https://crimea.ria.ru/20220803/v-krymu-poyavitsya-osvobozhdennaya-ukraina-v-miniatyure-1124046353.html

В Крыму появится освобожденная Украина в миниатюре

В Крыму появится освобожденная Украина в миниатюре - РИА Новости Крым, 03.08.2022

В Крыму появится освобожденная Украина в миниатюре

Уменьшенные копии известных памятников и архитектурных зданий освобожденных регионов Украины появятся в Крымском парке миниатюр в Бахчисарае. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T10:26

2022-08-03T10:26

2022-08-03T10:30

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запорожская область

общество

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Уменьшенные копии известных памятников и архитектурных зданий освобожденных регионов Украины появятся в Крымском парке миниатюр в Бахчисарае. Об этом сообщил директор парка Виктор Жиленко, пишет РИА Новости.Первой уменьшенной копией, которая появится в парке-миниатюр, станет памятник Богдану Хмельницкому в Мелитополе Запорожской области."Установят копию памятника Богдану Хмельницкому рядом с копией Графской пристани Севастополя", - уточнил Жиленко.Он также отметил, что в парке появятся копии памятников и архитектурных зданий городов ДНР и ЛНР.Бахчисарайский парк миниатюр — парк-музей под открытым небом. В нем демонстрируют уменьшенные копии архитектурных сооружений полуострова.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, музеи полуострова принимают посетителей бесплатно в рамках программы "Крымские культурные субботы".Люди возвращаются: в Запорожье сообщили о росте численности населения >>

https://crimea.ria.ru/20220716/glava-vga-zaporozhya-balitskiy-o-referendume-gaze-i-borbe-s-terroristami-1123863007.html

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крым, запорожская область, общество, культура