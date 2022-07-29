https://crimea.ria.ru/20220729/vs-rossii-nanesli-otvetnyy-udar-po-vsu-za-obstrel-bryanskoy-oblasti-1123993775.html
ВС России нанесли ответный удар по ВСУ за обстрел Брянской области
ВС России нанесли ответный удар по ВСУ за обстрел Брянской области - РИА Новости Крым, 29.07.2022
ВС России нанесли ответный удар по ВСУ за обстрел Брянской области
Российские военные нанесли ответный удар по позициям ВСУ после утреннего обстрела села Сачковичи Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T11:25
2022-07-29T11:25
2022-07-29T11:25
брянская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли ответный удар по позициям ВСУ после утреннего обстрела села Сачковичи Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Как сообщалось, в результате утреннего обстрела Сачковичей повреждения получила линия электропередачи, люди не пострадали.Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://crimea.ria.ru/20220729/ukrainskie-boeviki-nanesli-udar-po-selu-v-bryanskoy-oblasti-1123992304.html
брянская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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брянская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВС России нанесли ответный удар по ВСУ за обстрел Брянской области
Богомаз: российские военные нанесли ответный удар по ВСУ после обстрела Брянской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли ответный удар по позициям ВСУ после утреннего обстрела села Сачковичи Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач. В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки. Прошу граждан соблюдать спокойствие", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в результате утреннего обстрела Сачковичей повреждения получила линия электропередачи, люди не пострадали.
Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.