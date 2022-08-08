https://crimea.ria.ru/20220808/v-krymu-v-ponedelnik-budet-zharko-i-vetreno-1124092507.html

В Крыму в понедельник будет жарко и ветрено

В Крыму в понедельник будет жарко и ветрено - РИА Новости Крым, 08.08.2022

В Крыму в понедельник будет жарко и ветрено

Рабочая неделя в Крыму начнется с жаркой, но ветреной погоды. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 08.08.2022

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крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Рабочая неделя в Крыму начнется с жаркой, но ветреной погоды. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +32...34.В Севастополе также без осадков и переменная облачность. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +31…33.В Ялте, Алуште, Феодосии Судаке также будет сухо. Ночью столбики термометров покажут +23...25, днем до +33 градусов.В Евпатории ночью будет 24 градуса тепла, днем до +35.Температура морской воды в Ялте, Алуште и Севастополе +26, в Евпатории и Феодосии +25, в Черноморском +24, в Керченском проливе +26, в Азовском море +25.

https://crimea.ria.ru/20220807/nedelya-v-krymu-budet-zharkoy-i-vetrenoy-1124073768.html

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