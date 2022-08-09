https://crimea.ria.ru/20220809/rossiyskie-sistemy-pvo-sbili-ukrainskiy-mig-29-i-17-snaryadov-himars--1124111841.html
Российские системы ПВО сбили украинский МиГ-29 и 17 снарядов HIMARS
Российские системы ПВО сбили украинский МиГ-29 и 17 снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Российские системы ПВО сбили украинский МиГ-29 и 17 снарядов HIMARS
Российскими средствами ПВО за сутки сбит один украинский самолет МиГ-29 в районе ДНР и перехвачены 17 снарядов HIMARS. Об этом говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T14:14
2022-08-09T14:14
2022-08-09T14:14
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Российскими средствами ПВО за сутки сбит один украинский самолет МиГ-29 в районе ДНР и перехвачены 17 снарядов HIMARS. Об этом говорится в сообщении Минобороны.Кроме того, военнослужащими ВС России за сутки поражены два пункта управления, три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Красногоровка Донецкой Народной Республики, Жовтневое Николаевской области и Осокоровка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123-х районах.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи, в том числе американских гаубиц М777А2, подавлены два огневых взвода РСЗО и шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220724/voennyy-ekspert-otsenil-posledstviya-novykh-postavok-rszo-himars-kievu-1123942177.html
https://crimea.ria.ru/20220806/rossiyskie-siloviki-vskryli-udarnuyu-gruppirovku-vsu-v-10-tysyach-chelovek-1124088575.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина
Российские системы ПВО сбили украинский МиГ-29 и 17 снарядов HIMARS
Минобороны: за сутки сбиты украинский МиГ-29, 17 снарядов к HIMARS и три беспилотника
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Российскими средствами ПВО за сутки сбит один украинский самолет МиГ-29 в районе ДНР и перехвачены 17 снарядов HIMARS. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
"Перехвачено 17 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районах городов Херсон, Новая Каховка Херсонской области и Мелитополь Запорожской области. Также сбито три украинских беспилотника в районе населенного пункта Петровское, железнодорожной станции Рутченково Донецкой Народной Республики, а также Моспаново Харьковской области", - уточнили в МО.
Кроме того, военнослужащими ВС России за сутки поражены два пункта управления, три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Красногоровка Донецкой Народной Республики, Жовтневое Николаевской области и Осокоровка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123-х районах.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи, в том числе американских гаубиц М777А2, подавлены два огневых взвода РСЗО и шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции
(СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.