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В субботу в Крыму жара и грозовые дожди - РИА Новости Крым, 30.07.2022
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В субботу в Крыму жара и грозовые дожди
В субботу в Крыму жара и грозовые дожди - РИА Новости Крым, 30.07.2022
В субботу в Крыму жара и грозовые дожди
В субботу в Крыму будет жарко, местами пройдут грозовые дожди. Об этом рассказали в крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.07.2022
2022-07-30T00:01
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крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму будет жарко, местами пройдут грозовые дожди. Об этом рассказали в крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем до 32 градусов тепла.В Ялте, Евпатории и Судаке ночью +21...23, а днем ожидаются дожди с грозами и до +32 градусов.В Алуште и Феодосии ночью +21..23, днем без осадков и до +32.Температура морской воды у берегов Ялты +24, Алушты, Феодосии и Севастополя +23, в Евпатории +22, в Черноморском +25, в Керченском проливе +25, в Азовском море +26 градусов.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, погода в крыму, крымская погода
В субботу в Крыму жара и грозовые дожди

Прогноз погоды в Крыму на субботу, 30 июля

00:01 30.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПриродный парк "Тарханкутский" в Крыму
Природный парк Тарханкутский в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму будет жарко, местами пройдут грозовые дожди. Об этом рассказали в крымском гидрометцентре.
"В выходные дни тропическая воздушная масса обеспечит на полуострове жаркую погоду. Без осадков, лишь днем в субботу местами пройдут кратковременные дожди с грозами, благодаря развитию внутримассовой конвекции. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем в предгорных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18…23; днем +30…35, в горах +23…28", уточняют синоптики.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +30...32.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем до 32 градусов тепла.
В Ялте, Евпатории и Судаке ночью +21...23, а днем ожидаются дожди с грозами и до +32 градусов.
В Алуште и Феодосии ночью +21..23, днем без осадков и до +32.
Температура морской воды у берегов Ялты +24, Алушты, Феодосии и Севастополя +23, в Евпатории +22, в Черноморском +25, в Керченском проливе +25, в Азовском море +26 градусов.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В субботу в Крыму жара и грозовые дожди
00:00Какой сегодня праздник: 30 июля
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