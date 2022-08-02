https://crimea.ria.ru/20220802/v-blizhayshie-chasy-simferopol-nakroyut-grozovye-livni-i-grad-1124037739.html

В ближайшие часы Симферополь накроют грозовые ливни и град

В ближайшие часы Симферополь накроют грозовые ливни и град - РИА Новости Крым, 02.08.2022

В ближайшие часы Симферополь накроют грозовые ливни и град

На Симферополь в ближайшие часы обрушится ливень с градом и шквалистым ветром до 25 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС со ссылкой... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T15:26

2022-08-02T15:26

2022-08-02T15:26

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погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. На Симферополь в ближайшие часы обрушится ливень с градом и шквалистым ветром до 25 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр.В ведомстве предупредили об опасности возникновения аварий на дорогах и ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. И призвали не выезжать в горнолесную местность, не находиться вблизи рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, а также в районах русел рек из-за опасности подтоплений территорий."Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: 101 - единый телефон пожарных и спасателей", – напомнили спасатели.

https://crimea.ria.ru/20220802/vo-vtornik-na-krym-obrushatsya-livni-i-grad-1124033909.html

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2022

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