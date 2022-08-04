https://crimea.ria.ru/20220804/byvshemu-sotrudniku-goskomregistra-vynesen-prigovor--prokuratura-1124061317.html

Бывшему сотруднику Госкомрегистра вынесен приговор — прокуратура

Бывшему сотруднику Госкомрегистра вынесен приговор — прокуратура - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Бывшему сотруднику Госкомрегистра вынесен приговор — прокуратура

Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего работника Госкомрегистра, ему предстоит 3 года и 2 месяца лишения свободы. Об этом... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T11:50

2022-08-04T11:50

2022-08-04T11:50

прокуратура республики крым

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего работника Госкомрегистра, ему предстоит 3 года и 2 месяца лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым."В ходе судебного разбирательства установлено, что должностным лицом проведено 2 проверки соблюдения требований земельного законодательства, по результатам которых выявлены нарушения, требующие привлечения виновных лиц к административной ответственности", — говорится в сообщении.Сообщается, что подсудимым указанные требования выполнены не были, за свое незаконное бездействие последний получил взятки на общую сумму в размере 35 тыс. рублей. Кроме того, он не проконтролировал своевременное исполнение выданного им ранее предписания, осуществил подделку ходатайства от имени проверяемого юридического лица, которое в дальнейшем было им удовлетворено, а срок устранения нарушений незаконно продлен.Там уточнили, что обвинения предъявлены в преступлениях по статьям о служебном подлоге и получении должностным лицом лично взятки в виде денег, в значительном размере, за незаконное бездействие.Приговор в законную силу не вступил.

https://crimea.ria.ru/20220802/chinovnik-iz-kerchi-popalsya-na-vzyatke-za-pokrovitelstvo--prigovor-suda-1124031668.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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