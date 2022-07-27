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Политолог объяснил смысл слов Эрдогана о Путине и западных политиках - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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Политолог объяснил смысл слов Эрдогана о Путине и западных политиках
Политолог объяснил смысл слов Эрдогана о Путине и западных политиках - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Политолог объяснил смысл слов Эрдогана о Путине и западных политиках
На предстоящих в 2023 году выборах в Турции Запад будет делать ставку на объединенную оппозицию и попытается отстранить от власти президента Реджепа Тайипа... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T08:15
2022-07-27T08:15
радио "спутник в крыму"
политика
реджеп тайип эрдоган
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На предстоящих в 2023 году выборах в Турции Запад будет делать ставку на объединенную оппозицию и попытается отстранить от власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана, это является серьезным фактором сближения турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин, комментируя слова Эрдогана об отношении западных политиков к российскому лидеру.Ранее Эрдоган в интервью СМИ осудил отношение западных политиков к Путину. "Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему (Путину – ред.) покажете, такое и получите", - заявил президент Турции.По словам эксперта, Эрдоган, как и Путин, укрепляет вертикаль власти внутри страны и старается проводить независимую внешнюю политику, что вызывает раздражение на Западе, в первую очередь, в США и Великобритании.Турция, Саудовская Аравия и Египет планируют вступить в БРИКС &gt;&gt;"В следующем году будет решаться судьба Турции, то, какой она будет в последующие годы: умеренно исламистской, которая продолжит курс Эрдогана на имперское возрождение и будет рассчитывать на свои национальные интересы, или, в случае победы оппозиции, более прозападной, сговорчивой и более антироссийской во внешней политике", – добавил политолог.
https://crimea.ria.ru/20220519/erdogan-zayavil-o-nevozmozhnosti-turtsii-otkazatsya-ot-rossii-1123281584.html
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политика, реджеп тайип эрдоган, владимир путин (политик), в мире, сша, великобритания, мнения
Политолог объяснил смысл слов Эрдогана о Путине и западных политиках

Политолог Ирхин: Эрдоган начинает примерять на себя отношение Запада к Путину

08:15 27.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. На предстоящих в 2023 году выборах в Турции Запад будет делать ставку на объединенную оппозицию и попытается отстранить от власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана, это является серьезным фактором сближения турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин, комментируя слова Эрдогана об отношении западных политиков к российскому лидеру.
Ранее Эрдоган в интервью СМИ осудил отношение западных политиков к Путину. "Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему (Путину – ред.) покажете, такое и получите", - заявил президент Турции.
"Думаю, Эрдоган примеряет это отношение (Запада к Путину) на себя. Турцию в следующем году ждут парламентские и президентские выборы, и Запад будет ставить на оппозицию. Любые усилия Эрдогана по сохранению себя у власти, конечно, будут сближать его с Путиным в западных оценках. Турецкий президент это понимает и отыгрывает на уровне политической рефлексии", – сказал Ирхин в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам эксперта, Эрдоган, как и Путин, укрепляет вертикаль власти внутри страны и старается проводить независимую внешнюю политику, что вызывает раздражение на Западе, в первую очередь, в США и Великобритании.
Турция, Саудовская Аравия и Египет планируют вступить в БРИКС >>
"В следующем году будет решаться судьба Турции, то, какой она будет в последующие годы: умеренно исламистской, которая продолжит курс Эрдогана на имперское возрождение и будет рассчитывать на свои национальные интересы, или, в случае победы оппозиции, более прозападной, сговорчивой и более антироссийской во внешней политике", – добавил политолог.
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