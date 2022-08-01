https://crimea.ria.ru/20220801/v-zaporozhskoy-oblasti-ustanovili-kontrol-natsenki-na-lekarstva-1124017054.html

В Запорожской области установили контроль наценки на лекарства

В Запорожской области установили контроль наценки на лекарства - РИА Новости Крым, 31.07.2022

В Запорожской области установили контроль наценки на лекарства

В Запорожской области установили предельную надбавку при продаже жизненно необходимых лекарств. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-08-01T07:29

2022-08-01T07:29

2022-07-31T18:20

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

общество

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. В Запорожской области установили предельную надбавку при продаже жизненно необходимых лекарств. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий."В Запорожской области установлена предельная надбавка при реализации жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения. Это сделано, в первую очередь, для стабилизации цен на лекарственные средства", — написал Балицкий в своем Telegram-канале.Он уточнил, что изменения начнут действовать уже с 1 августа этого года."Действие указа распространяется на организации оптовой и розничной торговли лекарственными препаратами, индивидуальных предпринимателей, медицинские организации и их обособленные подразделения", — написал глава ВГА.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, с 1 августа жители Запорожской области, состоящие на учете в управлении труда и социальной защиты населения, смогут получить восемь видов социальных выплат.

https://crimea.ria.ru/20220727/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-anonsirovali-novye-sotsvyplaty-s-1-avgusta-1123976937.html

запорожская область

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запорожская область, общество, евгений балицкий