https://crimea.ria.ru/20220805/opasnogo-vreditelya-rasteniy-vyyavili-v-krymu-1124073480.html

Опасного вредителя растений выявили в Крыму

Опасного вредителя растений выявили в Крыму - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Опасного вредителя растений выявили в Крыму

В Крыму и Севастополе установлены карантинные зоны по американской белой бабочке – опасному насекомому, которая поражает 230 видов растений. О том, как бороться РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T19:22

2022-08-05T19:22

2022-08-05T19:22

россельхознадзор

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе установлены карантинные зоны по американской белой бабочке – опасному насекомому, которая поражает 230 видов растений. О том, как бороться с вредителем и какие штрафы предусмотрены за непринятие мер, рассказали в Южном межрегиональном управления Россельхознадзора.По данным специалистов, появление этого насекомого зафиксировано с 2014 года. И площади, пораженные вредителем, расширяются с каждым годом. Американская белая бабочка опасна для травянистых растений, а также для кустарников и деревьев, в том числе фруктовых - шелковицы, яблонь, слив, черешни, грецкого ореха, груши, айвы, абрикоса, персика и шиповника. Если вредителя не уничтожить, растения погибнут.По его данным, в Симферопольском округе очаги находятся на участке от села Укромного до района Москольца, а также в районе ТРЦ "Центрум": в первом случае площадь очага 6,1 тыс. га, буферная зона - 17,2 тыс. га, во втором - 110 га и 1,3 тыс. га соответственно.Обнаруживших пораженные растения просят сообщать об этом в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора, специалисты которого обследуют участок и возьмут пробы. Если они подтвердят наличие опасного вредителя, владелец участка получит приказ об установлении карантинной фитосанитарной зоны и программу локализации и ликвидации карантинного объекта.Согласно программе, владелец участка должен будет уничтожить "паутинные гнезда", истребить бабочку с помощью разрешенных инсектицидов, очистить стволы от отмершей коры, побелить их, а еще перекопать почву в проекции кроны растений-хозяев.

https://crimea.ria.ru/20220713/aziatskaya-sarancha-s-kubani-mozhet-doletet-do-kryma--ekspert-1123828565.html

https://crimea.ria.ru/20220610/v-yalte-derevya-privili-ot-vrediteley-1123507451.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россельхознадзор, крым, севастополь