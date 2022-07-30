https://crimea.ria.ru/20220730/odin-chelovek-pogib-i-10-postradali-v-dtp-s-avtobusom-na-kubani-1124004446.html
Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с автобусом на Кубани
Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с автобусом на Кубани - РИА Новости Крым, 30.07.2022
Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с автобусом на Кубани
Один человек погиб и десять получили травмы при столкновении пассажирского автобуса и грузовика на трассе в Кущевском районе Краснодарского края. Об этом... РИА Новости Крым, 30.07.2022
2022-07-30T11:34
2022-07-30T11:34
2022-07-30T11:34
происшествия
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб и десять получили травмы при столкновении пассажирского автобуса и грузовика на трассе в Кущевском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.ДТП произошло рано утром на федеральной трассе М4 "Дон". По предварительным данным, водитель пассажирского Volkswagen допустил наезд на остановившийся на обочине "КамАЗ".Всего в автобусе находилось 16 пассажиров.По данным ведомства, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Движение по данному участку дороги осуществляется в штатном режиме.Ранее в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае погибла семья из пяти человек.
https://crimea.ria.ru/20220718/smertelnoe-dtp-v-krymu-kamaz-snes-legkovushku-s-passazhirami-1123888142.html
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происшествия, кубань
Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с автобусом на Кубани
Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП на трассе М4 "Дон"
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб и десять получили травмы при столкновении пассажирского автобуса и грузовика на трассе в Кущевском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.
ДТП произошло рано утром на федеральной трассе М4 "Дон". По предварительным данным, водитель пассажирского Volkswagen допустил наезд на остановившийся на обочине "КамАЗ".
"В результате столкновения погибла женщина-пассажир, в медицинское учреждение для осмотра доставлены 9 человек, из них трое несовершеннолетних, одному из пассажиров медицинская помощь оказана на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Всего в автобусе находилось 16 пассажиров.
По данным ведомства, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Движение по данному участку дороги осуществляется в штатном режиме.
Ранее в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае погибла семья из пяти человек
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