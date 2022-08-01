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В Запорожской области установили контроль наценки на лекарства - РИА Новости Крым, 31.07.2022
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В Запорожской области установили контроль наценки на лекарства
В Запорожской области установили контроль наценки на лекарства - РИА Новости Крым, 31.07.2022
В Запорожской области установили контроль наценки на лекарства
В Запорожской области установили предельную надбавку при продаже жизненно необходимых лекарств. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-08-01T07:29
2022-07-31T18:20
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
общество
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. В Запорожской области установили предельную надбавку при продаже жизненно необходимых лекарств. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий."В Запорожской области установлена предельная надбавка при реализации жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения. Это сделано, в первую очередь, для стабилизации цен на лекарственные средства", — написал Балицкий в своем Telegram-канале.Он уточнил, что изменения начнут действовать уже с 1 августа этого года."Действие указа распространяется на организации оптовой и розничной торговли лекарственными препаратами, индивидуальных предпринимателей, медицинские организации и их обособленные подразделения", — написал глава ВГА.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, с 1 августа жители Запорожской области, состоящие на учете в управлении труда и социальной защиты населения, смогут получить восемь видов социальных выплат.
https://crimea.ria.ru/20220727/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-anonsirovali-novye-sotsvyplaty-s-1-avgusta-1123976937.html
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запорожская область, общество, евгений балицкий
В Запорожской области установили контроль наценки на лекарства

Власти Запорожской области установили контроль наценки на жизненно необходимые лекарства

07:29 01.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАптека в Мелитополе
Аптека в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. В Запорожской области установили предельную надбавку при продаже жизненно необходимых лекарств. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"В Запорожской области установлена предельная надбавка при реализации жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения. Это сделано, в первую очередь, для стабилизации цен на лекарственные средства", — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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Он уточнил, что изменения начнут действовать уже с 1 августа этого года.
"Действие указа распространяется на организации оптовой и розничной торговли лекарственными препаратами, индивидуальных предпринимателей, медицинские организации и их обособленные подразделения", — написал глава ВГА.
Так, максимальная надбавка на лекарства до 100 рублей при оптовой продаже составит 15%, в рознице — 25%. При цене свыше 100 и до 500 рублей – оптовая надбавка будет 12 %, розничная – 20%. Свыше 500 рублей: оптовая надбавка до 10%, розничная – 15%.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, с 1 августа жители Запорожской области, состоящие на учете в управлении труда и социальной защиты населения, смогут получить восемь видов социальных выплат.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьОбществоЕвгений Балицкий
 
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