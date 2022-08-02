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Украинские бевики расстреляли автобус с людьми в Херсонской области - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Украинские бевики расстреляли автобус с людьми в Херсонской области
Украинские бевики расстреляли автобус с людьми в Херсонской области - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Украинские бевики расстреляли автобус с людьми в Херсонской области
Автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории, был расстрелян украинскими бевиками в Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T22:04
2022-08-02T22:04
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории, был расстрелян украинскими бевиками в Херсонской области. Об этом заявил во вторник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.У пассажира автобуса Херсон – Симферополь нашли гранату &gt;&gt;По его словам, инцидент засняли на видео специалисты центра информационно-психологических операций Украины, чтобы выдать происшествие за неизбирательные удары России по гражданскому населению.Подобные действия, по словам Мизинцева, демонстрируют "абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права".Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220802/kiev-nachal-obyazatelnuyu-evakuatsiyu-s-podkontrolnykh-emu-territoriy-dnr-1124039051.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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специальная военная операция рф на украине, херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Украинские бевики расстреляли автобус с людьми в Херсонской области

Автобус с мирными жителями в Херсонской области расстрелян украинскими боевиками

22:04 02.08.2022
 
В Херсонской и Запорожской областях сотрудники Росгвардии задержали четырех пособников ВСУ
В Херсонской и Запорожской областях сотрудники Росгвардии задержали четырех пособников ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории, был расстрелян украинскими бевиками в Херсонской области. Об этом заявил во вторник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
У пассажира автобуса Херсон – Симферополь нашли гранату >>
"По имеющейся достоверной информации в Херсонской области боевиками украинских вооруженных формирований проведена очередная кровавая провокация. На участке дороги вблизи населенного пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории", - сказал Мизинцев.
По его словам, инцидент засняли на видео специалисты центра информационно-психологических операций Украины, чтобы выдать происшествие за неизбирательные удары России по гражданскому населению.
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Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР
Подобные действия, по словам Мизинцева, демонстрируют "абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права".
Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеХерсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФ
 
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