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В Крыму в понедельник будет жарко и ветрено - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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В Крыму в понедельник будет жарко и ветрено
В Крыму в понедельник будет жарко и ветрено - РИА Новости Крым, 08.08.2022
В Крыму в понедельник будет жарко и ветрено
Рабочая неделя в Крыму начнется с жаркой, но ветреной погоды. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 08.08.2022
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крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Рабочая неделя в Крыму начнется с жаркой, но ветреной погоды. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +32...34.В Севастополе также без осадков и переменная облачность. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +31…33.В Ялте, Алуште, Феодосии Судаке также будет сухо. Ночью столбики термометров покажут +23...25, днем до +33 градусов.В Евпатории ночью будет 24 градуса тепла, днем до +35.Температура морской воды в Ялте, Алуште и Севастополе +26, в Евпатории и Феодосии +25, в Черноморском +24, в Керченском проливе +26, в Азовском море +25.
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крым, погода в крыму, крымская погода
В Крыму в понедельник будет жарко и ветрено

Чего ждать о погоды в Крыму в понедельник, 8 августа

00:01 08.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа пляже в Алуште
На пляже в Алуште - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Рабочая неделя в Крыму начнется с жаркой, но ветреной погоды. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"В начале рабочей недели область повышенного атмосферного давления обусловит сухую, жаркую, но ветреную погоду. Порывы северо-восточного ветра в отдельных районах будут достигать 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +18…23, на побережье до +27, днем столбики термометров поднимутся до +31…36, в горах +23…28", - сообщили синоптики.
В Симферополе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +32...34.
Курортники лето море пляж - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 16:03Радио "Спутник в Крыму"
Неделя в Крыму будет жаркой и ветреной
В Севастополе также без осадков и переменная облачность. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +31…33.
В Ялте, Алуште, Феодосии Судаке также будет сухо. Ночью столбики термометров покажут +23...25, днем до +33 градусов.
В Евпатории ночью будет 24 градуса тепла, днем до +35.
Температура морской воды в Ялте, Алуште и Севастополе +26, в Евпатории и Феодосии +25, в Черноморском +24, в Керченском проливе +26, в Азовском море +25.
 
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00:01В Крыму в понедельник будет жарко и ветрено
00:00Какой сегодня праздник: 8 августа
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