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Опасного вредителя растений выявили в Крыму - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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Опасного вредителя растений выявили в Крыму
Опасного вредителя растений выявили в Крыму - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Опасного вредителя растений выявили в Крыму
В Крыму и Севастополе установлены карантинные зоны по американской белой бабочке – опасному насекомому, которая поражает 230 видов растений. О том, как бороться РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T19:22
2022-08-05T19:22
россельхознадзор
крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе установлены карантинные зоны по американской белой бабочке – опасному насекомому, которая поражает 230 видов растений. О том, как бороться с вредителем и какие штрафы предусмотрены за непринятие мер, рассказали в Южном межрегиональном управления Россельхознадзора.По данным специалистов, появление этого насекомого зафиксировано с 2014 года. И площади, пораженные вредителем, расширяются с каждым годом. Американская белая бабочка опасна для травянистых растений, а также для кустарников и деревьев, в том числе фруктовых - шелковицы, яблонь, слив, черешни, грецкого ореха, груши, айвы, абрикоса, персика и шиповника. Если вредителя не уничтожить, растения погибнут.По его данным, в Симферопольском округе очаги находятся на участке от села Укромного до района Москольца, а также в районе ТРЦ "Центрум": в первом случае площадь очага 6,1 тыс. га, буферная зона - 17,2 тыс. га, во втором - 110 га и 1,3 тыс. га соответственно.Обнаруживших пораженные растения просят сообщать об этом в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора, специалисты которого обследуют участок и возьмут пробы. Если они подтвердят наличие опасного вредителя, владелец участка получит приказ об установлении карантинной фитосанитарной зоны и программу локализации и ликвидации карантинного объекта.Согласно программе, владелец участка должен будет уничтожить "паутинные гнезда", истребить бабочку с помощью разрешенных инсектицидов, очистить стволы от отмершей коры, побелить их, а еще перекопать почву в проекции кроны растений-хозяев.
https://crimea.ria.ru/20220713/aziatskaya-sarancha-s-kubani-mozhet-doletet-do-kryma--ekspert-1123828565.html
https://crimea.ria.ru/20220610/v-yalte-derevya-privili-ot-vrediteley-1123507451.html
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россельхознадзор, крым, севастополь
Опасного вредителя растений выявили в Крыму

Американская белая бабочка выявлена в Крыму и Севастополе - Россельхознадзор

19:22 05.08.2022
 
© Flickr/ Ben SaleАмериканская белая бабочка. Архив
Американская белая бабочка. Архив
© Flickr/ Ben Sale
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе установлены карантинные зоны по американской белой бабочке – опасному насекомому, которая поражает 230 видов растений. О том, как бороться с вредителем и какие штрафы предусмотрены за непринятие мер, рассказали в Южном межрегиональном управления Россельхознадзора.
По данным специалистов, появление этого насекомого зафиксировано с 2014 года. И площади, пораженные вредителем, расширяются с каждым годом. Американская белая бабочка опасна для травянистых растений, а также для кустарников и деревьев, в том числе фруктовых - шелковицы, яблонь, слив, черешни, грецкого ореха, груши, айвы, абрикоса, персика и шиповника. Если вредителя не уничтожить, растения погибнут.

На полуострове традиционно самым проблемным по американской белой бабочке считается Севастополь. С 2014 года в городе установлено 39 карантинных фитосанитарных зон на площади 14,5 тыс. га, в Крыму – 50 карантинных зон на площади 370,1 тыс. га. Отдельно в городском округе Симферополь – две зоны на площади 18,5 тыс. га", - рассказал заместитель начальника отдела контроля и надзора в области карантина растений Михаил Ходыкин.

По его данным, в Симферопольском округе очаги находятся на участке от села Укромного до района Москольца, а также в районе ТРЦ "Центрум": в первом случае площадь очага 6,1 тыс. га, буферная зона - 17,2 тыс. га, во втором - 110 га и 1,3 тыс. га соответственно.
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Обнаруживших пораженные растения просят сообщать об этом в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора, специалисты которого обследуют участок и возьмут пробы. Если они подтвердят наличие опасного вредителя, владелец участка получит приказ об установлении карантинной фитосанитарной зоны и программу локализации и ликвидации карантинного объекта.
Согласно программе, владелец участка должен будет уничтожить "паутинные гнезда", истребить бабочку с помощью разрешенных инсектицидов, очистить стволы от отмершей коры, побелить их, а еще перекопать почву в проекции кроны растений-хозяев.

"На период действия фитосанитарного режима вывоз продукции за пределы карантинной зоны без карантинного сертификата запрещен. За непринятие мер владельцу или правообладателю участка грозит административная ответственность в виде штрафа: физическому лицу – от 300 до 500 руб. юридическому – от 5 до 10 тыс. руб", - уточнили в ведомстве.

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