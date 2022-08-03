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Главные события и комментарии дня: 3 августа - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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Главные события и комментарии дня: 3 августа
Главные события и комментарии дня: 3 августа - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Главные события и комментарии дня: 3 августа
Режим ограничения полетов в Крым продлили. Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом. Крым остался без министра сельского хозяйства. Антоновский... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T22:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Режим ограничения полетов в Крым продлили. Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом. Крым остался без министра сельского хозяйства. Антоновский мост в Херсоне восстановят строители Крымского моста. ФСБ в Крыму задержала лжетеррориста, сообщившего о минировании моста. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым. Режим ограничения полетов в Крым продлили Режим ограничения полетов в аэропорт Симферополя и еще 10 городов России продлили до 11 августа. Росавиция рекомендует организовывать перевозку пассажиров через открытые воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом Под Львовом Вооруженными силами России была уничтожена база хранения с польским оружием, четыре склада с вооружением под Николаевом и Донецком, а также хранилище топлива для военной техники. Помимо этого, были уничтожены три пункта управления и живая сила, а также военная техника ВСУ в 133-х районах. Крым остался без министра сельского хозяйстваМинистр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль подал в отставку. Он возглавил минсельхоз в мае этого года, а до этого руководил комитетом парламента республики по аграрной политике и развитию сельских территорий. Антоновский мост в Херсоне восстановят строители Крымского моста В Херсоне продолжается работа по восстановлению Антоновского моста, поврежденного в ходе атаки ВСУ. В начале следующей недели он будет готов, поделился зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Ремонт проводит компания, строившая Крымский мост. ФСБ в Крыму задержала лжетеррориста, сообщившего о минировании мостаВ Крыму ФСБ совместно с полицией задержали 52-летнего местного жителя, заявившего о минировании одного из мостов в Красноперекопском районе. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели мосты и прилегающие к ним территории, взрывчатых устройств или веществ не обнаружили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20220803/chto-rasskazyvayut-passazhiry-perepravy-cherez-dnepr-v-khersonskoy-oblasti-1124050221.html
https://crimea.ria.ru/20220803/krupnyy-pozhar-na-sklade-ozon-v-podmoskove-pogibshiy-ranenye-prichiny-chp-1124055402.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости, общество
Главные события и комментарии дня: 3 августа

Главные события и заявления среды, 3 августа

22:05 03.08.2022 (обновлено: 22:48 03.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Сергей ГеоргиевСтелла на въезде в Херсон
Стелла на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости Крым . Сергей Георгиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Режим ограничения полетов в Крым продлили. Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом. Крым остался без министра сельского хозяйства. Антоновский мост в Херсоне восстановят строители Крымского моста. ФСБ в Крыму задержала лжетеррориста, сообщившего о минировании моста. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Режим ограничения полетов в Крым продлили
Режим ограничения полетов в аэропорт Симферополя и еще 10 городов России продлили до 11 августа. Росавиция рекомендует организовывать перевозку пассажиров через открытые воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Понтонная переправа через Днепр в районе Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
14:05Новая жизнь на освобожденных территориях
Что рассказывают пассажиры переправы через Днепр в Херсонской области
Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом
Под Львовом Вооруженными силами России была уничтожена база хранения с польским оружием, четыре склада с вооружением под Николаевом и Донецком, а также хранилище топлива для военной техники. Помимо этого, были уничтожены три пункта управления и живая сила, а также военная техника ВСУ в 133-х районах.
Крым остался без министра сельского хозяйства
Министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль подал в отставку. Он возглавил минсельхоз в мае этого года, а до этого руководил комитетом парламента республики по аграрной политике и развитию сельских территорий.
Тушение пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья. - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
17:37
Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье: погибший, раненые, причины ЧП
Антоновский мост в Херсоне восстановят строители Крымского моста
В Херсоне продолжается работа по восстановлению Антоновского моста, поврежденного в ходе атаки ВСУ. В начале следующей недели он будет готов, поделился зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Ремонт проводит компания, строившая Крымский мост.
ФСБ в Крыму задержала лжетеррориста, сообщившего о минировании моста
В Крыму ФСБ совместно с полицией задержали 52-летнего местного жителя, заявившего о минировании одного из мостов в Красноперекопском районе. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели мосты и прилегающие к ним территории, взрывчатых устройств или веществ не обнаружили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Жеребьевка КФС - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
14:31
Премьер-лига Крымского футбольного союза: кто с кем играет
 
Главное за деньНовостиОбщество
 
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22:05Главные события и комментарии дня: 3 августа
21:55Как пиво разрушает организм - нарколог
21:18О каких проблемах со здоровьем сигнализируют отеки – эксперт
20:48Как правильное питание поможет ребенку – диетолог
20:27Власти Симферополя заявили о нехватке учителей в школах
19:47Как российским айтишникам получить осеннюю отсрочку от армии
19:12Тайна завала № 131: новые находки в Аджимушкае
18:53В Баку заявили о взятии господствующих высот вдоль Карабахского хребта
18:13Россия и Украина провели уже 27 обменов пленными — МО
18:03Запорожская область примет на курорты 7 миллионов туристов — власти
17:51Украина заочно арестовала суда России и Сирии
17:46В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию после гибели военных
17:37Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье: погибший, раненые, причины ЧП
17:23Прокуратура и СК проверяют информацию об осквернении Вечного огня в Керчи
17:21Взрыв на заводе взрывчатых веществ во Франции: есть раненые
16:22Ливни, грозы, град: Крым будет штормить три дня
16:15В Севастополе оценили строительство КОС на "курортной" стороне
16:07ФСБ в Крыму задержала лжетеррориста, сообщившего о минировании моста
16:03Две мошенницы сняли "порчу" с крымчанок на 1,6 млн рублей
15:30В Кремле не исключили дополнительных мероприятий по борьбе с covid-19
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