https://crimea.ria.ru/20220803/ofitsialnaya-tseremoniya-zherebevki-viii-chempionata-premer-ligi-kfs-1123980337.html

Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС

Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Официальная церемония жеребьевки VIII Чемпионата премьер-лиги КФС

В Крыму определены все участники VIII Чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза. Официальная церемония жеребьевки, которая по уже сложившейся традиции РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-08-03T13:00

2022-08-03T13:00

2022-07-28T15:57

пресс-центр

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В Крыму определены все участники VIII Чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза. Официальная церемония жеребьевки, которая по уже сложившейся традиции пройдет на площадке пресс-центра РИА новости Крым, определит состав пар, которым предстоит выйти на поле в этом сезоне. Также в ходе мероприятия будут вручены награды лучшим в номинациях по итогам прошлого сезона. По результатам розыгрыша будет сформирован календарь чемпионата на текущий год.— министр спорта Республики Крым Ольга ТОРУБАРОВА;— президент Крымского футбольного союза Сергей БОРОДКИН;— председатель Федерации футбола Севастополя, вице-президент Крымского футбольного союза Александр КРАСИЛЬНИКОВ.Аккредитация:Тел. +7 (978) 724-63-48E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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