https://crimea.ria.ru/20220809/rossiyskie-sistemy-pvo-sbili-ukrainskiy-mig-29-i-17-snaryadov-himars--1124111841.html

Российские системы ПВО сбили украинский МиГ-29 и 17 снарядов HIMARS

Российские системы ПВО сбили украинский МиГ-29 и 17 снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Российские системы ПВО сбили украинский МиГ-29 и 17 снарядов HIMARS

Российскими средствами ПВО за сутки сбит один украинский самолет МиГ-29 в районе ДНР и перехвачены 17 снарядов HIMARS. Об этом говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T14:14

2022-08-09T14:14

2022-08-09T14:14

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Российскими средствами ПВО за сутки сбит один украинский самолет МиГ-29 в районе ДНР и перехвачены 17 снарядов HIMARS. Об этом говорится в сообщении Минобороны.Кроме того, военнослужащими ВС России за сутки поражены два пункта управления, три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Красногоровка Донецкой Народной Республики, Жовтневое Николаевской области и Осокоровка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123-х районах.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи, в том числе американских гаубиц М777А2, подавлены два огневых взвода РСЗО и шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220724/voennyy-ekspert-otsenil-posledstviya-novykh-postavok-rszo-himars-kievu-1123942177.html

https://crimea.ria.ru/20220806/rossiyskie-siloviki-vskryli-udarnuyu-gruppirovku-vsu-v-10-tysyach-chelovek-1124088575.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина