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Прогноз погоды для Крыма на четверг

Прогноз погоды для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Прогноз погоды для Крыма на четверг

В ближайшие сутки в Крыму пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах сильные. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T00:01

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2022-08-04T00:01

крым

крымская погода

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах сильные. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +28…30.В Севастополе облачно, без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, днем западный 6-11 м/с. Ночью столбики термометров покажут +20…22, днем воздух прогреется до +26…28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем пройдут грозовые дожди, ночью без осадков. Температура ночью +20…22. Днем воздух прогреется до +28…30. В Евпатории теплее, ожидается +29…31.В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение. В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Температура воды в Керченском проливе +27, в Азовском море +26. В Ялте вода прогрелась до +26, в Севастополе и Феодосии до +25. В Алуште и Евпатории +24. Холоднее вода в Черноморском – +22.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымская погода, общество