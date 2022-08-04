https://crimea.ria.ru/20220804/v-yalte-krymchanin-pytalsya-pererezat-gorlo-sobutylniku-rozochkoy-1124058425.html

В Ялте крымчанин пытался перерезать горло собутыльнику "розочкой"

В Ялте крымчанин пытался перерезать горло собутыльнику "розочкой" - РИА Новости Крым, 04.08.2022

В Ялте крымчанин пытался перерезать горло собутыльнику "розочкой"

Сотрудники вневедомственной охраны войск Росгвардии в Ялте задержали крымчанина, который ранил другого мужчину горлышком разбитой бутылки, сообщила пресс-служба РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T09:37

2022-08-04T09:37

2022-08-04T09:37

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники вневедомственной охраны войск Росгвардии в Ялте задержали крымчанина, который ранил другого мужчину горлышком разбитой бутылки, сообщила пресс-служба ведомства.Росгвардейцы оперативно оказали пострадавшему первую доврачебную помощь и вызвали на место происшествия медиков. В процессе общения с потерпевшим росгвардейцы выяснили, что ранение горлышком от разбитой бутылки несколько минут назад ему нанес мужчина, с которым он совместно употреблял спиртные напитки.Передав потерпевшего работникам "скорой помощи" для госпитализации, росгвардейцы оперативно приступили к поиску подозреваемого в совершении данного преступления."В ходе осмотра прилегающей территории по приметам, которые сообщил потерпевший, сотрудники вневедомственной охраны задержали в соседнем дворе подозрительного гражданина со следами крови на руках и одежде, который пытался скрыться", – рассказали в пресс-службе.Задержанный оказался жителей Армянска. Его передали сотрудникам одного из территориальных отделов МВД Ялты для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20220511/v-alushte-zhenschina-zarezala-dvoyurodnuyu-sestru-1123204046.html

ялта

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ялта, происшествия