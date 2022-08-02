https://crimea.ria.ru/20220802/v-krymu-grozovye-dozhdi-prognoz-pogody-na-vtornik-1124027298.html

В Крыму грозовые дожди: прогноз погоды на вторник

В Крыму грозовые дожди: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 02.08.2022

В Крыму грозовые дожди: прогноз погоды на вторник

В ближайшие сутки в Крыму пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 02.08.2022

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2022-08-02T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +28…30.В Севастополе облачно, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 5-10 м/с, при грозе шквал 10-15 м/с. Ночью столбики термометров покажут +20…22, днем воздух прогреется до +26…28.В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха ночью +23…25, днем +30…32.В Евпатории облачно, грозовые дожди. Ночью термометр покажет +22…24, днем воздух прогреется до +32.В Судаке и Феодосии облачно, также ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха ночью +22…24. Днем температура достигнет отметки +30…32.В Крыму на два дня объявлено штормовое предупреждение. В западных и южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах – ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Температура воды в Азовском море и Керченском проливе +26. В Севастополе, Алуште и Феодосии вода прогрелась до +25. В Ялте и Евпатории +24. Холоднее вода в Черноморском +18.

https://crimea.ria.ru/20220731/avgust-v-krymu-nachnetsya-s-zhary-i-dozhdey-1123995691.html

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