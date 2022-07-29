https://crimea.ria.ru/20220729/vs-rossii-nanesli-otvetnyy-udar-po-vsu-za-obstrel-bryanskoy-oblasti-1123993775.html

ВС России нанесли ответный удар по ВСУ за обстрел Брянской области

ВС России нанесли ответный удар по ВСУ за обстрел Брянской области - РИА Новости Крым, 29.07.2022

ВС России нанесли ответный удар по ВСУ за обстрел Брянской области

Российские военные нанесли ответный удар по позициям ВСУ после утреннего обстрела села Сачковичи Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T11:25

2022-07-29T11:25

2022-07-29T11:25

брянская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли ответный удар по позициям ВСУ после утреннего обстрела села Сачковичи Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Как сообщалось, в результате утреннего обстрела Сачковичей повреждения получила линия электропередачи, люди не пострадали.Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://crimea.ria.ru/20220729/ukrainskie-boeviki-nanesli-udar-po-selu-v-bryanskoy-oblasti-1123992304.html

брянская область

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брянская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)