https://crimea.ria.ru/20220811/livni-i-grozy-nakroyut-krym-v-chetverg-1124126398.html

Ливни и грозы накроют Крым в четверг

Ливни и грозы накроют Крым в четверг - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Ливни и грозы накроют Крым в четверг

В четверг в Крыму пройдут дожди, в центральных, южных и восточных районах сильные ливни, грозы с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Об этом... РИА Новости Крым, 11.08.2022

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму пройдут дожди, в центральных, южных и восточных районах сильные ливни, грозы с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18...20, днем 29...31.В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, при грозе порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 19…21, днем 28…30.В Ялте и Алуште ночью и днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +26...28, днем 31...33.В Евпатории и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой ночью и днем. В ночные часы будет +20...22 градуса, днем 30...32.В Судаке также дождь с грозой. Днем столбики термометров покажут +27...29, ночью +18...20.Температура морской воды в Черноморском +23, в Севастополе +24, в Алуште, Евпатории, Феодосии и в Керченском проливе +25, в Ялте и Азовском море +26.В Крыму действует штормовое предупреждение. МЧС призывает крымчан и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горы и море.

https://crimea.ria.ru/20220809/plyazhi-yalty-zakryli-dlya-kupaniya-1124108230.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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