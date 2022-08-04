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В Ялте крымчанин пытался перерезать горло собутыльнику "розочкой"
В Ялте крымчанин пытался перерезать горло собутыльнику "розочкой" - РИА Новости Крым, 04.08.2022
В Ялте крымчанин пытался перерезать горло собутыльнику "розочкой"
Сотрудники вневедомственной охраны войск Росгвардии в Ялте задержали крымчанина, который ранил другого мужчину горлышком разбитой бутылки, сообщила пресс-служба РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T09:37
2022-08-04T09:37
2022-08-04T09:37
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники вневедомственной охраны войск Росгвардии в Ялте задержали крымчанина, который ранил другого мужчину горлышком разбитой бутылки, сообщила пресс-служба ведомства.Росгвардейцы оперативно оказали пострадавшему первую доврачебную помощь и вызвали на место происшествия медиков. В процессе общения с потерпевшим росгвардейцы выяснили, что ранение горлышком от разбитой бутылки несколько минут назад ему нанес мужчина, с которым он совместно употреблял спиртные напитки.Передав потерпевшего работникам "скорой помощи" для госпитализации, росгвардейцы оперативно приступили к поиску подозреваемого в совершении данного преступления."В ходе осмотра прилегающей территории по приметам, которые сообщил потерпевший, сотрудники вневедомственной охраны задержали в соседнем дворе подозрительного гражданина со следами крови на руках и одежде, который пытался скрыться", – рассказали в пресс-службе.Задержанный оказался жителей Армянска. Его передали сотрудникам одного из территориальных отделов МВД Ялты для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.
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ялта, происшествия
В Ялте крымчанин пытался перерезать горло собутыльнику "розочкой"
В Ялте росгвардейцы задержали мужчину, ранившего собутыльника осколком стекла в шею
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники вневедомственной охраны войск Росгвардии в Ялте задержали крымчанина, который ранил другого мужчину горлышком разбитой бутылки, сообщила пресс-служба ведомства.
"Сержант полиции Сергей Волков и младший сержант полиции Егор Мельчуков находились на маршруте патрулирования Ялте. У одного из домов на улице Крупской стражи правопорядка обратили внимание на сидевшего на тротуаре мужчину. Приблизившись, патрульные увидели, что гражданин ранен в шею и истекает кровью", – говорится в сообщении.
Росгвардейцы оперативно оказали пострадавшему первую доврачебную помощь и вызвали на место происшествия медиков. В процессе общения с потерпевшим росгвардейцы выяснили, что ранение горлышком от разбитой бутылки несколько минут назад ему нанес мужчина, с которым он совместно употреблял спиртные напитки.
Передав потерпевшего работникам "скорой помощи" для госпитализации, росгвардейцы оперативно приступили к поиску подозреваемого в совершении данного преступления.
"В ходе осмотра прилегающей территории по приметам, которые сообщил потерпевший, сотрудники вневедомственной охраны задержали в соседнем дворе подозрительного гражданина со следами крови на руках и одежде, который пытался скрыться", – рассказали в пресс-службе.
Задержанный оказался жителей Армянска. Его передали сотрудникам одного из территориальных отделов МВД Ялты для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.