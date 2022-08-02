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Авиация России разгромила пять украинских пунктов управления - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Авиация России разгромила пять украинских пунктов управления
Авиация России разгромила пять украинских пунктов управления - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Авиация России разгромила пять украинских пунктов управления
Российские истребители уничтожили семь украинских складов с боеприпасами и пять пунктов управления, ПВО сбило пять украинских БПЛА. Об этом во вторник сообщили... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T15:30
2022-08-02T15:30
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Российские истребители уничтожили семь украинских складов с боеприпасами и пять пунктов управления, ПВО сбило пять украинских БПЛА. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 36-й бригады морской пехоты в районе Николаева, 92-й механизированной бригады в районе Циркуны Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах", — сообщили в ведомстве.Кроме того, российскими истребителями было уничтожено семь складов с боеприпасами."В рамках контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи гаубиц "Гиацинт" в районах населенных пунктов Дзержинск и Новгородское Донецкой Народной Республики… Также подавлено: четыре взвода РСЗО "Град" и девять артиллерийских взводов на огневых позициях", — добавили в Минобороны.Сообщается, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки было сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов и перехвачено два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в районе Херсона.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1 664 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4 225 танков и других боевых бронированных машин, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 655 единиц специальной военной автомобильной техники.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://crimea.ria.ru/20220802/vks-rossii-unichtozhili-bazu-inostrannogo-legiona-pod-nikolaevom-1124037510.html
https://crimea.ria.ru/20220802/shoygu-rasskazal-ob-uspekhakh-rossiyskoy-armii-i-osvobozhdenii-sel-dnr-1124034700.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, украина, новости
Авиация России разгромила пять украинских пунктов управления

Авиация России разгромила семь украинских складов с боеприпасами и пять пунктов управления

15:30 02.08.2022
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Российские истребители уничтожили семь украинских складов с боеприпасами и пять пунктов управления, ПВО сбило пять украинских БПЛА. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 36-й бригады морской пехоты в районе Николаева, 92-й механизированной бригады в районе Циркуны Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах", — сообщили в ведомстве.
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Кроме того, российскими истребителями было уничтожено семь складов с боеприпасами.
"В рамках контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи гаубиц "Гиацинт" в районах населенных пунктов Дзержинск и Новгородское Донецкой Народной Республики… Также подавлено: четыре взвода РСЗО "Град" и девять артиллерийских взводов на огневых позициях", — добавили в Минобороны.
Сообщается, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки было сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов и перехвачено два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в районе Херсона.
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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1 664 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4 225 танков и других боевых бронированных машин, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 655 единиц специальной военной автомобильной техники.
Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФУкраинаНовости
 
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Заголовок открываемого материала
15:30Авиация России разгромила пять украинских пунктов управления
15:26В ближайшие часы Симферополь накроют грозовые ливни и град
15:19ВКС России уничтожили базу "иностранного легиона" под Николаевом
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