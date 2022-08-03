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Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС
Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС
В Крыму определены все участники VIII Чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза. Официальная церемония жеребьевки, которая по уже сложившейся традиции РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-08-03T13:00
2022-07-28T15:57
пресс-центр
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В Крыму определены все участники VIII Чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза. Официальная церемония жеребьевки, которая по уже сложившейся традиции пройдет на площадке пресс-центра РИА новости Крым, определит состав пар, которым предстоит выйти на поле в этом сезоне. Также в ходе мероприятия будут вручены награды лучшим в номинациях по итогам прошлого сезона. По результатам розыгрыша будет сформирован календарь чемпионата на текущий год.— министр спорта Республики Крым Ольга ТОРУБАРОВА;— президент Крымского футбольного союза Сергей БОРОДКИН;— председатель Федерации футбола Севастополя, вице-президент Крымского футбольного союза Александр КРАСИЛЬНИКОВ.Аккредитация:Тел. +7 (978) 724-63-48E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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пресс-центр

Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС

13:00 03.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev Официальная церемония жеребьевки VII Чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза 2021 г. Награды лучшим судье, инспектору и помощнику судьи по итогам VI Чемпионата премьер-лиги КФС.
 Официальная церемония жеребьевки VII Чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза 2021 г. Награды лучшим судье, инспектору и помощнику судьи по итогам VI Чемпионата премьер-лиги КФС. - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
Читать в
В Крыму определены все участники VIII Чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза. Официальная церемония жеребьевки, которая по уже сложившейся традиции пройдет на площадке пресс-центра РИА новости Крым, определит состав пар, которым предстоит выйти на поле в этом сезоне. Также в ходе мероприятия будут вручены награды лучшим в номинациях по итогам прошлого сезона. По результатам розыгрыша будет сформирован календарь чемпионата на текущий год.
— министр спорта Республики Крым Ольга ТОРУБАРОВА;
— президент Крымского футбольного союза Сергей БОРОДКИН;
— председатель Федерации футбола Севастополя, вице-президент Крымского футбольного союза Александр КРАСИЛЬНИКОВ.
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 724-63-48
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
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