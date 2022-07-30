https://crimea.ria.ru/20220730/odin-chelovek-pogib-i-10-postradali-v-dtp-s-avtobusom-na-kubani-1124004446.html

Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с автобусом на Кубани - РИА Новости Крым, 30.07.2022

Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

Один человек погиб и десять получили травмы при столкновении пассажирского автобуса и грузовика на трассе в Кущевском районе Краснодарского края. Об этом... РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T11:34

2022-07-30T11:34

2022-07-30T11:34

происшествия

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб и десять получили травмы при столкновении пассажирского автобуса и грузовика на трассе в Кущевском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.ДТП произошло рано утром на федеральной трассе М4 "Дон". По предварительным данным, водитель пассажирского Volkswagen допустил наезд на остановившийся на обочине "КамАЗ".Всего в автобусе находилось 16 пассажиров.По данным ведомства, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Движение по данному участку дороги осуществляется в штатном режиме.Ранее в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае погибла семья из пяти человек.

https://crimea.ria.ru/20220718/smertelnoe-dtp-v-krymu-kamaz-snes-legkovushku-s-passazhirami-1123888142.html

кубань

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2022

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происшествия, кубань