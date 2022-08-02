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Массовое отключение: часть Крыма осталась без воды из-за аварий - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Массовое отключение: часть Крыма осталась без воды из-за аварий
Массовое отключение: часть Крыма осталась без воды из-за аварий - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Массовое отключение: часть Крыма осталась без воды из-за аварий
Аварии и ремонты на сетях водоснабжения произошли во вторник сразу в нескольких районах Крыма, в связи с чем ряд муниципалитетов остался без воды. Об этом... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T12:13
2022-08-02T12:13
крым
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Аварии и ремонты на сетях водоснабжения произошли во вторник сразу в нескольких районах Крыма, в связи с чем ряд муниципалитетов остался без воды. Об этом сообщает пресс-службе предприятия "Вода Крыма".В Симферополе из-за повреждений на сетях ограничено водоснабжение улиц Зои Рухадзе, Бориса Хохлова, Шевцовой, Кошевого, Туркенича, Громовой, Матросова, Голубца, Доцуна. Кроме того, специалисты ведут работы по переустройству сетей холодного водоснабжения в районе 51 Армии, в связи с чем ориентировочно до обеда не будет воды в микрорайонах Битак, Чакурча, улицах Матэ Залки, Киевская(частично), 51 Армии, Гурзуфская (частично), Коцюбинского, Суходольная, Буденного, Лебедева, Ладыгина, Щорса, Чапаева, Фурманова, Бетховена, Бабушкина, Солнечная, Битакская, Федько, Снайперов, Комсомольская, Крупской, Стахановцев, Блюхера, Скрипниченко, Грибоедова, Рубцова, Левкина, Смирнова, Терлецкая, Федотова и другие.В Ленинском районе в связи с подготовкой к замене участка трубы ориентировочно до 21:00 снижено давление в населенных пунктах Уварово, Луговое, Ерофеево, Семисотка, Батальное. Кроме того, в Феодосии ограничено водоснабжение улицы Гарнаева, а в поселке Раздольное - улиц Пограничная, Башенная, Горького, Гоголя, Кирова, Промышленная, Чехова, Пушкина, Южная, Ленина. Специалисты рассчитывают завершить работы к вечеру.В Керчи ведут ремонт на электросетях на территории водонапорной станции, до 17:00 ограничено водоснабжение улиц Ворошилова (6,8) и Индустриальное шоссе (7-27).В селе Рыбачьем под Алуштой из-за повреждения на сетях нет воды на улицах Школьная, Центральная, Новоселов, Речная, Туакская. А в селе Приветное – на улицах Карла Маркса, Горького, Мира, Ленина, пер. Подгорный.В Красногвардейском районе из-за повреждения труб ограничено снабжение села Калинино, а в поселке Красногвардейский – улиц Карла Маркса, Спортивная, 20 Лет Октября, Богдана Хмельницкого, Виноградная, Мичурина, Ленина, Энгельса, Парковая, Садовая.Аварии также произошли в Джанкое, в связи с чем остались без воды жители улицы Новосадовая, переулков Продольный и Керченский, в Зуе – здесь под отключение попала улица Шоссейная, в Николаевке – без воды остались Херсонская, Яблоневая, Ялтинская, Севастопольская, Цветочная, Лесная, Колхозная, Звездная, Бахчисарайская, Солнечная, Северная, Садовая, Колхозная, Космонавтов.Также работы на сетях во вторник проходят в селах Белинское (без воды Шоссейная и Новостепная), Симоненко (водоснабжение всего села ограничено), Янтарное (в зоне отключения - улицы Приднепровская, Киевская, Светлая, Тихая, Мичурина, Крымская, Севастопольская, Гагарина, Новосельцева).Как сообщалось, в среду 17 улиц крымской столицы останутся без света из-за капремонта сетей.
https://crimea.ria.ru/20220802/chast-simferopolya-v-sredu-ostanetsya-bez-sveta-1124033115.html
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крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Массовое отключение: часть Крыма осталась без воды из-за аварий

Аварии и ремонты на сетях привели к отключению воды в районах Крыма

12:13 02.08.2022
 
© Фото: pixabay.comВодопроводный кран
Водопроводный кран
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Аварии и ремонты на сетях водоснабжения произошли во вторник сразу в нескольких районах Крыма, в связи с чем ряд муниципалитетов остался без воды. Об этом сообщает пресс-службе предприятия "Вода Крыма".
В Симферополе из-за повреждений на сетях ограничено водоснабжение улиц Зои Рухадзе, Бориса Хохлова, Шевцовой, Кошевого, Туркенича, Громовой, Матросова, Голубца, Доцуна. Кроме того, специалисты ведут работы по переустройству сетей холодного водоснабжения в районе 51 Армии, в связи с чем ориентировочно до обеда не будет воды в микрорайонах Битак, Чакурча, улицах Матэ Залки, Киевская(частично), 51 Армии, Гурзуфская (частично), Коцюбинского, Суходольная, Буденного, Лебедева, Ладыгина, Щорса, Чапаева, Фурманова, Бетховена, Бабушкина, Солнечная, Битакская, Федько, Снайперов, Комсомольская, Крупской, Стахановцев, Блюхера, Скрипниченко, Грибоедова, Рубцова, Левкина, Смирнова, Терлецкая, Федотова и другие.
Лампочка
11:18
Часть Симферополя в среду останется без света
В Ленинском районе в связи с подготовкой к замене участка трубы ориентировочно до 21:00 снижено давление в населенных пунктах Уварово, Луговое, Ерофеево, Семисотка, Батальное.
Кроме того, в Феодосии ограничено водоснабжение улицы Гарнаева, а в поселке Раздольное - улиц Пограничная, Башенная, Горького, Гоголя, Кирова, Промышленная, Чехова, Пушкина, Южная, Ленина. Специалисты рассчитывают завершить работы к вечеру.
В Керчи ведут ремонт на электросетях на территории водонапорной станции, до 17:00 ограничено водоснабжение улиц Ворошилова (6,8) и Индустриальное шоссе (7-27).
В селе Рыбачьем под Алуштой из-за повреждения на сетях нет воды на улицах Школьная, Центральная, Новоселов, Речная, Туакская. А в селе Приветное – на улицах Карла Маркса, Горького, Мира, Ленина, пер. Подгорный.
В Красногвардейском районе из-за повреждения труб ограничено снабжение села Калинино, а в поселке Красногвардейский – улиц Карла Маркса, Спортивная, 20 Лет Октября, Богдана Хмельницкого, Виноградная, Мичурина, Ленина, Энгельса, Парковая, Садовая.
Кран - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 21:37
Как экономить деньги на воде - совет эксперта Роскачества
Аварии также произошли в Джанкое, в связи с чем остались без воды жители улицы Новосадовая, переулков Продольный и Керченский, в Зуе – здесь под отключение попала улица Шоссейная, в Николаевке – без воды остались Херсонская, Яблоневая, Ялтинская, Севастопольская, Цветочная, Лесная, Колхозная, Звездная, Бахчисарайская, Солнечная, Северная, Садовая, Колхозная, Космонавтов.
Также работы на сетях во вторник проходят в селах Белинское (без воды Шоссейная и Новостепная), Симоненко (водоснабжение всего села ограничено), Янтарное (в зоне отключения - улицы Приднепровская, Киевская, Светлая, Тихая, Мичурина, Крымская, Севастопольская, Гагарина, Новосельцева).
Как сообщалось, в среду 17 улиц крымской столицы останутся без света из-за капремонта сетей.
 
КрымВода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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