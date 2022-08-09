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На всех не хватит: грозит ли России дефицит вакцины от COVID-19 - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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На всех не хватит: грозит ли России дефицит вакцины от COVID-19
На всех не хватит: грозит ли России дефицит вакцины от COVID-19 - РИА Новости Крым, 09.08.2022
На всех не хватит: грозит ли России дефицит вакцины от COVID-19
В связи с ростом заболеваемости COVID-19 вырос спрос россиян на вакцинацию, в тоже время производство препаратов от коронавирусной инфекции значительно... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T13:19
2022-08-09T13:19
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 вырос спрос россиян на вакцинацию, в тоже время производство препаратов от коронавирусной инфекции значительно сократилось, пишет "Коммерсант".Издание констатирует, что в регионах стремительно растет количество заболевших: ежедневно выявляют по 20 тысяч заболевших, а недельные показатели достигают 100 тысяч случаев, чего не было с марта. На фоне этого жители регионов начали активно прививаться против инфекции: так, в Татарстане число желающих в ежедневной очереди на вакцинацию увеличилось вдвое, в Алтайском Крае – с 9 тысяч до 15,5 тысяч человек за неделю, в одной из больниц Красноярского края на начало августа вакцинировались около 230 человек (на начало июля – 30 человек), в Пермском крае за прививкой в августе пришли в 3,5 раза больше человек, чем в те же даты июля.В тоже время, по данным издания, производство вакцин в 2022 году значительно сократилось.Как отмечает директор по развитию российской аналитической компании в сфере маркетинговой информации на российском фармацевтическом рынке RNC Pharma Николай Беспалов, в первой половине 2022 года объем производства "Спутника V" сократился на 97% (до 2,34 млн доз), производство "Спутника Лайт" упало на 95% (до 130 тысяч доз) по сравнению с таким же периодом прошлого года. Он предположил, что "партнеры Центра имени Гамалеи (разработчика основной российской вакцины "Спутник V" – ред.) приостановили производство из-за отсутствия заказов со стороны государства, а сам центр располагает меньшими мощностями по выпуску".При этом, согласно приведенным изданием данным сайта госсзакупок, в 2022 году производство основной вакцины должно было составить 56,6 млн доз (на сумму 31 млрд рублей), в том числе 30,77 млн доз лайт-версии."Однако на начало августа центр (имени Гамалеи – ред.) разместил три контракта на производство только 653,9 тыс. доз "Спутника V" и один контракт на производство 6,9 млн доз однокомпонентного "Спутника Лайт", – сообщает "Коммерсант".Собеседники издания не исключают возникновения дефицита вакцины, если заболеваемость и спрос на вакцинацию будут расти, однако этого можно избежать, поскольку возобновить производство вакцины в России можно в короткие сроки – выращивание аденовирусных векторов занимает месяц, уточняют эксперты.В тоже время по данным профилированных ведомств, в Санкт-Петербурге запасы препарата позволят вакцинировать около 170 тысяч человек, в Ставропольском крае в наличии около 266,6 тысяч доз первого компонента и 294,8 тысяч — второго, в Кировской области в запасе около 58 тысяч доз, а в Севастополе – более 40 тысяч.Ранее в минздраве Крыма сообщили, что вакцина "Спутник V" для вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции есть в регионе в достаточном количестве.
https://crimea.ria.ru/20220728/v-krymu-rasskazali-o-zapasakh-vaktsiny-ot-covid-1123980652.html
https://crimea.ria.ru/20220802/deti-i-podrostki-ne-nuzhdayutsya-v-massovoy-vaktsinatsii-ot-covid--ekspert-1124025969.html
https://crimea.ria.ru/20220809/v-rf-za-sutki-uvelichilos-chislo-smertey-i-gospitalizatsiy-iz-za-kovida-1124109094.html
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РИА Новости Крым
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96
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распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии
На всех не хватит: грозит ли России дефицит вакцины от COVID-19

СМИ: производство препаратов против COVID-19 в России значительно сократилось

13:19 09.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 вырос спрос россиян на вакцинацию, в тоже время производство препаратов от коронавирусной инфекции значительно сократилось, пишет "Коммерсант".
Издание констатирует, что в регионах стремительно растет количество заболевших: ежедневно выявляют по 20 тысяч заболевших, а недельные показатели достигают 100 тысяч случаев, чего не было с марта. На фоне этого жители регионов начали активно прививаться против инфекции: так, в Татарстане число желающих в ежедневной очереди на вакцинацию увеличилось вдвое, в Алтайском Крае – с 9 тысяч до 15,5 тысяч человек за неделю, в одной из больниц Красноярского края на начало августа вакцинировались около 230 человек (на начало июля – 30 человек), в Пермском крае за прививкой в августе пришли в 3,5 раза больше человек, чем в те же даты июля.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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В тоже время, по данным издания, производство вакцин в 2022 году значительно сократилось.
Как отмечает директор по развитию российской аналитической компании в сфере маркетинговой информации на российском фармацевтическом рынке RNC Pharma Николай Беспалов, в первой половине 2022 года объем производства "Спутника V" сократился на 97% (до 2,34 млн доз), производство "Спутника Лайт" упало на 95% (до 130 тысяч доз) по сравнению с таким же периодом прошлого года. Он предположил, что "партнеры Центра имени Гамалеи (разработчика основной российской вакцины "Спутник V" – ред.) приостановили производство из-за отсутствия заказов со стороны государства, а сам центр располагает меньшими мощностями по выпуску".
При этом, согласно приведенным изданием данным сайта госсзакупок, в 2022 году производство основной вакцины должно было составить 56,6 млн доз (на сумму 31 млрд рублей), в том числе 30,77 млн доз лайт-версии.
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Дети и подростки не нуждаются в массовой вакцинации от COVID – эксперт
"Однако на начало августа центр (имени Гамалеи – ред.) разместил три контракта на производство только 653,9 тыс. доз "Спутника V" и один контракт на производство 6,9 млн доз однокомпонентного "Спутника Лайт", – сообщает "Коммерсант".
Собеседники издания не исключают возникновения дефицита вакцины, если заболеваемость и спрос на вакцинацию будут расти, однако этого можно избежать, поскольку возобновить производство вакцины в России можно в короткие сроки – выращивание аденовирусных векторов занимает месяц, уточняют эксперты.
В тоже время по данным профилированных ведомств, в Санкт-Петербурге запасы препарата позволят вакцинировать около 170 тысяч человек, в Ставропольском крае в наличии около 266,6 тысяч доз первого компонента и 294,8 тысяч — второго, в Кировской области в запасе около 58 тысяч доз, а в Севастополе – более 40 тысяч.
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Ранее в минздраве Крыма сообщили, что вакцина "Спутник V" для вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции есть в регионе в достаточном количестве.
 
Распространение коронавируса в РФЗдравоохранение в России
 
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