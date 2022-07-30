https://crimea.ria.ru/20220730/v-subbotu-v-krymu-zhara-i-grozovye-dozhdi-1123998389.html

В субботу в Крыму жара и грозовые дожди

В субботу в Крыму жара и грозовые дожди - РИА Новости Крым, 30.07.2022

В субботу в Крыму жара и грозовые дожди

В субботу в Крыму будет жарко, местами пройдут грозовые дожди. Об этом рассказали в крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T00:01

2022-07-30T00:01

2022-07-30T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму будет жарко, местами пройдут грозовые дожди. Об этом рассказали в крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем до 32 градусов тепла.В Ялте, Евпатории и Судаке ночью +21...23, а днем ожидаются дожди с грозами и до +32 градусов.В Алуште и Феодосии ночью +21..23, днем без осадков и до +32.Температура морской воды у берегов Ялты +24, Алушты, Феодосии и Севастополя +23, в Евпатории +22, в Черноморском +25, в Керченском проливе +25, в Азовском море +26 градусов.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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