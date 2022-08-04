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Бывшему сотруднику Госкомрегистра вынесен приговор — прокуратура - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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Бывшему сотруднику Госкомрегистра вынесен приговор — прокуратура
Бывшему сотруднику Госкомрегистра вынесен приговор — прокуратура - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Бывшему сотруднику Госкомрегистра вынесен приговор — прокуратура
Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего работника Госкомрегистра, ему предстоит 3 года и 2 месяца лишения свободы. Об этом... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T11:50
2022-08-04T11:50
прокуратура республики крым
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего работника Госкомрегистра, ему предстоит 3 года и 2 месяца лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым."В ходе судебного разбирательства установлено, что должностным лицом проведено 2 проверки соблюдения требований земельного законодательства, по результатам которых выявлены нарушения, требующие привлечения виновных лиц к административной ответственности", — говорится в сообщении.Сообщается, что подсудимым указанные требования выполнены не были, за свое незаконное бездействие последний получил взятки на общую сумму в размере 35 тыс. рублей. Кроме того, он не проконтролировал своевременное исполнение выданного им ранее предписания, осуществил подделку ходатайства от имени проверяемого юридического лица, которое в дальнейшем было им удовлетворено, а срок устранения нарушений незаконно продлен.Там уточнили, что обвинения предъявлены в преступлениях по статьям о служебном подлоге и получении должностным лицом лично взятки в виде денег, в значительном размере, за незаконное бездействие.Приговор в законную силу не вступил.
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прокуратура республики крым, крым
Бывшему сотруднику Госкомрегистра вынесен приговор — прокуратура

Суд вынес приговор бывшему сотруднику Госкомрегистра — прокуратура

11:50 04.08.2022
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПрокуратура Республики Крым
Прокуратура Республики Крым - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего работника Госкомрегистра, ему предстоит 3 года и 2 месяца лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
"В ходе судебного разбирательства установлено, что должностным лицом проведено 2 проверки соблюдения требований земельного законодательства, по результатам которых выявлены нарушения, требующие привлечения виновных лиц к административной ответственности", — говорится в сообщении.
Сообщается, что подсудимым указанные требования выполнены не были, за свое незаконное бездействие последний получил взятки на общую сумму в размере 35 тыс. рублей. Кроме того, он не проконтролировал своевременное исполнение выданного им ранее предписания, осуществил подделку ходатайства от имени проверяемого юридического лица, которое в дальнейшем было им удовлетворено, а срок устранения нарушений незаконно продлен.
"Суд приговорил подсудимого к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный лишен права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 2 года 6 месяцев", — сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что обвинения предъявлены в преступлениях по статьям о служебном подлоге и получении должностным лицом лично взятки в виде денег, в значительном размере, за незаконное бездействие.
Приговор в законную силу не вступил.
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Прокуратура Республики КрымКрым
 
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