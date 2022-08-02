https://crimea.ria.ru/20220802/vo-vtornik-na-krym-obrushatsya-livni-i-grad-1124033909.html
Во вторник на Крым обрушатся ливни и град
Во вторник на Крым обрушатся ливни и град - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Во вторник на Крым обрушатся ливни и град
Во второй половине дня 2 августа в Крыму прольются сильные ливни, грозы, град. Об этом предупреждают в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T12:04
2022-08-02T12:04
2022-08-02T12:41
крым
погода в крыму
крымская погода
мчс крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0a/1123803265_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9b5877a3baf06ccf535ee0eb159fa014.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Во второй половине дня 2 августа в Крыму прольются сильные ливни, грозы, град. Об этом предупреждают в республиканском МЧС.В ведомстве отмечают высокий риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, не исключается нарушение транспортного сообщения, повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач.
https://crimea.ria.ru/20220731/avgust-v-krymu-nachnetsya-s-zhary-i-dozhdey-1123995691.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0a/1123803265_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_90dd605d116aa27c3949c2c642d3a618.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, погода в крыму, крымская погода, мчс крыма
Во вторник на Крым обрушатся ливни и град
В Крыму 2 августа предупредили о сильных ливнях, грозах и шквалистом ветре до 25 м/с
12:04 02.08.2022 (обновлено: 12:41 02.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Во второй половине дня 2 августа в Крыму прольются сильные ливни, грозы, град. Об этом предупреждают в республиканском МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня и до конца суток 2 августа Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - сказано в сообщении.
В ведомстве отмечают высокий риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, не исключается нарушение транспортного сообщения, повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач.