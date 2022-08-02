https://crimea.ria.ru/20220802/massovoe-otklyuchenie-chast-kryma-ostalas-bez-vody-iz-za-avariy-1124034244.html

Массовое отключение: часть Крыма осталась без воды из-за аварий

Массовое отключение: часть Крыма осталась без воды из-за аварий - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Массовое отключение: часть Крыма осталась без воды из-за аварий

Аварии и ремонты на сетях водоснабжения произошли во вторник сразу в нескольких районах Крыма, в связи с чем ряд муниципалитетов остался без воды. Об этом... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T12:13

2022-08-02T12:13

2022-08-02T12:13

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111851/75/1118517537_0:96:1920:1176_1920x0_80_0_0_950f51a0d39b8a6da84be698ae9f74ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Аварии и ремонты на сетях водоснабжения произошли во вторник сразу в нескольких районах Крыма, в связи с чем ряд муниципалитетов остался без воды. Об этом сообщает пресс-службе предприятия "Вода Крыма".В Симферополе из-за повреждений на сетях ограничено водоснабжение улиц Зои Рухадзе, Бориса Хохлова, Шевцовой, Кошевого, Туркенича, Громовой, Матросова, Голубца, Доцуна. Кроме того, специалисты ведут работы по переустройству сетей холодного водоснабжения в районе 51 Армии, в связи с чем ориентировочно до обеда не будет воды в микрорайонах Битак, Чакурча, улицах Матэ Залки, Киевская(частично), 51 Армии, Гурзуфская (частично), Коцюбинского, Суходольная, Буденного, Лебедева, Ладыгина, Щорса, Чапаева, Фурманова, Бетховена, Бабушкина, Солнечная, Битакская, Федько, Снайперов, Комсомольская, Крупской, Стахановцев, Блюхера, Скрипниченко, Грибоедова, Рубцова, Левкина, Смирнова, Терлецкая, Федотова и другие.В Ленинском районе в связи с подготовкой к замене участка трубы ориентировочно до 21:00 снижено давление в населенных пунктах Уварово, Луговое, Ерофеево, Семисотка, Батальное. Кроме того, в Феодосии ограничено водоснабжение улицы Гарнаева, а в поселке Раздольное - улиц Пограничная, Башенная, Горького, Гоголя, Кирова, Промышленная, Чехова, Пушкина, Южная, Ленина. Специалисты рассчитывают завершить работы к вечеру.В Керчи ведут ремонт на электросетях на территории водонапорной станции, до 17:00 ограничено водоснабжение улиц Ворошилова (6,8) и Индустриальное шоссе (7-27).В селе Рыбачьем под Алуштой из-за повреждения на сетях нет воды на улицах Школьная, Центральная, Новоселов, Речная, Туакская. А в селе Приветное – на улицах Карла Маркса, Горького, Мира, Ленина, пер. Подгорный.В Красногвардейском районе из-за повреждения труб ограничено снабжение села Калинино, а в поселке Красногвардейский – улиц Карла Маркса, Спортивная, 20 Лет Октября, Богдана Хмельницкого, Виноградная, Мичурина, Ленина, Энгельса, Парковая, Садовая.Аварии также произошли в Джанкое, в связи с чем остались без воды жители улицы Новосадовая, переулков Продольный и Керченский, в Зуе – здесь под отключение попала улица Шоссейная, в Николаевке – без воды остались Херсонская, Яблоневая, Ялтинская, Севастопольская, Цветочная, Лесная, Колхозная, Звездная, Бахчисарайская, Солнечная, Северная, Садовая, Колхозная, Космонавтов.Также работы на сетях во вторник проходят в селах Белинское (без воды Шоссейная и Новостепная), Симоненко (водоснабжение всего села ограничено), Янтарное (в зоне отключения - улицы Приднепровская, Киевская, Светлая, Тихая, Мичурина, Крымская, Севастопольская, Гагарина, Новосельцева).Как сообщалось, в среду 17 улиц крымской столицы останутся без света из-за капремонта сетей.

https://crimea.ria.ru/20220802/chast-simferopolya-v-sredu-ostanetsya-bez-sveta-1124033115.html

https://crimea.ria.ru/20220728/kak-ekonomit-dengi-na-vode---sovet-eksperta-roskachestva-1123980985.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя