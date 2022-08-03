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Главные события и комментарии дня: 3 августа

Главные события и комментарии дня: 3 августа - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Главные события и комментарии дня: 3 августа

Режим ограничения полетов в Крым продлили. Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом. Крым остался без министра сельского хозяйства. Антоновский... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T22:05

2022-08-03T22:05

2022-08-03T22:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Режим ограничения полетов в Крым продлили. Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом. Крым остался без министра сельского хозяйства. Антоновский мост в Херсоне восстановят строители Крымского моста. ФСБ в Крыму задержала лжетеррориста, сообщившего о минировании моста. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым. Режим ограничения полетов в Крым продлили Режим ограничения полетов в аэропорт Симферополя и еще 10 городов России продлили до 11 августа. Росавиция рекомендует организовывать перевозку пассажиров через открытые воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом Под Львовом Вооруженными силами России была уничтожена база хранения с польским оружием, четыре склада с вооружением под Николаевом и Донецком, а также хранилище топлива для военной техники. Помимо этого, были уничтожены три пункта управления и живая сила, а также военная техника ВСУ в 133-х районах. Крым остался без министра сельского хозяйстваМинистр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль подал в отставку. Он возглавил минсельхоз в мае этого года, а до этого руководил комитетом парламента республики по аграрной политике и развитию сельских территорий. Антоновский мост в Херсоне восстановят строители Крымского моста В Херсоне продолжается работа по восстановлению Антоновского моста, поврежденного в ходе атаки ВСУ. В начале следующей недели он будет готов, поделился зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Ремонт проводит компания, строившая Крымский мост. ФСБ в Крыму задержала лжетеррориста, сообщившего о минировании мостаВ Крыму ФСБ совместно с полицией задержали 52-летнего местного жителя, заявившего о минировании одного из мостов в Красноперекопском районе. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели мосты и прилегающие к ним территории, взрывчатых устройств или веществ не обнаружили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20220803/chto-rasskazyvayut-passazhiry-perepravy-cherez-dnepr-v-khersonskoy-oblasti-1124050221.html

https://crimea.ria.ru/20220803/krupnyy-pozhar-na-sklade-ozon-v-podmoskove-pogibshiy-ranenye-prichiny-chp-1124055402.html

https://crimea.ria.ru/20220803/premer-liga-krymskogo-futbolnogo-soyuza-kto-s-kem-igraet-1124051214.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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