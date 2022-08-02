https://crimea.ria.ru/20220802/ukrainskie-beviki-rasstrelyali-avtobus-s-lyudmi-v-khersonskoy-oblasti-1124044388.html

Украинские бевики расстреляли автобус с людьми в Херсонской области

Украинские бевики расстреляли автобус с людьми в Херсонской области - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Украинские бевики расстреляли автобус с людьми в Херсонской области

Автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории, был расстрелян украинскими бевиками в Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T22:04

2022-08-02T22:04

2022-08-02T22:04

специальная военная операция рф на украине

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории, был расстрелян украинскими бевиками в Херсонской области. Об этом заявил во вторник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.У пассажира автобуса Херсон – Симферополь нашли гранату >>По его словам, инцидент засняли на видео специалисты центра информационно-психологических операций Украины, чтобы выдать происшествие за неизбирательные удары России по гражданскому населению.Подобные действия, по словам Мизинцева, демонстрируют "абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права".Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220802/kiev-nachal-obyazatelnuyu-evakuatsiyu-s-podkontrolnykh-emu-territoriy-dnr-1124039051.html

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф