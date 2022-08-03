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В Крыму появится освобожденная Украина в миниатюре
В Крыму появится освобожденная Украина в миниатюре - РИА Новости Крым, 03.08.2022
В Крыму появится освобожденная Украина в миниатюре
Уменьшенные копии известных памятников и архитектурных зданий освобожденных регионов Украины появятся в Крымском парке миниатюр в Бахчисарае. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T10:26
2022-08-03T10:26
2022-08-03T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Уменьшенные копии известных памятников и архитектурных зданий освобожденных регионов Украины появятся в Крымском парке миниатюр в Бахчисарае. Об этом сообщил директор парка Виктор Жиленко, пишет РИА Новости.Первой уменьшенной копией, которая появится в парке-миниатюр, станет памятник Богдану Хмельницкому в Мелитополе Запорожской области."Установят копию памятника Богдану Хмельницкому рядом с копией Графской пристани Севастополя", - уточнил Жиленко.Он также отметил, что в парке появятся копии памятников и архитектурных зданий городов ДНР и ЛНР.Бахчисарайский парк миниатюр — парк-музей под открытым небом. В нем демонстрируют уменьшенные копии архитектурных сооружений полуострова.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, музеи полуострова принимают посетителей бесплатно в рамках программы "Крымские культурные субботы".Люди возвращаются: в Запорожье сообщили о росте численности населения >>
https://crimea.ria.ru/20220716/glava-vga-zaporozhya-balitskiy-o-referendume-gaze-i-borbe-s-terroristami-1123863007.html
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крым, запорожская область, общество, культура
В Крыму появится освобожденная Украина в миниатюре
В Крыму установят копии памятников Запорожья и ЛДНР
10:26 03.08.2022 (обновлено: 10:30 03.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Уменьшенные копии известных памятников и архитектурных зданий освобожденных регионов Украины появятся в Крымском парке миниатюр в Бахчисарае. Об этом сообщил директор парка Виктор Жиленко, пишет РИА Новости.
"Действующую экспозицию мы дополним копиями известных памятников и архитектурных зданий с освобожденных территорий Украины", - сказал Жиленко.
Первой уменьшенной копией, которая появится в парке-миниатюр, станет памятник Богдану Хмельницкому в Мелитополе Запорожской области.
"Установят копию памятника Богдану Хмельницкому рядом с копией Графской пристани Севастополя", - уточнил Жиленко.
Он также отметил, что в парке появятся копии памятников и архитектурных зданий городов ДНР и ЛНР.
Бахчисарайский парк миниатюр — парк-музей под открытым небом. В нем демонстрируют уменьшенные копии архитектурных сооружений полуострова.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, музеи полуострова принимают посетителей бесплатно
в рамках программы "Крымские культурные субботы".