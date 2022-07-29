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Экс-чиновница ответит за махинации с муниципальной недвижимостью в Крыму - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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Экс-чиновница ответит за махинации с муниципальной недвижимостью в Крыму
Экс-чиновница ответит за махинации с муниципальной недвижимостью в Крыму - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Экс-чиновница ответит за махинации с муниципальной недвижимостью в Крыму
Экс-глава администрации одного из сельских поселений Симферопольского района обвиняется в превышении полномочий и служебном подлоге, дело передано в суд. Об... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T14:23
2022-07-29T14:29
крым
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Экс-глава администрации одного из сельских поселений Симферопольского района обвиняется в превышении полномочий и служебном подлоге, дело передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.По версии следствия, чиновница по устной договоренности отдала предпринимателю в бесплатное пользование нежилые помещения административного здания площадью 400 кв. м. Таким образом ущерб бюджету превысил 1,4 млн рублей."В целях сокрытия своих неправомерных действий она изготовила поддельное решение сельского совета, которое предоставляло право главе администрации на организацию и проведение конкурсных процедур по заключению договоров аренды в отношении муниципального имущества", - добавили в ведомстве.Как уточнили в Следкоме Крыма, речь идет о помещениях подвального (цокольного) этажа здания Дома культуры, расположенного в селе Трудовом, которые использовались для предпринимательской деятельности до января 2022 года."На стадии следствия женщина возместила материальный ущерб в полном объеме. В ходе расследования уголовного дела собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемой к совершению преступления", - уточнили в СК.Ее противоправную деятельность пресекли сотрудники крымского управления ФСБ России.Прокуратура утвердило обвинительное заключение и передало дело в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.
https://crimea.ria.ru/20220727/v-krymu-s-polichnym-zaderzhan-chinovnik-za-vzyatku-v-25-mln-rubley-1123975495.html
https://crimea.ria.ru/20220715/v-krymu-eks-chinovnik-s-poddelnym-diplomom-poydet-pod-sud-za-vzyatki-1123852265.html
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крым, прокуратура республики крым
Экс-чиновница ответит за махинации с муниципальной недвижимостью в Крыму

В Крыму экс-чиновница предстанет перед судом за превышение полномочий и служебный подлог

14:23 29.07.2022 (обновлено: 14:29 29.07.2022)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Экс-глава администрации одного из сельских поселений Симферопольского района обвиняется в превышении полномочий и служебном подлоге, дело передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
По версии следствия, чиновница по устной договоренности отдала предпринимателю в бесплатное пользование нежилые помещения административного здания площадью 400 кв. м. Таким образом ущерб бюджету превысил 1,4 млн рублей.
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"В целях сокрытия своих неправомерных действий она изготовила поддельное решение сельского совета, которое предоставляло право главе администрации на организацию и проведение конкурсных процедур по заключению договоров аренды в отношении муниципального имущества", - добавили в ведомстве.
Как уточнили в Следкоме Крыма, речь идет о помещениях подвального (цокольного) этажа здания Дома культуры, расположенного в селе Трудовом, которые использовались для предпринимательской деятельности до января 2022 года.
"На стадии следствия женщина возместила материальный ущерб в полном объеме. В ходе расследования уголовного дела собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемой к совершению преступления", - уточнили в СК.
Ее противоправную деятельность пресекли сотрудники крымского управления ФСБ России.
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Прокуратура утвердило обвинительное заключение и передало дело в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.
 
КрымПрокуратура Республики Крым
 
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