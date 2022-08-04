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Прогноз погоды для Крыма на четверг
Прогноз погоды для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Прогноз погоды для Крыма на четверг
В ближайшие сутки в Крыму пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах сильные. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T00:01
2022-08-04T00:01
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крым
крымская погода
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах сильные. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +28…30.В Севастополе облачно, без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, днем западный 6-11 м/с. Ночью столбики термометров покажут +20…22, днем воздух прогреется до +26…28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем пройдут грозовые дожди, ночью без осадков. Температура ночью +20…22. Днем воздух прогреется до +28…30. В Евпатории теплее, ожидается +29…31.В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение. В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Температура воды в Керченском проливе +27, в Азовском море +26. В Ялте вода прогрелась до +26, в Севастополе и Феодосии до +25. В Алуште и Евпатории +24. Холоднее вода в Черноморском – +22.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымская погода, общество
Прогноз погоды для Крыма на четверг
Прогноз погоды в Крыму на четверг, 4 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах сильные. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17…22; днем +27…32, в горах +20…25", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +28…30.
В Севастополе облачно, без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, днем западный 6-11 м/с. Ночью столбики термометров покажут +20…22, днем воздух прогреется до +26…28.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем пройдут грозовые дожди, ночью без осадков. Температура ночью +20…22. Днем воздух прогреется до +28…30. В Евпатории теплее, ожидается +29…31.
В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение. В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Температура воды в Керченском проливе +27, в Азовском море +26. В Ялте вода прогрелась до +26, в Севастополе и Феодосии до +25. В Алуште и Евпатории +24. Холоднее вода в Черноморском – +22.