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Зеленский поменял условия военной службы для иностранных наемников
Зеленский поменял условия военной службы для иностранных наемников - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Зеленский поменял условия военной службы для иностранных наемников
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в положение о службе иностранцев и лиц без гражданства в украинских войсках, увеличив срок контракта до 10... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T12:27
2022-08-02T12:27
2022-08-02T12:27
владимир зеленский (президент украины)
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в положение о службе иностранцев и лиц без гражданства в украинских войсках, увеличив срок контракта до 10 лет. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера."Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен на срок от 1 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе", - говорится в тексте документа.Уточняется, что отозвать иностранца или лицо без гражданства из отпуска можно будет только при объявлении мобилизации, введении военного или чрезвычайного положения.Также военнослужащим без гражданства Украины будет предоставляться право на ежегодный основной отпуск с сохранением денежного, материального обеспечения и предоставлением денежной помощи на оздоровление в размере месячного денежного обеспечения.При этом указ изменяет порядок отстранения иностранцев от должности в случае уголовного производства. Теперь оно будет осуществляться согласно Уголовному кодексу Украины на срок не более двух месяцев.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вооруженными силами России в ходе проведения специальной военной операции на Украине были уничтожены сотни иностранных наемников. Оборонное ведомство РФ фиксирует и отслеживает всех прибывших "солдат удачи".
https://crimea.ria.ru/20220721/v-odesskoy-oblasti-unichtozhili-bolee-600-boevikov-i-naemnikov-1123915852.html
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владимир зеленский (президент украины), украина, в мире
Зеленский поменял условия военной службы для иностранных наемников
Президент Украины Зеленский изменил порядок привлечения иностранцев на военную службу
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в положение о службе иностранцев и лиц без гражданства в украинских войсках, увеличив срок контракта до 10 лет. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.
"Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен на срок от 1 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе", - говорится в тексте документа.
Уточняется, что отозвать иностранца или лицо без гражданства из отпуска можно будет только при объявлении мобилизации, введении военного или чрезвычайного положения.
Также военнослужащим без гражданства Украины будет предоставляться право на ежегодный основной отпуск с сохранением денежного, материального обеспечения и предоставлением денежной помощи на оздоровление в размере месячного денежного обеспечения.
При этом указ изменяет порядок отстранения иностранцев от должности в случае уголовного производства. Теперь оно будет осуществляться согласно Уголовному кодексу Украины на срок не более двух месяцев.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вооруженными силами России в ходе проведения специальной военной операции на Украине были уничтожены сотни иностранных наемников
. Оборонное ведомство РФ фиксирует и отслеживает всех прибывших "солдат удачи".