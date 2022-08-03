Главные события и комментарии дня: 3 августа
Главные события и заявления среды, 3 августа
22:05 03.08.2022 (обновлено: 22:48 03.08.2022)
© РИА Новости Крым . Сергей ГеоргиевСтелла на въезде в Херсон
© РИА Новости Крым . Сергей Георгиев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Режим ограничения полетов в Крым продлили. Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом. Крым остался без министра сельского хозяйства. Антоновский мост в Херсоне восстановят строители Крымского моста. ФСБ в Крыму задержала лжетеррориста, сообщившего о минировании моста. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Режим ограничения полетов в Крым продлили
Режим ограничения полетов в аэропорт Симферополя и еще 10 городов России продлили до 11 августа. Росавиция рекомендует организовывать перевозку пассажиров через открытые воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом
Под Львовом Вооруженными силами России была уничтожена база хранения с польским оружием, четыре склада с вооружением под Николаевом и Донецком, а также хранилище топлива для военной техники. Помимо этого, были уничтожены три пункта управления и живая сила, а также военная техника ВСУ в 133-х районах.
Крым остался без министра сельского хозяйства
Министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль подал в отставку. Он возглавил минсельхоз в мае этого года, а до этого руководил комитетом парламента республики по аграрной политике и развитию сельских территорий.
Антоновский мост в Херсоне восстановят строители Крымского моста
В Херсоне продолжается работа по восстановлению Антоновского моста, поврежденного в ходе атаки ВСУ. В начале следующей недели он будет готов, поделился зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Ремонт проводит компания, строившая Крымский мост.
ФСБ в Крыму задержала лжетеррориста, сообщившего о минировании моста
В Крыму ФСБ совместно с полицией задержали 52-летнего местного жителя, заявившего о минировании одного из мостов в Красноперекопском районе. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели мосты и прилегающие к ним территории, взрывчатых устройств или веществ не обнаружили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.