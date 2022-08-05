https://crimea.ria.ru/20220805/opasnogo-vreditelya-rasteniy-vyyavili-v-krymu-1124073480.html
Опасного вредителя растений выявили в Крыму
Опасного вредителя растений выявили в Крыму - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Опасного вредителя растений выявили в Крыму
В Крыму и Севастополе установлены карантинные зоны по американской белой бабочке – опасному насекомому, которая поражает 230 видов растений. О том, как бороться РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T19:22
2022-08-05T19:22
2022-08-05T19:22
россельхознадзор
крым
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110107/05/1101070522_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_30bd76fd7990d691c0e21a7f5fb3a05c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе установлены карантинные зоны по американской белой бабочке – опасному насекомому, которая поражает 230 видов растений. О том, как бороться с вредителем и какие штрафы предусмотрены за непринятие мер, рассказали в Южном межрегиональном управления Россельхознадзора.По данным специалистов, появление этого насекомого зафиксировано с 2014 года. И площади, пораженные вредителем, расширяются с каждым годом. Американская белая бабочка опасна для травянистых растений, а также для кустарников и деревьев, в том числе фруктовых - шелковицы, яблонь, слив, черешни, грецкого ореха, груши, айвы, абрикоса, персика и шиповника. Если вредителя не уничтожить, растения погибнут.По его данным, в Симферопольском округе очаги находятся на участке от села Укромного до района Москольца, а также в районе ТРЦ "Центрум": в первом случае площадь очага 6,1 тыс. га, буферная зона - 17,2 тыс. га, во втором - 110 га и 1,3 тыс. га соответственно.Обнаруживших пораженные растения просят сообщать об этом в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора, специалисты которого обследуют участок и возьмут пробы. Если они подтвердят наличие опасного вредителя, владелец участка получит приказ об установлении карантинной фитосанитарной зоны и программу локализации и ликвидации карантинного объекта.Согласно программе, владелец участка должен будет уничтожить "паутинные гнезда", истребить бабочку с помощью разрешенных инсектицидов, очистить стволы от отмершей коры, побелить их, а еще перекопать почву в проекции кроны растений-хозяев.
https://crimea.ria.ru/20220713/aziatskaya-sarancha-s-kubani-mozhet-doletet-do-kryma--ekspert-1123828565.html
https://crimea.ria.ru/20220610/v-yalte-derevya-privili-ot-vrediteley-1123507451.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110107/05/1101070522_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_1aecede7430b73f02d7403476343c9af.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россельхознадзор, крым, севастополь
Опасного вредителя растений выявили в Крыму
Американская белая бабочка выявлена в Крыму и Севастополе - Россельхознадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе установлены карантинные зоны по американской белой бабочке – опасному насекомому, которая поражает 230 видов растений. О том, как бороться с вредителем и какие штрафы предусмотрены за непринятие мер, рассказали в Южном межрегиональном управления Россельхознадзора.
По данным специалистов, появление этого насекомого зафиксировано с 2014 года. И площади, пораженные вредителем, расширяются с каждым годом. Американская белая бабочка опасна для травянистых растений, а также для кустарников и деревьев, в том числе фруктовых - шелковицы, яблонь, слив, черешни, грецкого ореха, груши, айвы, абрикоса, персика и шиповника. Если вредителя не уничтожить, растения погибнут.
На полуострове традиционно самым проблемным по американской белой бабочке считается Севастополь. С 2014 года в городе установлено 39 карантинных фитосанитарных зон на площади 14,5 тыс. га, в Крыму – 50 карантинных зон на площади 370,1 тыс. га. Отдельно в городском округе Симферополь – две зоны на площади 18,5 тыс. га", - рассказал заместитель начальника отдела контроля и надзора в области карантина растений Михаил Ходыкин.
По его данным, в Симферопольском округе очаги находятся на участке от села Укромного до района Москольца, а также в районе ТРЦ "Центрум": в первом случае площадь очага 6,1 тыс. га, буферная зона - 17,2 тыс. га, во втором - 110 га и 1,3 тыс. га соответственно.
Обнаруживших пораженные растения просят сообщать об этом в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора, специалисты которого обследуют участок и возьмут пробы. Если они подтвердят наличие опасного вредителя, владелец участка получит приказ об установлении карантинной фитосанитарной зоны и программу локализации и ликвидации карантинного объекта.
Согласно программе, владелец участка должен будет уничтожить "паутинные гнезда", истребить бабочку с помощью разрешенных инсектицидов, очистить стволы от отмершей коры, побелить их, а еще перекопать почву в проекции кроны растений-хозяев.
"На период действия фитосанитарного режима вывоз продукции за пределы карантинной зоны без карантинного сертификата запрещен. За непринятие мер владельцу или правообладателю участка грозит административная ответственность в виде штрафа: физическому лицу – от 300 до 500 руб. юридическому – от 5 до 10 тыс. руб", - уточнили в ведомстве.