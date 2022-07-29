https://crimea.ria.ru/20220729/therr-maitz-orbakayte-i-dyuzhev-mriya-resort--spa-zovet-na-den-rozhdeniya-1123990282.html

Therr Maitz, Орбакайте и Дюжев: Mriya Resort & SPA зовет на День рождения

Therr Maitz, Орбакайте и Дюжев: Mriya Resort & SPA зовет на День рождения - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Therr Maitz, Орбакайте и Дюжев: Mriya Resort & SPA зовет на День рождения

Концерты популярных артистов, тренировки с известными спортсменами и спектакли с участием мэтров сцены - курортный комплекс Mriya Resort & SPA*приглашает... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T10:07

2022-07-29T10:07

2022-07-29T10:07

mriya resort &spa

крым

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Концерты популярных артистов, тренировки с известными спортсменами и спектакли с участием мэтров сцены - курортный комплекс Mriya Resort & SPA*приглашает отпраздновать восьмилетие. Праздничная программа будет проходить с 8 по 14 августа."Гости отеля отправятся в детство и вспомнят свои заветные мечты, которые воплотятся в жизнь на территории курорта. Своими мечтами поделятся известные музыканты, спортсмены и актеры: Дмитрий Дюжев, Илья Авербух, Ирина Слуцкая, Игорь Бутман и Кристина Орбакайте. 12 августа выступит Therr Maitz и Антон Беляев", - сообщили организаторы.Эти люди с детства строили планы, мечтали и твердо шли к своей цели. И все желающие смогут задать им вопросы на паблик-токах и послушать их истории исполнения заветных желаний. Так, 8 августа гости, которые мечтали о полете в космос, смогут пообщаться с летчиком-космонавтом, героем России, ставшим самым молодым человеком на борту МКС - Александром Мисуркиным.А 9 августа из космоса участники праздника перенесутся на ледовой каток и смогут потренироваться вместе с двукратной чемпионкой мира Ириной Слуцкой. Она с удовольствием ответит на вопросы тех, кто в детстве мечтал стать спортсменом и покорить пьедестал Олимпиады. 11 августа аналогичная встреча пройдет с легендарным Ильей Авербухом.Связать свою жизнь с киноиндустрией – одна из самых распространенных и заветных детских мечт. В период празднования дня рождения курорта гости смогут прикоснуться к миру кино и театра, насладиться перформансами, театрализованными шествиями и спектаклями.Хедлайнерами праздничной недели станут известные российские музыканты. 12 августа состоится гала-концерт с участием народного артиста России, всемирно известного саксофониста Игоря Бутмана и его Квинтета. За годы существования коллектив выступал на лучших концертных площадках мира и в самых известных джазовых клубах – Birdland, Smoke, Regattabar и многих других.Своим творчеством гостей курорта порадует и заслуженная артистка Российской Федерации Кристина Орбакайте, на счету которой немало ярких ролей и ставших хитами песен. Завершат концертную программу Therr Maitz и Антон Беляев. Каждый концерт этой группы — поистине уникальное событие. Музыканты любят импровизировать, поэтому программа может меняться в диапазоне от компактной электроники до пышных симфонических аранжировок, созданных при участии струнной секции из Лондона. Лидер группы Антон Беляев — успешный композитор и продюсер, который работает с артистами высокого уровня. В 2019-м году Антон Беляев стал ведущим шоу "LAB" о современной музыке, где на на равных Беляев и его гости обсуждают события, ведущие к успеху у аудитории, музыкальные предпочтения и профессиональные тонкости.Специальная программа подготовлена и для юных гостей курорта. В Медцентре Mriya Life Centre все, кто мечтает о карьере врача, смогут воплотить желания в реальность и почувствовать себя в роли настоящих докторов с квест-игрой "Страна Здоровья". А в Институте активного долголетия MriyaLife Institute пройдет розыгрыш check-up исследований и online-консультаций, а также открытые лекции врачей.Не останутся в стороне от праздника и шеф-повара курортного комплекса. Они воплотят самые смелые мечты в гастрономической программе и приглашают гостей погрузиться в атмосферу тематических вечеринок в пиратском и мексиканском стиле, попробовать ужин в японском стиле и на миг перенестись в Грецию.Кроме этого, для всех желающих будет организован аудиопроменад "Прогулка воображений", где гости смогут по-настоящему отвлечься от текущих проблем и подумать над своими истинными желаниями и мечтами. Прогулка пройдет по всей территории комплекса - от Японского сада до Винного парка. Гости с помощью наушников смогут погрузиться в занимательные рассказы и легенды.А если после релакса захочется активности, то можно отправиться на экскурсии по Крыму, устроить джип-туры, рыбалку с катера, прогуляться на каяках. Или же посетить знаменитый семейный тематический парк "Дримвуд", где и взрослые, и юные мечтатели смогут погрузиться в мир детских фантазий, поучаствовать в мастер-классах, пенных вечеринках, флешмобах и даже раскрасить настоящую машину.Полная программа мероприятий доступна на сайте.Партнерский материал

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mriya resort &spa, крым