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В Крыму появится освобожденная Украина в миниатюре - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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В Крыму появится освобожденная Украина в миниатюре
В Крыму появится освобожденная Украина в миниатюре - РИА Новости Крым, 03.08.2022
В Крыму появится освобожденная Украина в миниатюре
Уменьшенные копии известных памятников и архитектурных зданий освобожденных регионов Украины появятся в Крымском парке миниатюр в Бахчисарае. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T10:26
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крым
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Уменьшенные копии известных памятников и архитектурных зданий освобожденных регионов Украины появятся в Крымском парке миниатюр в Бахчисарае. Об этом сообщил директор парка Виктор Жиленко, пишет РИА Новости.Первой уменьшенной копией, которая появится в парке-миниатюр, станет памятник Богдану Хмельницкому в Мелитополе Запорожской области."Установят копию памятника Богдану Хмельницкому рядом с копией Графской пристани Севастополя", - уточнил Жиленко.Он также отметил, что в парке появятся копии памятников и архитектурных зданий городов ДНР и ЛНР.Бахчисарайский парк миниатюр — парк-музей под открытым небом. В нем демонстрируют уменьшенные копии архитектурных сооружений полуострова.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, музеи полуострова принимают посетителей бесплатно в рамках программы "Крымские культурные субботы".Люди возвращаются: в Запорожье сообщили о росте численности населения &gt;&gt;
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крым, запорожская область, общество, культура
В Крыму появится освобожденная Украина в миниатюре

В Крыму установят копии памятников Запорожья и ЛДНР

10:26 03.08.2022 (обновлено: 10:30 03.08.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПарк миниатюр в Бахчисарае
Парк миниатюр в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Уменьшенные копии известных памятников и архитектурных зданий освобожденных регионов Украины появятся в Крымском парке миниатюр в Бахчисарае. Об этом сообщил директор парка Виктор Жиленко, пишет РИА Новости.
"Действующую экспозицию мы дополним копиями известных памятников и архитектурных зданий с освобожденных территорий Украины", - сказал Жиленко.
Первой уменьшенной копией, которая появится в парке-миниатюр, станет памятник Богдану Хмельницкому в Мелитополе Запорожской области.
"Установят копию памятника Богдану Хмельницкому рядом с копией Графской пристани Севастополя", - уточнил Жиленко.
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Он также отметил, что в парке появятся копии памятников и архитектурных зданий городов ДНР и ЛНР.
Бахчисарайский парк миниатюр — парк-музей под открытым небом. В нем демонстрируют уменьшенные копии архитектурных сооружений полуострова.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, музеи полуострова принимают посетителей бесплатно в рамках программы "Крымские культурные субботы".
Люди возвращаются: в Запорожье сообщили о росте численности населения >>
 
КрымЗапорожская областьОбществоКультура
 
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