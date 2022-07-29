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Главные события и комментарии дня: 29 июля

Главные события и комментарии дня: 29 июля - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Главные события и комментарии дня: 29 июля

ВСУ атаковали СИЗО в Еленовке, где находились пленные украинские военные. Мариуполь планируют восстановить за три года. Украинские боевики атаковали село в... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T22:06

2022-07-29T22:06

2022-07-29T22:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. ВСУ атаковали СИЗО в Еленовке, где находились пленные украинские военные. Мариуполь планируют восстановить за три года. Украинские боевики атаковали село в Брянской области и получили ответный удар. Крым получит 11 млн рублей на благоустройство. Президент России одобрил выдачу жилищных сертификатов жителям Донбасса. Суд арестовал заместителя командующего Южным военным округом. Уровень коллективного иммунитета в России упал до 10%.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ атаковали СИЗО в ЕленовкеВооруженные силы Украины ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в Еленовке в Донбассе, где содержались украинские военные, в том числе боевики формирования "Азов". Изначально Минобороны сообщало о 40 погибших и 75 раненых, позже в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что число убитых достигло 53 человек.По мнению главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, обстрел колонии в Еленовке был умышленным, так как боевики "Азова" начали давать показания, которые невыгодны Киеву.Мариуполь планируется восстановить за три годаЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в пятницу представил президенту страны Владимиру Путину план восстановления Мариуполя. По словам вице-премьера, город можно полностью восстановить в течение трех лет.До конца текущего года планируется восстановить порядка 90 школ, детсадов, больниц и других соцобъектов.Украинские боевики нанесли удар по селу в Брянской областиГубернатор Брянской области Александр Богомаз в пятницу утром сообщил об обстреле со стороны Украины населенного пункта Сачковичи в Климовском районе. В результате атаки была повреждена линия электропередачи, пострадавших и разрушений не было.Российские военные нанесли ответный удар по позициям ВСУ с которых велся обстрел.Крым получит 11 млн рублей на благоустройствоКрым получил из российского бюджета более 11 миллионов рублей для завершения реализации проектов благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".По данным правительства, выделенные средства позволят закончить 37 проектов-победителей Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды в 2020 году и 136 проектов, выбранных в 2021.Жителям Донбасса будут выдавать жилищные сертификатыПрезидент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера Марата Хуснуллина выдавать жилищные сертификаты жителям Донецкой и Луганской народных республик, чьи дома были разрушены в результате обстрелов.Кроме того, вице-премьер сообщил, что на ремонт внутри квартир либо частных домов будут выделяться средства из расчета по шесть тысяч рублей на квадратный метр.Суд арестовал заместителя командующего Южным военным округомСуд заключил под стражу заместителя командующего Южным военным округом Виктора Воронова по обвинению в использовании около двух миллионов рублей средств Минобороны РФ для благоустройства своего земельного участка и дома.В отношении заместителя командующего возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательстве к мошенничеству.Уровень коллективного иммунитета в России упал до 10%Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 10,7%, полную вакцинацию прошли 89 млн россиян.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании оперштаба по предупреждению распространения COVID-19 констатировала подъем заболеваемости и призывала сделать все необходимое для недопущения ухудшения эпидситуации.

https://crimea.ria.ru/20220729/kolichestvo-ubitykh-v-rezultate-udara-po-sizo-v-elenovke-vyroslo--pushilin-1123994592.html

https://crimea.ria.ru/20220729/vs-rossii-nanesli-otvetnyy-udar-po-vsu-za-obstrel-bryanskoy-oblasti-1123993775.html

https://crimea.ria.ru/20220729/putin-odobril-vydachu-zhilischnykh-sertifikatov-zhitelyam-donbassa-1123997252.html

https://crimea.ria.ru/20220729/sud-arestoval-zamestitelya-komanduyuschego-yuzhnym-voennym-okrugom-1123997738.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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