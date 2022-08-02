https://crimea.ria.ru/20220802/vo-vtornik-na-krym-obrushatsya-livni-i-grad-1124033909.html

Во вторник на Крым обрушатся ливни и град

Во вторник на Крым обрушатся ливни и град - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Во вторник на Крым обрушатся ливни и град

Во второй половине дня 2 августа в Крыму прольются сильные ливни, грозы, град. Об этом предупреждают в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T12:04

2022-08-02T12:04

2022-08-02T12:41

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крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Во второй половине дня 2 августа в Крыму прольются сильные ливни, грозы, град. Об этом предупреждают в республиканском МЧС.В ведомстве отмечают высокий риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, не исключается нарушение транспортного сообщения, повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач.

https://crimea.ria.ru/20220731/avgust-v-krymu-nachnetsya-s-zhary-i-dozhdey-1123995691.html

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2022

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