнр), политика